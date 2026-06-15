Colombia

Video de un bus de Transmilenio transitando en la vía Melgar-Bogotá causó furor en redes sociales: “Uno se duerme en Bosa y se despierta en Piscilago”

El vehículo que transitó por carretera nacional, hace parte de la nueva flota eléctrica que circulará en la capital

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Un video viral mostró a un biarticulado de TransMilenio recorriendo la vía nacional entre Melgar y Bogotá, sorprendiendo a usuarios que no esperaban ver uno de estos vehículos fuera del circuito capitalino. La escena, registrada por un motociclista y difundida en TikTok, desató comentarios y reveló el proceso logístico detrás de la llegada de los nuevos buses eléctricos a la ciudad - crédito derose_2 / TikTok

El video de un bus dual de Transmilenio circulando por la vía Melgar-Bogotá sorprendió a miles de usuarios en redes sociales y desató una ola de comentarios ingeniosos. El material, grabado por un motociclista y difundido en TikTok, captó a uno de estos buses eléctricos en pleno trayecto intermunicipal, lejos de las rutas habituales del sistema capitalino.

“Cuando te duermes en Portal 80 y te despiertas en Piscilago”, bromeó un internauta. Otros se preguntaron si, por el mismo precio del pasaje habitual, podrían viajar hasta Melgar en uno de estos vehículos: “¿O sea que puedo ir de Usme a Piscilago por 3.550?”, escribió otro usuario.

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La imagen del bus desplazándose por la carretera nacional fue percibida por algunos como una metáfora de las dificultades cotidianas: “Porque es más fácil ir de Bogotá a Melgar que ir de Bogotá a Bogotá”.

La explicación detrás del fenómeno llegó rápidamente. En palabras de un usuario, “para los que no saben, Bogotá ensambla sus nuevos buses en la planta de Marco Polo en Pereira, o sea le da trabajo a los paisas del eje cafetero y luego de ensamblados viajan los conductores a traerlos a Bogotá por la línea, luego Girardot-Bogotá”.

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Un biarticulado eléctrico de TransMilenio fue grabado mientras era trasladado por carretera desde Pereira hasta Bogotá para incorporarse al sistema - crédito Transmilenio / TikTok
Un biarticulado eléctrico de TransMilenio fue grabado mientras era trasladado por carretera desde Pereira hasta Bogotá para incorporarse al sistema - crédito Transmilenio / TikTok

La cuenta oficial de Transmilenio también reaccionó al clip viral: “El verdadero: No diré nada, pero habrá señales 🫣 ¡Qué nivel de video! 🤩 Y te contamos que pronto verán rodando en Bogotá 50 de estos buses articulados duales que son 100% eléctricos y únicos en su tipo 💚 Pero 🤫”.

El proceso detrás de los nuevos buses eléctricos

En la ciudad de Pereira, la empresa carrocera Busscar de Colombia lidera la producción de gran parte de la moderna flota de TransMilenio. Miles de trabajadores ensamblan los vehículos articulados, biarticulados y eléctricos combinando piezas importadas con tecnología nacional. Para montar cada unidad, el proceso toma cerca de 11 días y la planta puede despachar varias decenas de buses cada semana.

Alrededor del 70% de los materiales de la carrocería se fabrican en el país, principalmente aceros de alta especificación. Los modelos actuales incorporan motores Euro V y Euro VI, áreas adaptadas para mascotas y personas con movilidad reducida, así como sistemas avanzados de seguridad. Una vez completados, los buses emprenden el recorrido por carretera desde Pereira hasta Bogotá para integrarse al sistema de transporte masivo.

Este procedimiento logístico, en el que los conductores trasladan las nuevas unidades por las principales rutas nacionales, es lo que propició la insólita escena registrada en video. Así, el biarticulado visto en la vía Melgar-Bogotá será parte de los 50 nuevos buses eléctricos articulados duales que comenzarán a circular en la capital. Estos modelos se destacan por su tecnología única y su funcionamiento completamente eléctrico.

De los 711 nuevos buses eléctricos que TransMilenio sumará entre 2026 y 2027, cincuenta son articulados duales y 100 % eléctricos - crédito Transmilenio / Threads
De los 711 nuevos buses eléctricos que TransMilenio sumará entre 2026 y 2027, cincuenta son articulados duales y 100 % eléctricos - crédito Transmilenio / Threads

Características y beneficios de la nueva flota

Entre 2026 y 2027, Transmilenio incorporará 711 nuevos buses eléctricos, tanto para rutas troncales como zonales. De estos, 68 ya han sido integrados a la flota TransMiZonal y cuentan con una innovación pensada en el bienestar de los ciudadanos: las sillas aguamarina, diseñadas para personas que realizan viajes de cuidado.

Según la entidad, estas sillas son un espacio preferencial para personas cuidadoras, lo que significa que están pensadas para quienes acompañan a niños, adultos mayores o personas con movilidad reducida.

La renovación de la flota eléctrica ofrece una serie de ventajas para los usuarios y para la ciudad. Cada unidad está equipada con WiFi gratuito, puertos USB, cámaras de vigilancia, botón de pánico y espacios específicos para personas en silla de ruedas, madres lactantes y animales de asistencia.

Los buses cuentan con sillas aguamarina, un espacio preferencial para personas cuidadoras que realizan viajes de apoyo en la ciudad - crédito Transmilenio
Los buses cuentan con sillas aguamarina, un espacio preferencial para personas cuidadoras que realizan viajes de apoyo en la ciudad - crédito Transmilenio

Uno de los principales aportes medioambientales de esta transición radica en la reducción de emisiones contaminantes: la nueva flota de Transmilenio permitirá disminuir cerca de 2.628 toneladas de CO₂ al año. Asimismo, la inclusión de las sillas aguamarina no elimina las tradicionales sillas azules, sino que suma un elemento de inclusión social a la política distrital.

La actualización tecnológica de los buses no solo favorece a los pasajeros. Los motores eléctricos, ubicados en la parte trasera de los vehículos, eliminan el incremento de temperatura en la cabina que afectaba a los operadores de modelos antiguos y disminuyen el ruido, generando un entorno más cómodo y seguro para el conductor.

El interior de los buses incluye pasamanos texturizados, manillas de agarre, pantallas informativas y un sofisticado sistema de monitoreo. Entre los dispositivos de seguridad destaca una cámara con detección de somnolencia, consumo de tabaco o uso indebido del teléfono por parte del conductor, así como cámaras de vigilancia en el interior, la parte trasera y delantera.

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