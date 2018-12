2019 será el año de los secretos revelados para Tauro. Además, habrá que cuidar la economía: no debe divulgar cuánto dinero tiene, ya que puede tener gastos inesperados, lo que para Tauro es fatal. Deben ser cuidados y mantener la boca cerrada. En cuanto a relaciones, debe tratar de desconectarse de relaciones o personas que ya no son parte de su vida, ya que podrían ocasionar cambios inesperados a su destino, lo que definitivamente no va con el espíritu taurino. Puede haber embarazos sorpresivos.