De ese mandato surge que su hermana Carolina (38), que estudió matemáticas, se fuera a vivir a Estados Unidos con su marido ocho años atrás y Estefanía (34) se animara a crear su propio estudio. "Antes de NOI trabajé en estudios e hice de todo. De hecho, la crisis que no tuve en la facultad, me agarró ya trabajando", se acuerda. "La arquitectura es una carrera muy amplia y no siempre el trabajo que te toca es creativo. En un momento se me ocurrió empezar Diseño Gráfico y lo hice hasta que empezamos con NOI", explica. Un clásico de todo emprendedor, el primer año y medio previo a inaugurar definitivamente su marca y comenzar a vender, las socias mantuvieron sus trabajos en relación de dependencia. "Hay un momento en el que hay que saltar, es re difícil, pero no hay otra", cuenta. "En ese sentido, necesitás tener el apoyo de la familia. Casi tanto mérito como yo tiene Juanchi", asegura riéndose.