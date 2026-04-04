Dolores Fonzi celebró los 15 años de su hija Libertad con un emotivo posteo

La hija de la actriz y Gael García Bernal cumplió 15 años (Video: Instagram)

Dolores Fonzi sorprendió a sus seguidores al compartir públicamente la celebración del cumpleaños número 15 de su hija Libertad García Bernal, un gesto poco habitual para la actriz y directora, quien suele resguardar con celo la intimidad de sus hijos. El posteo, cargado de ternura y emoción, marcó un momento especial en la vida familiar y en la relación de Fonzi con su hija adolescente.

En la publicación, Fonzi eligió un video íntimo de Libertad en su infancia, donde la pequeña da la clásica señal de “acción” después de escuchar a su madre decir “luz, cámara...”, reflejando la complicidad y el juego cinematográfico que comparten desde siempre. “XV. Te amo Luz de mi vida. Libertad de mi corazón”, escribió Dolores en el pie de foto, acompañando la secuencia con imágenes actuales de la adolescente sosteniendo un ramo de flores en la cama. El mensaje resume la emoción de la actriz ante este nuevo ciclo y rompe con la habitual reserva mediática de la familia.

Libertad, de 15 años, y su hermano mayor Lázaro, de 17, son fruto de la relación de Dolores Fonzi con el actor mexicano Gael García Bernal. La pareja, que estuvo junta entre 2007 y 2014, siempre priorizó una crianza alejada del foco mediático, permitiendo a sus hijos desarrollar una identidad propia y crecer lejos de la presión de los apellidos famosos.

No obstante, en septiembre de 2025, la familia acaparó la atención del público cuando Libertad y Lázaro hicieron su debut en la alfombra roja durante la avant premiere de Belén, la segunda película dirigida por Fonzi. Ese evento marcó la primera vez que la actriz posó públicamente junto a sus hijos, mostrando un estilo auténtico, carisma y naturalidad ante las cámaras.

La actriz Dolores Fonzi compartió esta tierna imagen de su hija Libertad, de 15 años, en celebración de su cumpleaños

Con el paso del tiempo, la maternidad de Dolores Fonzi entró en una nueva etapa, en la que disfruta de compartir actividades más cercanas y divertidas con sus hijos adolescentes: desde ver películas no infantiles hasta asistir juntos a recitales y eventos que despiertan su interés. Fonzi reconoció en entrevistas pasadas su perfil “controlador” y la necesidad de estar atenta a cada detalle de la vida de sus hijos, pero también el placer de acompañarlos en sus nuevas curiosidades y desafíos. Hoy, celebra la posibilidad de tener un vínculo más horizontal, donde la confianza y el disfrute se suman a la contención y el cuidado.

La publicación por el cumpleaños de Libertad no tardó en llenarse de mensajes de cariño y felicitaciones de colegas y amigas del ambiente artístico. Entre quienes dejaron sus comentarios estuvieron Nancy Dupláa, Gloria Carrá, Bárbara Lombardo, Florencia Bas (esposa de Ricardo Darín), Andrea Pietra, Anita Álvarez de Toledo, Cecilia Roth, Analía Franchín y Patricia Bernal, la mamá de Gael García Bernal. El gesto colectivo de admiración y afecto reforzó el clima de celebración y acompañamiento en este momento tan especial para la familia.

El posteo, con su video y dedicatoria emotiva, condensó la conexión íntima entre madre e hija y la celebración de este nuevo capítulo, sumando una página más a la historia de crianza, amor y libertad compartida que Dolores Fonzi construye día a día con sus hijos y sus afectos. El cumpleaños de Libertad fue así mucho más que un festejo: fue una declaración pública de amor, orgullo y apertura a una nueva etapa de la vida familiar.

Dolores decidió mantener a sus dos hijos alejados de la exposición que trae ser hijos de famosos

El cumpleaños número 15 de Libertad se transformó en un hito para toda la familia Fonzi-García Bernal: un instante en que la intimidad, el afecto y la historia compartida se abrieron paso en el espacio público, rodeados de cariño, mensajes y el reconocimiento de colegas y amigos. La celebración, cargada de emoción y símbolos personales, dejó en claro que, más allá de los apellidos y la exposición, la familia sigue encontrando en los pequeños rituales y en el amor cotidiano los motivos más profundos para celebrar y seguir creciendo juntos.