Un mosquito de la malaria con el abdomen lleno de sangre pica la piel de un brazo humano, resaltando el riesgo de transmisión de enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) declaró una alerta sanitaria nacional por malaria después de detectar casos en el corregimiento de Ancón, en la ciudad capital, una zona que no integra la lista de territorios endémicos de la enfermedad.

La resolución, emitida por la Dirección General de Salud Pública, ordena un cerco epidemiológico prioritario en la Región Metropolitana de Salud.

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La medida obliga a instituciones públicas y privadas de la región a poner a disposición del Minsa los recursos físicos y humanos necesarios para ejecutar un plan de prevención, contención, control y eliminación del brote.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, explicó que la alerta busca disminuir los casos registrados en Ancón, que no es una zona endémica de malaria.

Por ese motivo, ordenó el cumplimiento del Plan de Acción para el Abordaje Integral del Brote de Malaria en ese corregimiento.

La alerta sanitaria por malaria se basa en una resolución del Minsa que declara el brote detectado en Ancón como prioridad nacional. (Minsa)

La ejecución del plan queda bajo la coordinación, el seguimiento y la vigilancia de la Región Metropolitana de Salud. Zambrano pidió además que la respuesta incorpore la participación social y las coordinaciones con el Gobierno Central, la Junta Técnica Provincial, las autoridades municipales y locales, y los estamentos de seguridad.

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La alerta sanitaria por malaria en Panamá es una resolución del Minsa que declara el brote detectado en Ancón como prioridad nacional.

Activa un cerco epidemiológico en la Región Metropolitana de Salud y exige a entidades públicas y privadas aportar recursos para contener la enfermedad, sin que la medida implique sanciones automáticas a la población.

La directora general de Salud Pública Yelkys Gil detalló el mapa nacional de la enfermedad. Panamá Este encabeza el conteo con 3,053 casos, seguida por la Comarca Kuna Yala, con 2,016.

Darién reporta 1,162 contagios. Más atrás se ubican la Región Metropolitana, con 214 casos; la Comarca Ngäbe Buglé, con 145; Panamá Oeste, con 79, y Veraguas, con 58.

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Yelkys Gil, directora general de Salud Pública, explicó que la región de Panamá Este encabeza el conteo de malaria con 3,053 casos, seguida por la Comarca Kuna Yala, con 2,016.

Gil subrayó que el refuerzo de las acciones abarca todo el territorio nacional, no solo el corregimiento donde se originó la alerta. “Estamos reforzando las acciones de vigilancia, prevención y control de la malaria a nivel nacional”, dijo la funcionaria.

Gil aclaró que la resolución no busca castigar a la población ni a las instituciones involucradas. Su finalidad, explicó, es que todas las entidades públicas unan sus esfuerzos para contener el brote detectado en Ancón.

La resolución sí contempla un mecanismo de control. Instruye a las autoridades públicas y privadas regionales de salud para que, en coordinación con los municipios, las autoridades locales y los estamentos de seguridad, apliquen las sanciones correspondientes ante el incumplimiento de las normas sanitarias vigentes y de lo dispuesto en el propio texto.

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El director de la Región Metropolitana de Salud, Ricardo Torres, recomendó a la población acudir a una instalación de salud ante la aparición de dolor de cabeza, escalofríos y fiebre. El funcionario pidió descartar la enfermedad con atención médica antes que asumir otro diagnóstico.

El Minsa difundió un listado de medidas preventivas para frenar la propagación del brote. Entre ellas figura el uso de repelente contra mosquitos y el uso de ropa que cubra brazos y piernas, en particular durante la noche.

Inspectores recomiendan eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua, principal lugar de reproducción del mosquito transmisor. Cortesía Minsa

La cartera sanitaria también recomendó evitar permanecer en áreas con vegetación abundante y eliminar las acumulaciones de agua que sirven de criadero a los mosquitos.

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A esto, indicaron las autoridades sanitarias, se suma mantener limpios los alrededores de las viviendas.

El organismo insistió en que, ante síntomas febriles, la población acuda de inmediato a una instalación de salud. El cumplimiento estricto del tratamiento indicado por el personal médico, agregó, es la última barrera para evitar que el brote se extienda más allá del corregimiento de Ancón.