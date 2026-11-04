Estados Unidos reconoce el aumento de decomisos de cocaína en Costa Rica durante 2026

La Embajada de Estados Unidos en San José reconoció el incremento de las incautaciones de cocaína en Costa Rica este año. Representantes de la INL y de la DEA destacaron el trabajo policial costarricense en la conferencia anual de la IACP en Florida. /(Crédito: MSP)

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La Embajada de Estados Unidos en San José reconoció los esfuerzos de Costa Rica contra el narcotráfico y destacó el aumento de las incautaciones de cocaína durante 2026. El mensaje fue publicado el 3 de noviembre, después de la participación de una delegación policial costarricense en la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP), celebrada en Orlando, Florida.

La representante diplomática, Leslie Ziman, subsecretaria adjunta principal de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), resaltó durante el encuentro el crecimiento de los decomisos de cocaína en Costa Rica frente al año anterior. Terrance Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), también reconoció el compromiso de las autoridades costarricenses con la lucha contra el crimen organizado.

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La conferencia reunió a más de 8,000 profesionales de la seguridad pública. La embajada señaló que la cooperación entre Estados Unidos y Costa Rica permite fortalecer las investigaciones contra las redes transnacionales, mejorar el intercambio de inteligencia y coordinar operativos contra organizaciones que utilizan el territorio costarricense para transportar, almacenar o reexportar drogas.

La cooperación bilateral fortalece el intercambio de inteligencia contra redes transnacionales que utilizan el territorio costarricense para traficar droga./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante octubre, las autoridades costarricenses reportaron varios decomisos de gran escala en el Pacífico Sur. En una operación coordinada con la DEA, la Armada Nacional de Colombia y una aeronave de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos, fue interceptada una lancha rápida a 67 millas náuticas de Cabo Matapalo. El operativo permitió incautar 2,248 kilogramos de marihuana y 257 kilogramos de cocaína, para un total de 2,505 kilogramos de droga.

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El Ministerio de Seguridad Pública indicó que ese procedimiento fue el tercer golpe contra el narcotráfico en menos de seis días. En otra intervención, los agentes decomisaron 1,400 kilogramos de cocaína después de que los ocupantes de una embarcación arrojaran el cargamento al mar. Además, la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional incautaron 357 kilogramos de cocaína en Uvita de Osa.

Las operaciones también se extendieron a zonas urbanas. En octubre, la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la DEA detuvieron a dos hombres sospechosos de integrar una organización dedicada al tráfico de drogas. Durante un allanamiento en una torre de apartamentos en La Sabana, San José, fueron decomisados tres paquetes de aparente cocaína, 85 paquetes falsos, un arma tipo fusil y documentos relacionados con la investigación.

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Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Departamento de Seguridad Nacional @DHSgov que muestra oficiales guardacostas transportando un cargamento decomisado de cocaína. La Guardia Costera estadounidense anunció el decomiso de más de 11 toneladas de cocaína y la detención de 13 personas al sur de Costa Rica y Panamá en menos de una semana con el operativo 'Pacific Viper'. /(EFE/ @DHSgov)

La cooperación bilateral incluyó este año varios arrestos y extradiciones. El 1 de octubre, Costa Rica entregó a Estados Unidos a cinco personas vinculadas con investigaciones por narcotráfico: el costarricense Farid Alberto Morales Araya y los colombianos José Franklin Cuesta, Andrés Felipe Restrepo Uribe, Luis Alberto Sinisterra Lozano y Yon Freddy Sánchez Chavarro. Morales y Cuesta enfrentan cargos en Florida por una investigación relacionada con 49 kilogramos de metanfetamina.

El 16 de octubre, tres ciudadanos mexicanos fueron extraditados a Estados Unidos por un caso relacionado con el decomiso de cerca de 840 kilogramos de cocaína frente a Quepos en abril de 2025. Las autoridades estadounidenses los vinculan con una presunta conspiración para introducir cocaína en ese país. Todos los acusados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia judicial.

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