En octubre, la cifra de heridos llegó a 1.981, casi el doble de la registrada un año antes (MSF- Julien Dewarichet)

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Los bombardeos rusos contra áreas residenciales de Ucrania dejaron más civiles con amputaciones y lesiones permanentes, mientras la demora en el envío de proyectiles antiaéreos reduce las posibilidades de interceptar misiles y drones.

El centro Superhumans de Leópolis atiende a cientos de civiles que requieren prótesis, fisioterapia o tratamientos prolongados. Aunque la mayoría de sus pacientes pertenece a las Fuerzas Armadas, la institución también recibe a víctimas de explosiones ocurridas en ciudades y pueblos alejados del frente.

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Karina Ageyeva, de 25 años, ingresó al programa después de perder las dos piernas en Sumi, en el noreste ucraniano. La joven salía de un supermercado cuando una bomba cayó cerca del edificio. Cinco personas murieron y otras 49 resultaron heridas.

Ageyeva permaneció consciente después de la explosión. Su marido, también lesionado, le colocó un torniquete en una de las piernas antes de desmayarse. Un instructor médico que circulaba por la zona intervino y aplicó otro torniquete en la segunda pierna, lo que permitió frenar la hemorragia.

Cuatro meses más tarde, la madre de un bebé de 11 meses practica con dos prótesis cortas, destinadas a la fase inicial del tratamiento. Dentro de dos meses volverá a Leópolis para aprender a caminar con dispositivos de tamaño normal. “Es muy difícil y se volverá más difícil todavía. Pero al menos ahora puedo moverme por el piso y cuidar de mi hijo”, afirmó.

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La joven, que dedicó 12 años a la danza, decidió no volver por ahora a Sumi, donde están su casa y el negocio familiar. Consideró que el riesgo persiste por los drones dirigidos contra vehículos y por la posibilidad de que cayeran bombas en cualquier momento.

El número de víctimas aumenta en todo el país a medida que Rusia extiende el empleo de drones de propulsión a reactor y misiles balísticos. Durante los primeros diez meses de 2026, 17.218 civiles resultaron heridos, un 68 % más que en el mismo período de 2025, de acuerdo con Naciones Unidas. En octubre, la cifra llegó a 1.981, casi el doble de la registrada un año antes.

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Paramédicos de la 10.ª Brigada de Asalto de Montaña de Ucrania atendieron a un soldado herido en combate en un punto de estabilización en Donetsk (Reuters)

Katerina Zajodiakina, de 21 años, sufrió una herida en el muslo cuando un misil balístico explotó a 100 metros del lugar donde se encontraba en Petropavlivka, en el sudeste de Ucrania. Las intervenciones quirúrgicas y varios meses en cama precedieron sus primeros desplazamientos con una muleta, que consiguió seis meses después.

Más de un año después de aquel episodio, Zajodiakina todavía necesita ese apoyo y debe continuar con los ejercicios. “La clave es la recuperación. No sé qué pasará después”, dijo. Varios de sus amigos dejaron la ciudad desde entonces.

Los misiles balísticos representan un problema particular para las defensas ucranianas. El presidente Volodímir Zelensky declaró que Estados Unidos aún no entregó 60 interceptores para los sistemas Patriot, pese a que ya estaban pagados. Esa ausencia limitó la respuesta frente a los ataques aéreos en vísperas de un invierno en el que se esperan cortes de electricidad.

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Ucrania busca reforzar sus defensas aéreas ante los ataques rusos y la llegada del invierno (Europa Press)

Fuera del territorio ucraniano, los servicios de inteligencia rusos y sus intermediarios realizaron operaciones de sabotaje, reconocimiento e intimidación contra infraestructuras europeas relacionadas con la asistencia a Kiev. Las redes ferroviarias, los sistemas energéticos y las industrias de defensa figuran entre los objetivos de esas acciones.

Alemania y Polonia concentraron una parte relevante de los incidentes por el papel de sus rutas de transporte, centros logísticos y fábricas en el suministro de material para Ucrania. Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, más de la mitad de los hechos registrados contra infraestructura crítica afectó a instalaciones militares, industriales o de transporte. En ese lapso, los casos de sabotaje subieron un 16 % y los ataques con incendios provocados o explosivos casi se duplicaron.

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Bajo este contexto, las autoridades europeas expulsaron a agentes de inteligencia, detuvieron a presuntos colaboradores, cerraron consulados rusos tras hechos concretos y modificaron normas para ampliar sus capacidades de investigación. Esas medidas impusieron dificultades operativas, pero no detuvieron la actividad ni alteraron el respaldo militar europeo a Ucrania.

Superhumans mantiene su trabajo con donaciones y ofreció a los civiles lesionados la posibilidad de recibir atención dentro del país, cerca de sus familiares, cuando se aproxima otro período de bajas temperaturas y daños en la red eléctrica.

(Con información de EFE)