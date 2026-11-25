Las fuerzas militares polacas cuentan con autorización para derribar aparatos hostiles mediante sensores de radar sin exigir contacto visual directo. (REUTERS/Kacper Pempel)

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Polonia anunció que prepara un corredor de exclusión aérea junto a la frontera con Ucrania para acelerar la detección y, si fuera necesario, la destrucción de drones y misiles rusos que ingresen en su territorio. La decisión se produce después de nuevas incursiones y de la caída de tres proyectiles rusos en suelo polaco, y en medio de las diferencias de Varsovia con sus aliados sobre cómo responder a las amenazas.

El viceministro de Defensa Cezary Tomczyk explicó que la medida abarcará una franja de profundidad variable, desde unos diez kilómetros hasta varias decenas de kilómetros desde la frontera. El Gobierno trabaja en una disposición para ponerla en marcha entre fines de diciembre y comienzos de enero.

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“Una zona pequeña, situada a entre una decena y varias decenas de kilómetros de la frontera”, describió el funcionario.

El esquema prevé dos áreas. La SOP1 tendrá restricciones permanentes para la aviación civil y general, durante las 24 horas; en la SOP2, las limitaciones se aplicarán únicamente por la noche.

La iniciativa se apoya en las reglas de combate que Polonia modificó en octubre. Desde entonces, las fuerzas pueden considerar suficiente la llamada identificación positiva basada en información de radar, la trayectoria y el comportamiento del objeto, sin que el piloto tenga que verlo directamente.

Polonia prepara un corredor de exclusión aérea junto a la frontera con Ucrania para detectar y destruir drones y misiles rusos.

Según Tomczyk, si los sensores confirman que un aparato hostil cruza la frontera a determinada altura y velocidad, esos datos pueden fundamentar una decisión de derribo.

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El lunes, un dron ruso de reconocimiento permaneció durante varios minutos dentro del espacio aéreo polaco. El viernes anterior, tres misiles de crucero Kh-101 rusos cayeron en territorio del país, aunque no provocaron daños materiales directos. Varsovia atribuyó ambos incidentes a Rusia y los considera parte de una serie de riesgos derivados de la guerra contra Ucrania.

El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, cuestionó la respuesta de los socios de la OTAN. “Una vez más, como ya ocurrió en julio, probablemente no haya la reacción que esperábamos”, afirmó. También planteó si la cautela aliada responde al temor de escalar el conflicto con Moscú o a la necesidad de reunir más pruebas sobre el origen de los proyectiles. Polonia, dijo, aportará la información requerida y Estados Unidos participa en el análisis de los restos encontrados.

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La tensión se agravó después de que el presidente estadounidense Donald Trump describiera los misiles como “un par de misilitos” lanzados por error. En Varsovia, esa caracterización fue recibida con malestar, en un momento en que el Gobierno reclama garantías más firmes para la protección de su territorio.

El debate no se limita a la frontera polaca. El canciller Radosław Sikorski sostuvo que Ucrania pidió ayuda para neutralizar amenazas antes de que alcancen el espacio aéreo de Polonia. “Un misil o dron que se acerque a nuestro espacio aéreo ya constituye una amenaza directa”, señaló. A su juicio, derribar esos objetos sobre territorio ucraniano, con el consentimiento de Kiev, podría encuadrarse en la legítima defensa.

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La caída de tres misiles de crucero Kh-101 y la incursión de un dron de reconocimiento ruso motivaron las nuevas medidas defensivas en Polonia. (REUTERS/Kacper Pempel)

Kosiniak-Kamysz, sin embargo, advirtió que no existe hasta ahora un acuerdo aliado que autorice esa actuación. Dijo percibir una mayor disposición a conversar, pero no una decisión política para avanzar. La solicitud polaca habría sido planteada en una reunión en Bruselas el lunes, aunque Tomczyk negó que Varsovia busque una autorización formal de la OTAN para atacar objetivos rusos en Ucrania.

Hay además una diferencia operativa: los cazas que actúan bajo mando de la Alianza deben completar una identificación visual antes de disparar. Esa exigencia habría impedido que aviones suecos Gripen que patrullaban el este de Polonia abrieran fuego contra los misiles del viernes, pese a la detección por radar.

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La nueva zona pretende reducir ese margen de incertidumbre en el lado polaco de la frontera. No resuelve, por sí sola, el desacuerdo sobre interceptar amenazas dentro de Ucrania, una cuestión que Varsovia considera urgente y que todavía depende de una decisión compartida con sus socios.