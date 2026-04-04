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La sorpresa de Abel Pintos al conocer a un participante que era igual a él: “Hermanos”

Una inesperada coincidencia permitió que los seguidores del concurso vivieran un episodio lleno de bromas y sorpresas entre el jurado y un competidor

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La reacción de Abel Pintos al ver a su doble en Es mi Sueño

Desde conmovedores escenas a emocionantes presentaciones, el escenario de Es mi sueño (eltrece) reúne momentos inesperados. En ese marco, en las últimas horas, el programa vivió una divertida situación cuando Abel Pintos se encontró frente a frente con un participante que resultó ser su asombroso doble.

La secuencia generó sorpresa y risas en el estudio, consolidando la reputación del espacio por sus instantes espontáneos y distendidos. Todo comenzó cuando Nicolás Zárate, camionero proveniente de Entre Ríos, se presentó en el escenario.

Al verlo, Abel Pintos no escondió su asombro ni su sentido del humor. Se subió al escenario, abrazó al concursante y pronunció varias bromas, llegando a llamarlo “hermano” y proponiendo recrear el famoso “meme de Spiderman”. Acto seguido, el cantante se puso a imitar la popular escena de los tres hombre arañas señalándose.

Tras fundirse en un abrazo con Zárate, Abel Pintos expresó: “Yo me veía una cicatriz a tu costado y, claro, somos separados al nacer”. El intérprete de “La llave” sumó, entre risas y sorprendido por el parecido físico: “Vamos a indagar un poquito a ver si encontramos el parentesco”.

Abel Pintos y su doble celebraron su encuentro en Es mi Sueño
Abel Pintos y su doble celebraron su encuentro en Es mi Sueño

En tono humorístico, Pintos añadió: “Yo creo que uno de los dos es producto de la inteligencia artificial del otro”. A su vez, Jimena Barón intervino y bromeó: “Son hermanos”.

Carlos Baute, en cambio, optó por una mirada más analítica y señaló las diferencias en el registro vocal: “Son parecidos, pero no. Físicamente son parecidos. Sí, pero no”.

Carlos Baute también elogió la labor de Nicolás Zárate como camionero. El artista subrayó la importancia del oficio y expresó su admiración por quienes lo ejercen: “Es una carrera que admiro mucho porque son súper necesarios. Sin ustedes no podríamos hacer nada”. El ambiente en el estudio combinó humor, sorpresa y emoción ante la coincidencia.

El certamen se caracteriza por alternar situaciones emotivas y distendidas. Un ejemplo reciente fue la participación de Bárbara Flores, una joven de 20 años que relató su admiración por Abel Pintos al señalar: “El responsable de que yo ame tanto esto que hago es Abel Pintos”. El cantante respondió con sensibilidad, abrazándola y alentándola antes de su interpretación de “Él me mintió”.

El jurado reconoció el talento y la entrega de la concursante. Jimena Barón destacó la calidad de su voz y su emotividad frente al desafío, mientras que Joaquín Levinton definió su timbre como “ancestral” y auguró que podría “ganar” la competencia. Abel Pintos resaltó el compromiso de Bárbara Flores al afirmar que expuso todo su potencial “como si no hubiera un minuto después”.

La joven no pudo contener el llanto al ver y abrazar a su referente musical (Video: Es Mi Sueño, Eltrece)

El impacto fue inmediato. El propio cantante, reconocido por su sensibilidad, no tardó en reaccionar. Se levantó de su lugar, se acercó a la participante y la abrazó, generando uno de los momentos más emotivos de la noche. “Emociona mucho lo que me contás”, le dijo, mientras ella rompía en llanto. El gesto descontracturó la escena, pero también dejó en evidencia el peso simbólico que tiene para muchos artistas convertirse en inspiración de nuevas generaciones.

El clima del estudio cerró en tono de camaradería. Joaquín Levinton propuso una fotografía grupal sin Abel Pintos y el propio jurado accedió con humor, reforzando el espíritu de cercanía y complicidad del programa.

“¿Y ahora cómo hago para cantar?”, se preguntó entre risas y nervios. Aun así, se animó a interpretar “Él me mintió”, el clásico popularizado por Amanda Miguel. La elección no fue sencilla: se trata de una canción exigente, cargada de dramatismo y potencia vocal. Sin embargo, la joven logró sostener su interpretación y, a pesar de algunos detalles técnicos propios de la presión del momento, dejó una impresión más que positiva.

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