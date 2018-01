A esta altura, no hay necesidad de recordar cuánto daño provoca el cigarrillo. Tampoco debería hacer falta tener presente cuán nocivo es que una futura mamá siga fumando durante el embarazo y la lactancia. Pero aún hay resistencia en lo relativo al tabaco, que obliga a refrescar algunos conceptos. A la vez, hay mamás que quieren dejar el hábito y no pueden. A no desesperar: es posible, hay ayuda, y acá te contamos de qué se trata.