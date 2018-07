Débora D’Amato habla de su lucha para convertirse en mamá a los 45 años: "Muchas mujeres me preguntaron si tenerlo sola era una decisión, pero no"

La panelista de Intrusos se prepara para recibir a Lola, la hija que llegó a su vida a través de una fertilización in vitro. Tiene una fuerte militancia feminista y se manifestó a favor de la ley de aborto, lo que la hizo recibir increíbles muestras de odio en las redes. Piensa en la posibilidad de publicar su propio libro libro sobre maternidad: "Me escriben muchas mujeres que bajaron los brazos, y eso no puede ser"