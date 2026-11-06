La co-dictadora Rosario Murillo justifica la exclusión de opositores despojados de su nacionalidad nicaragüense

Rosario Murillo justificó la exclusión de opositores a quienes el régimen de Nicaragua despojó de su nacionalidad. EFE/Stringer

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Rosario Murillo volvió a justificar este jueves 5 de noviembre la exclusión de opositores a quienes el régimen de Nicaragua despojó de su nacionalidad, mientras tres de las afectadas impulsan en España acciones contra el cocanciller Valdrack Jaentschke por presunto terrorismo de Estado.

Las opositoras Dora María Téllez, Tamara Dávila y Ana Margarita Vijil adquirieron la nacionalidad española después de que el régimen las desnacionalizara. Ahora buscan que las autoridades españolas examinen denuncias contra funcionarios nicaragüenses.

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Murillo no mencionó a las tres mujeres ni la iniciativa contra Jaentschke, pero dedicó parte de su intervención a cuestionar a quienes llama “apátridas”. Poco después elogió la participación del cocanciller en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid.

La nacionalidad retirada a centenares de opositores

La co-dictadora sostuvo que el oficialismo recuperó el derecho de apartar lo que describió como influencias negativas. “Recuperamos el derecho de alejar las malas energías, las malas vibraciones, las malas lenguas, los malos instintos, las maldades, las perversidades, la perfidia”, expresó.

Murillo también recurrió al término “apatridismo” para desacreditar a los adversarios de su Gobierno. “Los que no tienen patria, aquellos que no tienen patria, porque no aman, porque no saben amar, porque solo saben imitar a quienes a lo largo de la historia, historia terrible, vendieron sus almas”, manifestó.

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Murillo llamó “apátridas” a los adversarios de su Gobierno y los asoció con una historia que calificó de superada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregó que los “apátridas” son “únicamente referencia de una obsoleta, caduca, vieja y superada historia”. Sus dichos contrastan con la decisión de su propio régimen de retirar la nacionalidad nicaragüense a centenares de ciudadanos.

Entre los afectados hay antiguos dirigentes sandinistas, defensores de derechos humanos, periodistas, religiosos y activistas políticos. Téllez, Dávila y Vijil forman parte de ese grupo y cuentan ahora con ciudadanía española.

Valdrack Jaentschke, señalado durante su visita a España

Las tres opositoras atribuyen a Valdrack Jaentschke presunta responsabilidad en actos vinculados con la represión estatal en Nicaragua. Su objetivo es que responda ante la justicia española por presunto terrorismo de Estado durante su presencia en el país europeo por actividades de la Cumbre Iberoamericana.

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Murillo denunció supuestos esfuerzos para desacreditar al régimen. “Más allá de todos los intentos de denigrar, de calumniar, de desacreditar, de inventar destrucción y maldición”, afirmó.

También cuestionó “las bravuconadas, las mentiras, las falacias” y a quienes, según dijo, viven de falsedades. Después destacó la representación de Jaentschke en el encuentro iberoamericano.

“Aquí, Nicaragua libre, hemos visto las imágenes de nuestra Nicaragua, esa Nicaragua que estoy describiendo, representada por Valdrack en la Cumbre Iberoamericana en Madrid, donde hemos compartido mesa y escenario con tantos pueblos y gobiernos nuestroamericanos”, declaró.

La co-dictadora agradeció al Reino de España por el trato otorgado a la delegación oficialista. “Agradecimiento al Reino de España, nuestro agradecimiento, por el respeto demostrado a nuestra Nicaragua”, manifestó.

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El régimen nicaragüense retiró la nacionalidad a centenares de ciudadanos, incluidos periodistas, religiosos y defensores de derechos humanos. EFE/Stringer

Murillo reivindicó además los 20 años del proyecto político que encabeza junto a Daniel Ortega. “En el 20 aniversario del pueblo presidente, podemos decir que estamos honrando a nuestros héroes”, expresó.

Daniel Ortega regresó al poder en enero de 2007 y desde entonces ha mantenido el control del Ejecutivo. Organizaciones internacionales de derechos humanos han señalado a su dictadura por represión política, privación arbitraria de nacionalidad y restricciones a las libertades fundamentales.

Murillo exigió el levantamiento de las sanciones internacionales y defendió el principio de soberanía. “Hemos demandado nuevamente en ese escenario de buena voluntad la eliminación de las medidas coercitivas, arbitrarias, unilaterales”, afirmó.

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