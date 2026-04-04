Del gol de Simeone y la expulsión de Nico González a la brutal patada a Thiago Almada: las perlitas de Atlético de Madrid-Barcelona

El Atlético de Madrid sufrió una derrota 2-1 ante el Barcelona en el estadio Metropolitano, en el partido correspondiente a la jornada 30 de La Liga de España. El conjunto dirigido por el Cholo Simeone se mantiene en el cuarto puesto con 57 puntos. Por su parte, el equipo catalán se sostiene en la cima de la tabla con 76 unidades, seguido por el Real Madrid con 69 y el Villarreal, con 58.

El encuentro se caracterizó por la presencia de varios futbolistas argentinos que regresaron tras disputar la fecha FIFA. En la alineación titular destacaron Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nicolás González, mientras que Julián Álvarez aguardó su oportunidad desde el banco de suplentes pero no logró sumar minutos.

Giuliano Simeone convirtió el primer tanto del partido (REUTERS/Juan Barbosa)

La primera ocasión clara fue protagonizada por el conjunto local. Nahuel Molina habilitó a Antoine Griezmann, quien superó a dos defensores del Barcelona y remató de zurda, aunque el tiro fue controlado por Joan García.

La apertura en el marcador llegó tras una jugada de Giuliano Simeone. El delantero argentino recibió un pase largo de Clément Lenglet, eludió a la defensa rival y definió con potencia para poner el 1-0, desatando la euforia de la hinchada presente. La jugada individual sobresalió, ya que el atacante optó por finalizar la acción pese a la compañía de Griezmann en el ataque.

El Barcelona no tardó en responder. Marcus Rashford, titular en ausencia de Raphinha, condujo la pelota desde la mitad de la cancha, se asoció con Dani Olmo y definió de zurda para igualar el marcador con el 1-1.

Nicolás González fue expulsado por doble amonestación en el cierre del primer tiempo (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En el cierre del primer tiempo, Nico González fue expulsado tras recibir la segunda amarilla al intentar frenar una situación de peligro de Lamine Yamal cerca del área. La intervención del VAR confirmó la sanción y el Atlético quedó con 10 jugadores, aunque la falta ocurrió fuera del área, lo que evitó un posible penal.

En la segunda parte, una violenta acción de Gerard Martín sobre Thiago Almada encendió la controversia. El árbitro Mateo Busquets Ferrer le mostró inicialmente la tarjeta roja el defensor del Barcelona, pero tras revisar el VAR redujo la sanción a una amonestación, provocando las protestas del banco rojiblanco y del Cholo Simeone. Tanto un asistente del cuerpo técnico como el arquero Musso recibieron amonestaciones por reclamar la decisión. Esto generó polémicas, ya que Martin golpeó de lleno con su suela en el tobillo de Almada, pudiendo haber lesionado al jugador de la selección argentina.

*La brutal patada que recibió Thiago Almada

Con inferioridad numérica, el Atlético de Madrid se replegó y apostó al contragolpe, mientras el Barcelona buscó romper el equilibrio a través de Lamine Yamal. Juan Musso fue clave al detener un potente remate de Ferran Torres y, poco después, volvió a imponerse frente al delantero Culé, sosteniendo el empate.

Aunque el enfrentamiento concluyó con una jugada en la que João Cancelo logró superar en el mano a mano a Thiago Almada. El defensor portugués envió un centro preciso hacia el área chica que encontró a Robert Lewandowski posicionado frente al arco. El delantero polaco impactó la pelota con el pecho y la envió al fondo de la red, sentenció así el 2-1 sobre el final.

Robert Lewandowski selló el 2-1 final (REUTERS/Juan Barbosa)

El resultado dejó a ambos equipos con la mirada puesta en la próxima instancia de la Champions League, donde volverán a enfrentarse este miércoles, invirtiendo la localía. Además, el Atlético mantiene como objetivo la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, una competencia que no conquista desde la temporada 2012-2013, y encara la recta final de La Liga con ocho partidos por disputar.