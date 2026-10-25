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Ante el avance de los osos sobre las ciudades, Japón prueba una solución inesperada: perros robots autónomos

El prototipo Hacchan patrullará los límites entre asentamientos y bosques, usará cámaras y ladridos amplificados para detectar a los animales y obligarlos a retroceder sin causarles daño durante recorridos programados

Robot cuadrúpedo de color gris con una máscara de polígonos de colores en el frente, situado sobre el suelo de una habitación
El prototipo Hacchan usará cámaras y altavoces para vigilar los límites de poblados y bosques, sin dañar a la fauna durante recorridos autónomos programados (Captura de video)
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Un equipo de investigadores de la Universidad Provincial de Akita, en el norte de Japón, desarrolla un prototipo de perro robot diseñado para detectar y ahuyentar osos antes de que se acerquen a zonas habitadas. El dispositivo, bautizado Hacchan, todavía se encuentra en fase de desarrollo y sus responsables prevén iniciar las pruebas de campo antes del 31 de diciembre de 2026, por lo que su eficacia aún no fue demostrada en condiciones reales.

El proyecto fue presentado el 13 de octubre en una exhibición organizada por la universidad, después de un concurso de ideas tecnológicas para prevenir encuentros peligrosos entre personas y osos. La convocatoria había recibido 41 propuestas, de las cuales seis fueron seleccionadas para presentar sus avances. Según informó la cadena japonesa Akita Television, Hacchan figura entre las iniciativas destinadas a explorar nuevas formas de protección mediante tecnología.

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La iniciativa surge en un contexto de preocupación por los encuentros con estos animales. Entre abril de 2025 y marzo de 2026, 238 personas resultaron heridas o afectadas en 216 incidentes, con 13 muertes, según las estadísticas difundidas por el Ministerio de Medio Ambiente japonés. Se trata de cifras récord desde el inicio de los registros oficiales correspondientes.

En ese período también se contabilizaron 50.776 avistamientos de osos negros asiáticos, frente a los 20.513 del año fiscal anterior, un incremento cercano al 148%. La prefectura de Akita registró 13.592 reportes, seguida por Iwate, con 9.739, y Miyagi, con 3.559. Estos datos reflejan la magnitud del problema en las regiones del norte del país.

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El robot busca imitar el comportamiento de los perros de caza tradicionales

Robot cuadrúpedo con una cubierta poligonal blanca y naranja frente a un operador que sostiene un mando en una sala con bancos de madera
Cada unidad mecánica comparte la ubicación del animal detectado y llama a las cercanas, una respuesta colectiva inspirada en las jaurías de caza (Captura de video)

Hacchan toma como referencia a los perros Akita Inu utilizados tradicionalmente por los matagi, cazadores de las regiones montañosas del norte de Honshu. Su diseño reproduce la apariencia de estos animales y busca aprovechar los sonidos que emiten para mantener a los osos alejados de las comunidades.

El prototipo combina cámaras, sensores y un altavoz. Durante su presentación, los desarrolladores también describieron funciones previstas de inteligencia artificial y sensores infrarrojos para reconocer la presencia de osos y activar sonidos de ladridos o gruñidos.

El sistema se proyecta como una herramienta no letal, destinada a disuadir a los animales sin provocarles lesiones. La propuesta contempla su utilización en zonas de transición entre bosques y áreas pobladas, donde podría contribuir a reducir encuentros peligrosos.

Sin embargo, todavía no se ha demostrado que el dispositivo pueda identificar osos, desplazarse y ahuyentarlos de manera autónoma en situaciones reales. Esas capacidades forman parte de los objetivos que deberán evaluarse durante el desarrollo y las pruebas de campo.

Los investigadores proyectan una respuesta coordinada entre varios dispositivos

Los perros robots japoneses recopilarán datos para ajustar sus rutas frente a los osos (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)
Los perros robots japoneses recopilarán datos para ajustar sus rutas frente a los osos (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Una de las funciones previstas consiste en permitir que varios robots trabajen de manera conjunta. Según el diseño presentado, cuando una unidad detecte la presencia de un oso, podría comunicar su ubicación a otros dispositivos cercanos para organizar una respuesta colectiva.

Los responsables del proyecto esperan que la intervención simultánea de varios robots produzca un efecto disuasorio mayor que el de una unidad aislada, mediante la combinación de sonidos y movimientos. No obstante, todavía no existen datos de campo que permitan establecer la eficacia de esta estrategia.

El sistema también contempla el registro de información sobre los lugares donde aparecen los osos y sus desplazamientos. En una etapa posterior, esos datos podrían utilizarse para ajustar los recorridos de vigilancia y desarrollar respuestas automatizadas según las condiciones del entorno.

La coordinación, el reconocimiento de animales y la autonomía operativa constituyen, por ahora, funciones proyectadas. Su funcionamiento efectivo dependerá de los resultados que obtenga el equipo durante los ensayos.

Las pruebas de campo están previstas para antes de finalizar 2026

Entre abril de 2025 y marzo de 2026, el país registró 238 personas atacadas por estos animales y 13 muertes, mientras los reportes subieron un 150% (EFE/ Luong Thai Linh)
Entre abril de 2025 y marzo de 2026, el país registró 238 personas atacadas por estos animales y 13 muertes, mientras los reportes subieron un 150% (EFE/ Luong Thai Linh)

Masayuki Yoshida, integrante del Centro de Colaboración Regional y Promoción de Investigaciones de la universidad y uno de los responsables del desarrollo, explicó que el equipo busca realizar pruebas de campo antes de que termine 2026.

Las evaluaciones permitirán examinar la capacidad de detección, la respuesta de los animales ante los sonidos emitidos y las posibilidades de utilizar el dispositivo en entornos donde existe riesgo de encuentros con personas.

El proyecto forma parte de una búsqueda más amplia de respuestas tecnológicas a los conflictos entre fauna silvestre y comunidades humanas. En Japón, especialistas han señalado distintos factores relacionados con la presencia de osos cerca de las localidades, entre ellos la disponibilidad variable de alimentos naturales, los cambios en el uso del territorio y la despoblación rural.

Las variaciones climáticas también pueden modificar las condiciones de los hábitats y la producción de frutos y semillas, como las bellotas. Sin embargo, la relación entre estos cambios y los incidentes con osos no responde a una causa única ni está completamente esclarecida. La interacción entre factores ambientales, alimentarios y territoriales sigue siendo objeto de investigación.

El incremento de los encuentros con estos animales también intensificó el debate sobre las medidas de control. Según cifras oficiales preliminares, en 2025 se registraron 14.720 capturas de osos en Japón, de las cuales más del 99% terminaron con la muerte del animal. El dato refleja la magnitud de las intervenciones, aunque no permite evaluar por sí solo su eficacia para prevenir nuevos incidentes.

En ese contexto, los responsables de Hacchan buscan desarrollar una alternativa que contribuya a proteger a las personas y reducir la necesidad de recurrir a métodos letales. Su utilidad real dependerá de las pruebas previstas y de la capacidad del sistema para responder de manera segura ante la presencia de osos en las proximidades de zonas habitadas.

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