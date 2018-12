El ikigai tiene que ver con encontrarse uno mismo. Y no es sólo para unos pocos iluminados, sino que está al alcance de todos. Se trata de dar con la satisfacción –una suerte de zanahoria al final del camino que esta vez sí llegás a alcanzar– que te llena de placer cada día. Vale preguntarte, ¿en qué sos buena? Y no tiene por qué ser una ciencia exacta ni algo sobrenatural. "¿Soy buena cuidando gente mayor?, ¿Me gusta estar con chicos?, ¿Soy híper prolija y me destaco haciendo tareas monótonas?, ¿Soy buena para reaccionar ante situaciones de tensión?".