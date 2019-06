"Yo me gradué en Derecho con honores, pero el mandato familiar y cultural era abandonar todo por la familia. Primero fue para seguir a mi marido a laburar a Nueva York y, una vez que volvimos, para criar a nuestras cuatro hijas. Vivía recluida en mi casa. Lo único que hacía por mí era salir a correr. Desde 1989, primera vez que me puse las zapatillas, nunca más paré. Esos pequeños momentos de libertad y conexión conmigo me daban la fuerza necesaria para volver a mi casa –recuerda como si apenas reconociera a esa mujer sumisa que supo ser–. Y el año pasado, cuando me encontré con mis cuatro hijas crecidas (Nicole tiene 26, Flor 24, Marina 22 y Cande 16), me agarró una angustia existencial. ¡Era hora de hacer algo conmigo! Ojo, no estoy renegando de la familia… pero también tengo derecho a ser mujer y tener una vida. Al día de hoy me cuesta un montón reeducarme y no sentir culpa por haberme reconstruido".