Panamá

Venezolanos representan el 92% de los migrantes que regresan por Panamá al no poder entrar a Estados Unidos

El flujo de retorno hacia Sudamérica contabilizó 6,784 personas hasta el 18 de octubre de 2026, con una reducción aproximada del 64% frente al período comparable del año anterior.

Panamá contabilizó 6,784 migrantes que se desplazaron de norte a sur hasta el 18 de octubre de 2026, una cifra considerablemente inferior a la registrada durante el mismo período del año anterior. REUTERS/Enea Lebrun
Panamá contabilizó 6,784 migrantes que se desplazaron de norte a sur hasta el 18 de octubre de 2026, una cifra considerablemente inferior a la registrada durante el mismo período del año anterior. REUTERS/Enea Lebrun
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El flujo migratorio norte-sur contabilizó 6,784 personas en Panamá hasta el 18 de octubre de 2026, una reducción considerable frente al movimiento registrado durante el mismo período del año anterior.

Este fenómeno, conocido como migración inversa, consiste en el regreso hacia Sudamérica de personas que anteriormente habían recorrido Centroamérica con la intención de llegar a Estados Unidos.

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El desplazamiento comenzó a intensificarse durante 2025, después del endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses y las restricciones para solicitar asilo.

Muchos viajeros desistieron de continuar hacia el norte y emprendieron el retorno, mientras otros enfrentaron dificultades para regularizar su situación. Panamá se convirtió nuevamente en territorio de tránsito, pero en dirección contraria.

Los migrantes ingresan principalmente desde Costa Rica por Paso Canoas, en la provincia de Chiriquí, donde se concentra la ruta coordinada de atención.

Los ciudadanos venezolanos representan aproximadamente el 92% de las personas que atraviesan territorio panameño en su regreso hacia Sudamérica. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)
Los ciudadanos venezolanos representan aproximadamente el 92% de las personas que atraviesan territorio panameño en su regreso hacia Sudamérica. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

También existen cruces fronterizos en Río Sereno y Guabito. Desde el occidente panameño, los viajeros son trasladados hacia el oriente del país, utilizando transporte terrestre y conexiones marítimas.

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Entre los puntos de embarque figuran Puerto Miramar y Puerto Palenque, en Colón, desde donde continúan hacia la comarca Guna Yala y Puerto Obaldía.

Posteriormente, pueden desplazarse hacia Capurganá y otras comunidades del Caribe colombiano, evitando repetir la peligrosa travesía por la selva del Darién que muchos realizaron anteriormente.

El reporte del Servicio Nacional de Migración muestra una caída significativa respecto de 2025, cuando hasta el 19 de octubre se contabilizaban 19,400 registros, incluidos 508 correspondientes a noviembre y diciembre de 2024.La disminución ronda el 64%, aunque los cortes no corresponden exactamente al mismo día.

Puerto Miramar y Puerto Palenque, en la provincia de Colón, figuran entre los puntos utilizados para continuar el recorrido marítimo hacia comunidades del Caribe colombiano. (AP foto/Matias Delacroix)
Puerto Miramar y Puerto Palenque, en la provincia de Colón, figuran entre los puntos utilizados para continuar el recorrido marítimo hacia comunidades del Caribe colombiano. (AP foto/Matias Delacroix)

Venezuela concentra 6,245 migrantes, equivalentes aproximadamente al 92% del total, seguida de Colombia, con 222 personas, y Ecuador, con 74. El documento identifica además 64 menores nacidos en Estados Unidos, hijos de migrantes irregulares, y otros 179 viajeros procedentes de distintas nacionalidades.

La evolución mensual refleja 1,250 ingresos en enero y 1,086 en febrero, los registros más elevados del año. Marzo contabilizó 916 personas; abril, 674; mayo, 537; junio, 622; julio, 470; agosto, 568, y septiembre, 411. Octubre acumulaba 250 ingresos hasta el día 18, según el informe oficial.

Los registros semanales también presentan variaciones. Entre el 2 y el 8 de octubre se contabilizaron 211 migrantes, frente a 39 durante la semana siguiente. Al momento del corte, 29 personas permanecían en instalaciones migratorias de Darién, mientras no había viajeros esperando embarque en Miramar ni en Puerto Obaldía.

En sentido contrario, 640 migrantes ingresaron irregularmente por Darién durante 2026, de los cuales 565 eran adultos y 75 menores. El movimiento se mantiene muy por debajo de los 2,990 registros contabilizados hasta el 19 de octubre de 2025, una disminución cercana al 79%.

Agosto concentró 148 cruces por Darién, seguido de junio con 102 y octubre con 101. Septiembre registró 71, mientras enero contabilizó 34. Por nacionalidades, los venezolanos encabezaron este movimiento con 306 personas, seguidos de ecuatorianos, con 91, además de colombianos y viajeros de otros países.

La selva del Darién registró 640 ingresos irregulares hasta el 18 de octubre de 2026, frente a los 2,990 contabilizados en el reporte comparable del año anterior. EFE/ Moncho Torres
La selva del Darién registró 640 ingresos irregulares hasta el 18 de octubre de 2026, frente a los 2,990 contabilizados en el reporte comparable del año anterior. EFE/ Moncho Torres

El informe también contabiliza 3,714 personas deportadas o expulsadas de Panamá, frente a 2,695 en el reporte comparable de 2025. Del total actual, 2,907 corresponden a deportaciones y 807 a expulsiones. Los hombres representan 3,173 casos y las mujeres 541, según las estadísticas oficiales.

Colombia encabeza las nacionalidades con 2,079 personas, seguida de Ecuador con 508 e India con 237. Otras procedencias suman 890 casos. Mediante el acuerdo migratorio con Estados Unidos se realizaron 3,212 deportaciones y expulsiones, principalmente de colombianos, ecuatorianos e indios, además de ciudadanos de Vietnam y Camerún.

Bajo ese mecanismo se registraron 3,212 personas trasladadas, entre ellas 2,753 hombres y 459 mujeres. El reporte contabiliza 75 vuelos chárter y 310 operaciones comerciales, además del retorno asistido de 134 venezolanos y cinco ecuatorianos. Las cifras reflejan dos movimientos simultáneos: menos migrantes en tránsito irregular y una mayor actividad de repatriación desde territorio panameño.

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