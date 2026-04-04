Deportes

Del gol de Simeone y la expulsión de Nico González a la brutal patada a Thiago Almada: las perlitas de Atlético de Madrid-Barcelona

El equipo del Cholo Simeone cayó 2-1 como local por La Liga de España en un encuentro lleno de polémicas

Guardar

El Atlético de Madrid sufrió una derrota 2-1 ante el Barcelona en el estadio Metropolitano, en el partido correspondiente a la jornada 30 de La Liga de España. El conjunto dirigido por el Cholo Simeone se mantiene en el cuarto puesto con 57 puntos. Por su parte, el equipo catalán se sostiene en la cima de la tabla con 76 unidades, seguido por el Real Madrid con 69 y el Villarreal, con 58.

El encuentro se caracterizó por la presencia de varios futbolistas argentinos que regresaron tras disputar la fecha FIFA. En la alineación titular destacaron Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nicolás González, mientras que Julián Álvarez aguardó su oportunidad desde el banco de suplentes pero no logró sumar minutos.

Giuliano Simeone convirtió el primer tanto del partido (REUTERS/Juan Barbosa)
Giuliano Simeone convirtió el primer tanto del partido (REUTERS/Juan Barbosa)

La primera ocasión clara fue protagonizada por el conjunto local. Nahuel Molina habilitó a Antoine Griezmann, quien superó a dos defensores del Barcelona y remató de zurda, aunque el tiro fue controlado por Joan García.

La apertura en el marcador llegó tras una jugada de Giuliano Simeone. El delantero argentino recibió un pase largo de Clément Lenglet, eludió a la defensa rival y definió con potencia para poner el 1-0, desatando la euforia de la hinchada presente. La jugada individual sobresalió, ya que el atacante optó por finalizar la acción pese a la compañía de Griezmann en el ataque.

El Barcelona no tardó en responder. Marcus Rashford, titular en ausencia de Raphinha, condujo la pelota desde la mitad de la cancha, se asoció con Dani Olmo y definió de zurda para igualar el marcador con el 1-1.

Nicolás González fue expulsado por doble amonestación en el cierre del primer tiempo (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Nicolás González fue expulsado por doble amonestación en el cierre del primer tiempo (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En el cierre del primer tiempo, Nico González fue expulsado tras recibir la segunda amarilla al intentar frenar una situación de peligro de Lamine Yamal cerca del área. La intervención del VAR confirmó la sanción y el Atlético quedó con 10 jugadores, aunque la falta ocurrió fuera del área, lo que evitó un posible penal.

En la segunda parte, una violenta acción de Gerard Martín sobre Thiago Almada encendió la controversia. El árbitro Mateo Busquets Ferrer le mostró inicialmente la tarjeta roja el defensor del Barcelona, pero tras revisar el VAR redujo la sanción a una amonestación, provocando las protestas del banco rojiblanco y del Cholo Simeone. Tanto un asistente del cuerpo técnico como el arquero Musso recibieron amonestaciones por reclamar la decisión. Esto generó polémicas, ya que Martin golpeó de lleno con su suela en el tobillo de Almada, pudiendo haber lesionado al jugador de la selección argentina.

*La brutal patada que recibió Thiago Almada

Con inferioridad numérica, el Atlético de Madrid se replegó y apostó al contragolpe, mientras el Barcelona buscó romper el equilibrio a través de Lamine Yamal. Juan Musso fue clave al detener un potente remate de Ferran Torres y, poco después, volvió a imponerse frente al delantero Culé, sosteniendo el empate.

Aunque el enfrentamiento concluyó con una jugada en la que João Cancelo logró superar en el mano a mano a Thiago Almada. El defensor portugués envió un centro preciso hacia el área chica que encontró a Robert Lewandowski posicionado frente al arco. El delantero polaco impactó la pelota con el pecho y la envió al fondo de la red, sentenció así el 2-1 sobre el final.

Robert Lewandowski selló el 2-1 final (REUTERS/Juan Barbosa)
Robert Lewandowski selló el 2-1 final (REUTERS/Juan Barbosa)

El resultado dejó a ambos equipos con la mirada puesta en la próxima instancia de la Champions League, donde volverán a enfrentarse este miércoles, invirtiendo la localía. Además, el Atlético mantiene como objetivo la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, una competencia que no conquista desde la temporada 2012-2013, y encara la recta final de La Liga con ocho partidos por disputar.

Temas Relacionados

Atlético de MadridBarcelonaLaLigaCholo SimeoneGiuliano SimeoneNico GonzálezThiago AlmadaDeportes-Argentina

Últimas Noticias

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

El entrenador del Millonario analizó la contundente victoria de su equipo y resaltó la tarea de varios futbolistas, como Subiabre, Juan Cruz Meza, Galván o el debutante Lautaro Pereyra

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

El Millonario goleó al Pirata y es escolta en su zona y en la Tabla Anual. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

El Millonario encaminó la temporada tras la salida de Marcelo Gallardo. El triunfo 3-0 ante Belgrano de Córdoba representó el cuarto al hilo desde la llegada del ex Alavés

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano

El equipo dirigido por el Chacho Coudet goleó 3-0 a Belgrano en un encuentro en el que se destacó el aporte goleador de dos figuras claves en el ataque

De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano

River venció a Belgrano y es nuevo escolta de la Zona B: así quedaron las posiciones del Apertura y de la tabla anual

El Millonario venció 3-0 al Pirata en el Monumental. Antes, Huracán se impuso 3-0 a Gimnasia en La Plata y cierran la jornada Central Córdoba (SDE)-Newell’s

River venció a Belgrano y es nuevo escolta de la Zona B: así quedaron las posiciones del Apertura y de la tabla anual
DEPORTES
8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano

River venció a Belgrano y es nuevo escolta de la Zona B: así quedaron las posiciones del Apertura y de la tabla anual

TELESHOW
Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Wanda Nara compartió una foto íntima de su viaje asiático: en ropa interior y acostada en la cama de un hotel

Confirmado: los Ratones Paranoicos “jugarán” el Mundial de fútbol

Brian Sarmiento y Danelik se besaron a pura pasión en la fiesta de Gran Hermano: el video del momento

Así fue el primer cumpleaños de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: al aire libre, con show en vivo y juegos

INFOBAE AMÉRICA

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

Israel localizó una escuela del Líbano que era utilizada por los terroristas de Hezbollah para el almacenamiento de armas