Un técnico conecta manómetros a un cilindro de refrigerante R-410A frente a una unidad de climatización durante una revisión de mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La nación canalera eliminó por completo el consumo de clorofluorocarbonos (CFC) en 2009 y logró una reducción del 82% en el uso de hidroclorofluorocarbonos (HCFC) al cierre de 2025, frente a los niveles de referencia fijados para el país.

Así se dio a conocer en el marco de la Reunión de la Red de Acción por el Ozono para América Latina, que arrancó esta semana en Panamá con la participación de representantes de 15 naciones de la región.

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El país, agrega la información, también cumplió en 2024 con su compromiso de mantener el consumo, no ingesta, de hidrofluorocarbonos (HFC) dentro de los topes que establece la Enmienda de Kigali.

Estos gases se usan sobre todo en refrigeración y aire acondicionado. No dañan la capa de ozono, pero sí contribuyen al calentamiento global.

El Ministerio de Salud (Minsa), junto con otras instituciones y sectores, continúa con acciones para reducir el uso de estas sustancias.

El deterioro de la capa de ozono aumenta el riesgo de cáncer de piel y cataratas, además de afectar los ecosistemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ellas figuran el fortalecimiento de la capacitación técnica y la promoción de tecnologías más eficientes y de menor impacto ambiental.

La capa de ozono funciona como un escudo natural que protege la vida en el planeta de la radiación ultravioleta del sol.

Su deterioro aumenta el riesgo de cáncer de piel y cataratas, además de afectar los ecosistemas. Gracias al Protocolo de Montreal y a la cooperación internacional, ya se eliminó más del 99% de las sustancias controladas que la dañan.

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El encuentro, impulsado por el Minsa en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a través de su Programa Acción Ozono, se extenderá hasta el 20 de noviembre.

El eje central es el intercambio de experiencias, buenas prácticas y estrategias regionales para cumplir con los objetivos del Protocolo de Montreal y su Enmienda de Kigali.

Una capa de ozono rodea la atmósfera terrestre sobre el continente europeo y el norte de África en el espacio exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas normativas buscan acelerar la eliminación de sustancias que deterioran la capa de ozono y reducir gradualmente los HFC, gases de alto impacto en el calentamiento global.

Cristina Vaca, del Departamento de Saneamiento Ambiental del Minsa y punto focal del Protocolo de Montreal, destacó el valor de la cooperación entre países.

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“La protección de la capa de ozono nos ha dejado una lección importante: cuando los países compartimos un propósito y trabajamos juntos, podemos alcanzar resultados que benefician a toda la humanidad”, expresó.

Vaca añadió que proteger la capa de ozono equivale también a proteger la salud y la vida de las personas.

Juan Bello, director regional y representante para América Latina y el Caribe del PNUMA, subrayó que el éxito del Protocolo de Montreal en la recuperación de la capa de ozono es un logro compartido por los países de la región.

La recuperación de la capa de ozono es un logro compartido por los países de la región, señaló el director regional y representante para América Latina y el Caribe del PNUMA, Juan Bello.

Bello recordó que se cumplen diez años desde la aprobación de la Enmienda de Kigali. El funcionario animó a los países reunidos en Panamá a seguir cosechando resultados y a cubrir las necesidades de refrigeración de sus sociedades con sustancias alternativas más eficientes que no agraven el calentamiento global.

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“El PNUMA los seguirá acompañando en este camino”, concluyó el representante del organismo.

La reunión permitirá a los países de América Latina intercambiar conocimientos y soluciones para promover tecnologías de refrigeración y aire acondicionado más eficientes y de menor impacto climático. También buscarán identificar alternativas para superar los desafíos técnicos y financieros vinculados al cumplimiento del Protocolo de Montreal y su Enmienda de Kigali.

El programa incluye además visitas técnicas a instalaciones en Panamá. Allí, los participantes conocerán de primera mano la aplicación de tecnologías y buenas prácticas en el sector de refrigeración y aire acondicionado que contribuyen a la protección de la capa de ozono y el clima.

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Con este encuentro, Panamá reafirma su compromiso con la protección de la salud y el ambiente, junto con el fortalecimiento de la cooperación regional para avanzar hacia un futuro más sostenible.