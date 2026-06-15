Superintendente Daniel Quintero inició investigación por supuestas irregularidades entre EPS y firma de Abelardo de la Espriella

La información fue confirmada a través de los canales oficiales de la Superintendencia de Salud - crédito @delaespriella_style/Instagram/Colprensa

El lunes 15 de junio de 2026, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció una denuncia penal contra el candidato Abelardo de la Espriella por su presunta implicación en el “saqueo del sistema de salud” en la región Caribe.

Según el candidato del Pacto Histórico, Abelardo de la Espriella habría tenido participación en hechos relacionados con la empresa Salud Vida EPS durante una crisis financiera y administrativa que derivó en su liquidación.

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El superintendente de Salud, Daniel Quintero, anunció que la entidad iniciará una investigación por los presuntos giros realizados por las EPS a Joaquín Gutiérrez, sus empresas y Abelardo de la Espriella.

Daniel Quintero anunció que la entidad iniciará una investigación por los presuntos giros realizados por las EPS a Joaquín Gutiérrez, sus empresas y Abelardo de la Espriella - crédito Juan David Duque/REUTERS

“La Superintendencia de Salud, ante las denuncias presentadas por el senador Iván Cepeda que involucran a un grupo de EPS relacionadas con jefes paramilitares, investigará los giros realizados por estas EPS a Joaquín Gutiérrez, sus empresas y Abelardo de la Espriella”, indicó Quintero.

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Según las declaraciones de Daniel Quintero, se trataría de contratos firmados con recursos parafiscales de la salud por más de $18.000 millones.

“Se trata de contratos firmados con recursos parafiscales de la salud por más de dieciocho mil millones de pesos, en el contexto del desvío de más de ciento sesenta mil millones de pesos de la EPS Salud Vida hacia una empresa fachada en Panamá”, indicó el funcionario.

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Quintero señaló que la Superintendencia de Salud inició una investigación y que, en los primeros hallazgos, “resulta grave” el contrato por $18.000 millones adjudicado, según el superintendente, a Abelardo de la Espriella.

El funcionario afirmó que el contrato no fue reportado a la Contraloría designada por la Superintendencia de Salud en el momento que se presentaron los hechos, compartiendo las declaraciones de Beatriz Cortés Gaitán

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“La Supersalud ha iniciado una investigación exhaustiva. El primer hallazgo resulta grave: el contrato de dieciocho mil millones de pesos adjudicado a Abelardo de la Espriella no fue reportado a la Contralora designada por la Superintendencia en ese momento. Beatriz Cortés Gaitán afirmó: ‘No tuve conocimiento sobre el contenido y alcance de los términos’”, expresó Daniel Quintero.

Daniel Quintero afirmó que el contrato no fue reportado a la Contraloría designada por la Superintendencia de Salud en el momento que se presentaron los hechos, compartiendo las declaraciones de Beatriz Cortés Gaitán - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Daniel Quintero aseguró que lo más grave es que los supuestos recursos utilizados para pagar a Abelardo de la Espriella fueron “extraídos o eliminados” de las bases de datos de la Superintendencia de Salud.

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“Además, los archivos relacionados con el origen de los recursos utilizados para pagar a Abelardo de la Espriella fueron extraídos o eliminados de las bases de datos de la Superintendencia de Salud”, aseveró.

El funcionario indicó que luego de la revisión de más de diez mil documentos, se comprobó, según Daniel Quintero, la existencia de la investigación, razón por la cual enviaron las copias a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para sus respectivas investigaciones.

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“Tras la revisión de más de diez mil documentos, se comprobó la existencia de la investigación y el envío de copias a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría. Existen indicios de que los recursos pagados a Abelardo de la Espriella provinieron de fuentes prohibidas, específicamente de recursos parafiscales destinados exclusivamente a la atención de pacientes en Colombia”, afirmó Quintero.

Daniel Quintero insistió que la Superintendencia de Salud entregará las pruebas a la Fiscalía y a los demás órganos de control para el avance de las investigaciones.

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Daniel Quintero insistió que la Superintendencia de Salud entregará las pruebas a la Fiscalía y a los demás órganos de control para el avance de las investigaciones - crédito Colprensa

El superintendente de Salud afirmó que la entidad sigue con su compromiso de hacer cumplir la ley y exponer cualquier irregularidad que afecte los recursos de la salud en Colombia.

“La Superintendencia entregará las pruebas a la Fiscalía General de la Nación y a los órganos de control para que avancen las investigaciones. La entidad reitera su compromiso de hacer cumplir la ley y exponer las irregularidades que han afectado los recursos de la salud en Colombia durante los últimos veinte años”, puntualizó Daniel Quintero.

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