Panamá

Cámara de Comercio exige que la reconstrucción tras el terremoto en Panamá sea una prioridad inmediata

Solicita que los USD 35.111,75 millones aprobados en el presupuesto se traduzcan en obras concluidas, servicios eficientes y generación de empleo, con cronogramas cumplidos y seguimiento

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pone el acento en el apoyo a las zonas afectadas por el terremoto del 9 de octubre. (Miviot)
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pone el acento en el apoyo a las zonas afectadas por el terremoto del 9 de octubre. (Miviot)
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La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) advirtió que el Presupuesto General del Estado 2027, aprobado por USD 35.111,75 millones, no garantiza resultados por sí solo.

El gremio empresarial sostuvo que la clave estará en la planificación, la ejecución oportuna y una administración responsable de los fondos públicos.

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La entidad reconoció que el presupuesto tiene una orientación mayor hacia la inversión pública, un elemento que calificó de importante. Pero remarcó que el verdadero desafío consiste en convertir esos recursos en resultados concretos para la población panameña.

Entre los frentes urgentes, la CCIAP puso el acento en las zonas afectadas por el reciente terremoto.

La Cámara reconoció las acciones que se adelantan para atender a las familias damnificadas y avanzar en la recuperación de esas comunidades.

Para el sector privado se hace necesario administrar responsablemente los recursos, por lo que insiste en revisar prioridades, evitar gastos innecesarios y asegurar que cada asignación responda a necesidades reales. (Miviot)
Para el sector privado se hace necesario administrar responsablemente los recursos, por lo que insiste en revisar prioridades, evitar gastos innecesarios y asegurar que cada asignación responda a necesidades reales. (Miviot)

Planteó que el reto ahora pasa por dar continuidad a esos esfuerzos hasta llevarlos a buen término. Sostuvo que la reconstrucción debe ir acompañada de iniciativas que reactiven las economías locales, respalden a los pequeños negocios y recuperen los empleos perdidos.

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El sector privado, según la organización empresarial, tiene la disposición y la capacidad de sumarse a ese proceso. La meta, planteó, es que las comunidades afectadas recuperen su dinamismo y encuentren nuevas oportunidades de desarrollo productivo.

La CCIAP exige que los USD 35.111,75 millones aprobados se traduzcan en obras concluidas, servicios eficientes y generación de empleo, con cronogramas cumplidos y seguimiento hasta la culminación de cada proyecto, además de transparencia y disciplina fiscal en toda la administración pública.

El gremio identificó áreas específicas donde Panamá necesita avanzar: proyectos de infraestructura, educación, salud, agua potable y servicios públicos.

Argumentó que esas obras mejoran la calidad de vida de la población y fortalecen la competitividad del país.

La reconstrucción, señala la Cámara, debe ir acompañada de iniciativas que también reactiven las economías locales, respalden a los pequeños negocios y recuperen los empleos perdidos.
La reconstrucción, señala la Cámara, debe ir acompañada de iniciativas que también reactiven las economías locales, respalden a los pequeños negocios y recuperen los empleos perdidos.

Para que la inversión pública rinda frutos, en su mensaje dominical la Cámara insistió en que resulta fundamental establecer prioridades claras.

Agregó que el cumplimiento de los cronogramas y el seguimiento de los proyectos hasta su culminación son condiciones ineludibles para que el gasto se traduzca en infraestructura terminada y no en obras inconclusas.

La organización empresarial reconoció que las necesidades del país son amplias frente a recursos limitados.

Por esa razón, planteó que la calidad del gasto público, la transparencia y la disciplina fiscal deben mantenerse como prioridades permanentes de la gestión estatal.

Ese compromiso, según el ente gremial, corresponde a todos los órganos e instituciones del Estado, sin excepción. Añadió que administrar responsablemente los recursos exige revisar prioridades, evitar gastos innecesarios y asegurar que cada asignación responda a necesidades reales.

Las comunidades afectadas necesitan apoyo para recuperar su dinamismo y puedan encontrar nuevas oportunidades de desarrollo productivo, alega el gremio.
Las comunidades afectadas necesitan apoyo para recuperar su dinamismo y puedan encontrar nuevas oportunidades de desarrollo productivo, alega el gremio.

El gremio sostuvo que esos criterios de eficiencia y rendición de cuentas no son opcionales. Sugirió que la ejecución presupuestaria debe generar confianza, cumplir los compromisos del Estado y contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo.

La CCIAP reiteró su disposición de aportar propuestas y promover alianzas que impulsen el crecimiento económico y el bienestar ciudadano. La organización planteó esa postura como parte de su rol frente al nuevo ciclo presupuestario.

Según el gremio, el Presupuesto General del Estado 2027 debe funcionar como una herramienta para avanzar en las prioridades nacionales. Su éxito, sostuvo la Cámara, no dependerá del monto aprobado sino de la capacidad del país para convertir esos recursos en soluciones y oportunidades concretas.

La entidad cerró su planteamiento con una idea central: más allá de las cifras, Panamá necesita resultados que mejoren la vida de su gente y fortalezcan su futuro. Esa definición resume la postura del sector privado ante el presupuesto que regirá el próximo ejercicio fiscal.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá insistió en que el aprovechamiento de cada dólar asignado dependerá de decisiones de gestión que aún están por tomarse, desde la ejecución de obras hasta la fiscalización del gasto en cada institución pública.

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