Este vehículo de transporte personal impulsado por el propio viajero a través del esfuerzo muscular de las piernas es, además, el medio de traslado más económico que existe. Aunque inviertás en una súper bicicleta –de ésas que valen casi como una moto–, a la larga o a la corta vas a terminar ahorrando: no precisa nafta ni electricidad, ¡ni carga de SUBE!, no paga seguro ni patente, no requiere licencia y, en general, se estaciona gratis.