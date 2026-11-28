Gadi Eisenkot afirmó que las negociaciones de Yashar con el Likud para formar un gobierno de unidad no registraron avances.

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El líder del partido centrista Yashar, Gadi Eisenkot, afirmó este viernes que las conversaciones para integrar un gobierno de unidad con el Likud del primer ministro saliente, Benjamín Netanyahu, no registraron avances, y responsabilizó a la formación rival de buscar agotar el plazo que tiene para constituir Ejecutivo con el objetivo de forzar nuevas elecciones. “Quedan ocho días. Tengo la intención de formar un Gobierno dentro de esos ocho días”, declaró en un comunicado difundido por su partido.

Eisenkot, exjefe del Estado Mayor israelí, tiene de plazo hasta el 6 de diciembre para constituir una coalición de gobierno que suceda a Netanyahu, un período que puede extenderse 14 días adicionales. La negociación se produce un mes después de que las elecciones de octubre no otorgaran una mayoría clara a ninguno de los dos bloques políticos.

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Representantes de Yashar y del Likud se reunieron cinco veces durante las últimas dos semanas sin resultados, según indicó Eisenkot a través de la red social X. El dirigente sostuvo que el Likud “se negó a ceder” en asuntos centrales, entre ellos su exigencia de mantener fuera del Gobierno a los sectores más radicales.

“Likud, por su parte, no estuvo dispuesto a comprometerse y, durante dos semanas, se negó a poner una sola propuesta concreta sobre la mesa”, afirmó Eisenkot en su comunicado. Agregó que la conducta de sus rivales “apunta a un esfuerzo por agotar el reloj hasta que expire el mandato, dividir al bloque del Cambio y arrastrar a Israel a otra elección bajo el Gobierno saliente”.

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El bloque parlamentario de Eisenkot suma 48 bancas y necesita 61 escaños para lograr la mayoría en la Knéset. (REUTERS/Amir Cohen)

El portavoz del Likud respondió con un comunicado propio en el que acusó a Eisenkot de negociar la unidad mientras ya habría cerrado un “peligroso gobierno de izquierda”, repartido carteras ministeriales y trabajado para legitimar una alianza con los partidos árabes, a los que vinculó, sin aportar pruebas, con “organizaciones terroristas”. Pese al cruce, el Likud remarcó que mantiene su disposición a formar un gobierno de unidad.

Eisenkot, por su parte, dejó la puerta abierta a un pacto con la formación de Netanyahu. “Si el Likud está realmente preparado para cambiar de rumbo y tomar las decisiones valientes que exige el liderazgo, mi puerta sigue abierta y mi mano tendida”, sostuvo. “Nos acercamos a un momento de decisión. La pregunta es si el Likud participará en negociaciones serias y se comprometerá con una asociación que requiere concesiones, o si seguirá las apariencias y continuará con la dilación”, añadió.

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El mapa de alianzas y los votos necesarios

Mientras las tratativas con el Likud permanecen estancadas, Yashar avanzó en acuerdos con otras dos fuerzas políticas. El partido alcanzó un pacto de coalición con Los Demócratas, la formación izquierdista liderada por Yair Golán, que obtendría cuatro ministerios: Seguridad Nacional, Trabajo y Asuntos Sociales, Comunicaciones, y Cultura y Deporte. También cerró un entendimiento con Israel Beitenu, el partido ultranacionalista de Avigdor Lieberman.

El Likud acusó a Eisenkot de preparar una alianza con sectores de izquierda y formaciones árabes. (REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/File Photo)

Entre ambos socios, la coalición encabezada por Eisenkot reúne 36 legisladores, una cifra que está lejos de los 61 escaños necesarios para alcanzar la mayoría en la Knéset, el Parlamento israelí de 120 bancas. La suma total de los partidos del bloque de Eisenkot llega a 48 escaños, a los que podrían agregarse los 19 de las listas árabes, la Lista Conjunta y Raam.

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Los socios de coalición, sin embargo, están divididos respecto de con quién completar la mayoría. Los Demócratas son el principal impulsor de formar gobierno con el respaldo de los partidos árabes, mientras que Israel Beitenu se opone de forma terminante a esa alternativa. En caso de no avanzar por esa vía, Eisenkot debería buscar el apoyo de los partidos ultraortodoxos, que suman 13 escaños y que hasta hace poco integraban el espacio político de Netanyahu.

El dirigente centrista dispone de plazo hasta el 6 de diciembre para estructurar una coalición de gobierno en Israel. (REUTERS/Amir Cohen)

Un obstáculo para ese acercamiento es que esos partidos reclaman exenciones amplias del servicio militar obligatorio para los estudiantes religiosos devotos, mientras que Eisenkot, por su trayectoria como exjefe del Ejército, defiende el servicio obligatorio para todos los ciudadanos. El dirigente también planteó la posibilidad de formar un gobierno en minoría que dependa del respaldo externo de los partidos árabes en el Parlamento.

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En ese contexto, medios israelíes informaron que Mansur Abbas, líder del partido árabe-israelí Raam, estaría dispuesto a reconocer a Hamas como “grupo terrorista”, un movimiento que podría allanar el camino para que su partido se sume a una eventual coalición liderada por Eisenkot. No obstante, algunos de los aliados del dirigente centrista expresaron su rechazo a depender del apoyo de las listas de mayoría árabe, que obtuvieron ganancias sin precedentes en los últimos comicios.