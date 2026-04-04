Dólares del colchón: una por una, las opciones financieras que ofrecen los bancos para hacer rendir los ahorros

Un primer plano muestra manos adultas contando billetes de dólares estadounidenses sobre una mesa de madera, junto a una calculadora y una libreta de apuntes de gastos para la gestión financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según estimaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), existen aproximadamente USD 250.000 millones en manos de ahorristas por fuera del circuito formal, una cifra que el sistema financiero busca captar mediante diversos instrumentos de inversión tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal. En este contexto, la competencia entre entidades bancarias y plataformas digitales se ha intensificado, ofreciendo alternativas que van desde la inmovilización de fondos a largo plazo hasta la disponibilidad inmediata con remuneración diaria.

El mercado de los plazos fijos en dólares

Los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera han consolidado su crecimiento, acercándose a un stock total de USD 10.000 millones hacia el primer trimestre de este año. Este fenómeno se apoya en una normativa que busca incentivar la formalización de activos y en una necesidad de las entidades de fortalecer su liquidez en divisas.

Actualmente, las tasas de interés para estos instrumentos presentan variaciones significativas según la entidad y el plazo de la colocación. En el segmento de la banca pública, el Banco Provincia lidera los rendimientos con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 5,5% para depósitos a 365 días. Por su parte, el Banco Nación ajustó recientemente su oferta, situando su tasa para el mismo periodo en un 4% anual.

Dentro del sector privado, el Banco Macro mantiene una propuesta competitiva del 5% anual, mientras que el BBVA ofrece un 4% para colocaciones a 360 días. El Banco Galicia, con una estrategia diferente, propone un rendimiento del 1,8% para plazos de 180 días. En una línea de menor agresividad comercial, el Banco Santander sostiene una tasa del 0,05% para todas sus opciones de plazo fijo.

Una novedad relevante en este mercado es la incorporación de Banco del Sol. La entidad digital ha ingresado a la competencia de captación de divisas con una TNA del 3% para sus certificados de depósito a plazo. Para las operaciones de corto plazo, específicamente a 30 días, el mercado general ofrece un rango que oscila entre el 0,05% y el 2,5%, dependiendo de la política de cada institución.

Cuentas remuneradas: liquidez y rentabilidad combinadas

Como alternativa a la rigidez que supone el plazo fijo, las cuentas remuneradas han ganado terreno entre los ahorristas que priorizan la disponibilidad de sus fondos. Este producto permite generar intereses sobre el saldo en caja de ahorro sin bloquear el capital, con acreditaciones que suelen ser diarias o mensuales.

En este segmento, el Banco Nación aplica actualmente una tasa del 1,25% anual. Esta remuneración cuenta con un tope de capital de USD 10.000; es decir, que los intereses se calculan sobre ese monto máximo, independientemente de que el saldo en la cuenta sea superior.

En la banca privada tradicional, tanto el Banco Galicia como el Banco Supervielle ofrecen una TNA del 2%, manteniendo también un límite de aplicación de la tasa hasta los USD 10.000 de saldo. Por otro lado, Banco del Sol se diferencia por su capacidad prestable, permitiendo remunerar saldos de hasta USD 30.000, lo que representa un umbral superior al promedio de sus competidores directos.

La oferta de las plataformas digitales y fintech

El ecosistema de billeteras virtuales y Sociedades de Bolsa ha desarrollado sus propios mecanismos para captar dólares ociosos. Estas plataformas suelen destacar por la simplicidad en la apertura de cuentas y la agilidad en la visualización de los rendimientos.

Mercado Pago informa un rendimiento anual del 2,5% para los fondos en dólares que se canalizan a través de sus estructuras de inversión. Invertir Online (IOL), por su parte, ha actualizado su tasa de cuenta remunerada, posicionándola en un 1,5% anual, con la modalidad de acreditar los intereses el primer día hábil de cada mes.

Asimismo, la plataforma Prex ofrece una tasa del 2% anual con un sistema de liquidación diaria. Esta frecuencia de acreditación permite que el ahorro se beneficie del interés compuesto de manera constante.

Finalmente, Ualá presenta una opción indirecta a través de un Fondo Común de Inversión (FCI) en dólares, cuyo rendimiento estimado anual se sitúa en torno al 6%, aunque, a diferencia de las cuentas remuneradas, el valor de la cuotaparte puede fluctuar según el rendimiento de los activos que integran el fondo.

Criterios para la toma de decisiones

La elección de un instrumento sobre otro responde estrictamente al perfil de liquidez del inversor. El plazo fijo se consolida como la herramienta para obtener las tasas nominales más altas del sistema (hasta el 5,5%), pero exige que el ahorrista prescinda del uso de sus dólares por un tiempo mínimo de 30 días, pudiendo extenderse a un año para acceder a los mejores beneficios.

En contrapartida, las cuentas remuneradas y las opciones fintech, con tasas que promedian entre el 1,25% y el 25%, funcionan como una estrategia de gestión de excedentes de corto plazo. Permiten que el capital no pierda valor por inactividad sin sacrificar la posibilidad de retiro ante cualquier eventualidad.

El volumen de depósitos privados en el sistema bancario refleja que la combinación de estabilidad normativa y la oferta diversificada de tasas ha comenzado a movilizar el capital atesorado. El mercado financiero atraviesa una etapa de reconfiguración donde la competencia por la liquidez en moneda extranjera obliga a las instituciones a revisar y actualizar permanentemente sus propuestas para atraer al ahorrista local.