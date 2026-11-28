La portavoz María Zajárova vinculó el conflicto bilateral con el plan de Riga para aprobar una declaración sobre la desrusificación del país (Europa Press)

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Rusia acusó este viernes a Letonia de elevar la tensión en el mar Báltico hasta el riesgo de provocar una “guerra abierta”, en medio de disputas por el tránsito de cereales, el uso del espacio aéreo y el despliegue militar de la OTAN en la región.

“Las actuales autoridades de Letonia, naturalmente, no albergan ningún deseo de normalizar las relaciones con Rusia. Muy al contrario, siguen constantemente una vía de creciente escalada hasta el punto de, llegado el momento, provocar una guerra abierta”, señaló María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, en un comunicado.

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La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, sostuvo que las autoridades letonas no buscan normalizar sus relaciones con Moscú y mantienen una política de escalada.

Además, añadió que esa orientación contradice los intereses y las aspiraciones de los habitantes de Letonia, cuyas voces, según dijo, llevan tiempo sin recibir atención en Riga.

“No podemos ignorar estas amenazas y nos reservamos el derecho a adoptar firmes medidas de respuesta de carácter político-diplomático”, señaló Zajárova.

El Ministerio de Exteriores ruso convocó al encargado de negocios de Estonia en protesta por las medidas restrictivas de Tallin (EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Uno de los reproches rusos se centró en el tránsito de cereales. Moscú denunció que Letonia crea obstáculos para la llegada de grano ruso a los mercados internacionales. Zajárova afirmó que las autoridades letonas inspeccionan cargamentos en busca de productos agrícolas ucranianos que, según la acusación de Riga, Rusia robó en los territorios ucranianos anexionados en 2022.

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La portavoz sostuvo que esos controles dificultan la circulación del cereal y añaden riesgos a la seguridad alimentaria mundial. También aseguró que Letonia busca mecanismos para prohibir por completo el tránsito de grano ruso, aunque no precisó qué medidas evalúa el Gobierno letón.

Las denuncias rusas coincidieron con una alerta aérea registrada durante la madrugada de este viernes cerca de la frontera entre Rusia y Letonia. Las autoridades detectaron un dron no identificado en su espacio aéreo y activaron varios cazas de la OTAN. Ambos países también enviaron avisos a los habitantes de varias provincias por una posible amenaza aérea.

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El cruce con Letonia se suma a la disputa diplomática entre Moscú y Estonia. El Ministerio de Exteriores ruso convocó esta semana al encargado de negocios estonio, Marek Juhtogi, para protestar por lo que describió como acciones “peligrosas” y “provocadoras” de Tallin.

Rusia criticó especialmente la decisión de Estonia de cerrar su frontera terrestre con territorio ruso a partir del 1 de diciembre. El límite entre ambos países tiene unos 135 kilómetros y Moscú sostuvo que la medida perjudicará principalmente a la economía estonia, además de afectar a sus socios de la Unión Europea y la OTAN.

Puente fronterizo entre Estonia y Rusia sobre el río Narva (Reuters)

El Gobierno estonio anunció el cierre tras denunciar “actividades hostiles continuadas contra Estonia y otros países europeos”. Tallin relacionó la medida con un intento reciente de sabotaje contra una empresa de defensa estonia que atribuyó a Rusia. Zajárova puso en duda esa acusación.

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Tras el cierre de la frontera finlandesa y la próxima clausura anunciada por Estonia, Noruega, Letonia, Lituania y Polonia mantendrán pasos fronterizos con Rusia. Lituania y Polonia también comparten frontera con Kaliningrado, el enclave ruso situado entre ambos países y el mar Báltico.

(Con información de EFE y Reuters)