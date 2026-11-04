Costa Rica

Estados Unidos reconoce el aumento de decomisos de cocaína en Costa Rica durante 2026

El pronunciamiento, difundido tras una conferencia policial en Orlando, atribuyó los avances a las acciones nacionales contra las redes criminales y al trabajo conjunto entre ambos países en materia de inteligencia y operativos coordinados

La Embajada de Estados Unidos en San José reconoció el incremento de las incautaciones de cocaína en Costa Rica este año. Representantes de la INL y de la DEA destacaron el trabajo policial costarricense en la conferencia anual de la IACP en Florida. /(Crédito: MSP)
La Embajada de Estados Unidos en San José reconoció el incremento de las incautaciones de cocaína en Costa Rica este año. Representantes de la INL y de la DEA destacaron el trabajo policial costarricense en la conferencia anual de la IACP en Florida. /(Crédito: MSP)
Guardar

La Embajada de Estados Unidos en San José reconoció los esfuerzos de Costa Rica contra el narcotráfico y destacó el aumento de las incautaciones de cocaína durante 2026. El mensaje fue publicado el 3 de noviembre, después de la participación de una delegación policial costarricense en la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP), celebrada en Orlando, Florida.

La representante diplomática, Leslie Ziman, subsecretaria adjunta principal de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), resaltó durante el encuentro el crecimiento de los decomisos de cocaína en Costa Rica frente al año anterior. Terrance Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), también reconoció el compromiso de las autoridades costarricenses con la lucha contra el crimen organizado.

PUBLICIDAD

La conferencia reunió a más de 8,000 profesionales de la seguridad pública. La embajada señaló que la cooperación entre Estados Unidos y Costa Rica permite fortalecer las investigaciones contra las redes transnacionales, mejorar el intercambio de inteligencia y coordinar operativos contra organizaciones que utilizan el territorio costarricense para transportar, almacenar o reexportar drogas.

La cooperación bilateral fortalece el intercambio de inteligencia contra redes transnacionales que utilizan el territorio costarricense para traficar droga./ (Imagen Ilustrativa Infobae)
La cooperación bilateral fortalece el intercambio de inteligencia contra redes transnacionales que utilizan el territorio costarricense para traficar droga./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante octubre, las autoridades costarricenses reportaron varios decomisos de gran escala en el Pacífico Sur. En una operación coordinada con la DEA, la Armada Nacional de Colombia y una aeronave de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos, fue interceptada una lancha rápida a 67 millas náuticas de Cabo Matapalo. El operativo permitió incautar 2,248 kilogramos de marihuana y 257 kilogramos de cocaína, para un total de 2,505 kilogramos de droga.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Seguridad Pública indicó que ese procedimiento fue el tercer golpe contra el narcotráfico en menos de seis días. En otra intervención, los agentes decomisaron 1,400 kilogramos de cocaína después de que los ocupantes de una embarcación arrojaran el cargamento al mar. Además, la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional incautaron 357 kilogramos de cocaína en Uvita de Osa.

Las operaciones también se extendieron a zonas urbanas. En octubre, la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la DEA detuvieron a dos hombres sospechosos de integrar una organización dedicada al tráfico de drogas. Durante un allanamiento en una torre de apartamentos en La Sabana, San José, fueron decomisados tres paquetes de aparente cocaína, 85 paquetes falsos, un arma tipo fusil y documentos relacionados con la investigación.

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Departamento de Seguridad Nacional @DHSgov que muestra oficiales guardacostas transportando un cargamento decomisado de cocaína. La Guardia Costera estadounidense anunció el decomiso de más de 11 toneladas de cocaína y la detención de 13 personas al sur de Costa Rica y Panamá en menos de una semana con el operativo 'Pacific Viper'. /(EFE/ @DHSgov)
Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Departamento de Seguridad Nacional @DHSgov que muestra oficiales guardacostas transportando un cargamento decomisado de cocaína. La Guardia Costera estadounidense anunció el decomiso de más de 11 toneladas de cocaína y la detención de 13 personas al sur de Costa Rica y Panamá en menos de una semana con el operativo 'Pacific Viper'. /(EFE/ @DHSgov)

La cooperación bilateral incluyó este año varios arrestos y extradiciones. El 1 de octubre, Costa Rica entregó a Estados Unidos a cinco personas vinculadas con investigaciones por narcotráfico: el costarricense Farid Alberto Morales Araya y los colombianos José Franklin Cuesta, Andrés Felipe Restrepo Uribe, Luis Alberto Sinisterra Lozano y Yon Freddy Sánchez Chavarro. Morales y Cuesta enfrentan cargos en Florida por una investigación relacionada con 49 kilogramos de metanfetamina.

El 16 de octubre, tres ciudadanos mexicanos fueron extraditados a Estados Unidos por un caso relacionado con el decomiso de cerca de 840 kilogramos de cocaína frente a Quepos en abril de 2025. Las autoridades estadounidenses los vinculan con una presunta conspiración para introducir cocaína en ese país. Todos los acusados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia judicial.

Temas Relacionados

Costa RicaNarcotráficoIncautación de cocaínaEmbajada de Estados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estudiantes y funcionarios universitarios vuelven a manifestarse contra recortes al presupuesto de las universidades públicas de Costa Rica

Bajo la lluvia y frente a la Asamblea Legislativa, decenas de manifestantes exigieron frenar una reducción de más de ₡8,000 millones (USD 17 millones) que, según las universidades, podría afectar becas, cupos estudiantiles y sedes regionales.

Estudiantes y funcionarios universitarios vuelven a manifestarse contra recortes al presupuesto de las universidades públicas de Costa Rica

Laura Fernández se reúne con el rey Felipe VI de España y busca atraer inversiones de Airbus a Costa Rica

La mandataria costarricense sostuvo encuentros diplomáticos y empresariales en Madrid, donde abordó temas ambientales, ciberseguridad y nuevas oportunidades para la industria aeroespacial nacional, antes de participar en la XXX Cumbre Iberoamericana.

Laura Fernández se reúne con el rey Felipe VI de España y busca atraer inversiones de Airbus a Costa Rica

Costa Rica declara alerta verde en todo el país ante el aumento de lluvias y el fuerte oleaje marítimo

Las autoridades de emergencia advierten sobre fuertes aguaceros, saturación de suelos y marejadas en el litoral pacífico debido a la salida de una onda tropical combinada con sistemas de baja presión

Costa Rica declara alerta verde en todo el país ante el aumento de lluvias y el fuerte oleaje marítimo

Encuentran armas artesanales y objetos prohibidos en el CACCO de Costa Rica a pocos días de su apertura

La primera inspección en uno de los dormitorios de la nueva cárcel de máxima seguridad permitió decomisar cucharas afiladas, un arma fabricada con vidrio y piezas metálicas, apenas cinco días después del ingreso de los primeros reclusos.

Encuentran armas artesanales y objetos prohibidos en el CACCO de Costa Rica a pocos días de su apertura

Más de seis de cada 10 personas fuera de la fuerza laboral en Costa Rica eran mujeres

La Encuesta Continua de Empleo contabilizó 1.9 millones de personas que no estaban ocupadas ni desempleadas, de las cuales 97.4% no estaba disponible para trabajar y las mujeres concentraron 63.7% del total

Más de seis de cada 10 personas fuera de la fuerza laboral en Costa Rica eran mujeres

TECNO

Zelda Ocarina of Time: cuándo sale para Nintendo Switch 2 y qué precio tiene

Zelda Ocarina of Time: cuándo sale para Nintendo Switch 2 y qué precio tiene

Televisores Vizio y Samsung siguen enviando datos de los usuarios aunque se desactive el rastreo

Waymo explica por qué dejará de usar autos de Uber en 2028

Esta es la solución que busca evitar una crisis energética por la IA: de los aviones a los centros de datos

Ver Real Madrid vs AEK Atenas en Fútbol Libre y Roja Directa llena de publicidad el celular y roba contraseñas

ENTRETENIMIENTO

Trina Parks, exchica Bond, quiere a Sydney Sweeney en la franquicia: "Tiene ese estilo clásico de Hollywood"

Trina Parks, exchica Bond, quiere a Sydney Sweeney en la franquicia: "Tiene ese estilo clásico de Hollywood"

“No tiene mérito artístico”: la crítica arremete contra la versión de ‘La Odisea’ de Elon Musk hecha con IA

Eric Dane relató en sus memorias cómo llegó a los golpes con Josh Duhamel durante un rodaje: "Vamos, actor de cuarta"

“Está de mal humor incluso en sus mejores días”: Noel Gallagher le preguntó a su ídolo por su disco favorito y recibió tres palabras

Rod Stewart admite que su esposa le exigió reducir el alcohol: "Solo tomo un par de copas"

MUNDO

Antigua y Barbuda exhibió banderas de la Commonwealth hechas con 84.000 tapas recicladas

Antigua y Barbuda exhibió banderas de la Commonwealth hechas con 84.000 tapas recicladas

Qué significa “mogging”, la palabra del año 2026 elegida por el diccionario Collins

Salieron para un viaje de una hora y pasaron casi tres meses a la deriva: el rescate de cinco náufragos a 5.400 km de su punto de partida

Una mujer en Italia murió después de una presunta picadura de araña: investigan si hubo negligencia médica

La reacción de la TV rusa: “La autoridad seguirá en manos de Trump”