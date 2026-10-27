Panamá

Nueve años prófugo: capturan en Panamá a alias “Aris”, requerido por pandillerismo

La detención de Josué Quintero se suma a los operativos contra estructuras criminales vinculadas con narcotráfico, homicidios y disputas territoriales en distintos sectores de la capital.

Josué Quintero, alias “Aris”, fue capturado en una residencia de La Riviera, en Don Bosco, tras permanecer requerido por las autoridades panameñas desde 2017 por el delito de pandillerismo. Tomada de la PN
Josué Quintero, alias “Aris”, fue capturado en una residencia de La Riviera, en Don Bosco, tras permanecer requerido por las autoridades panameñas desde 2017 por el delito de pandillerismo. Tomada de la PN
Guardar

Josué Quintero, conocido como alias “Aris” y señalado como presunto cabecilla de la pandilla Los Galácticos de San Pedro, fue capturado por la Policía Nacional de Panamá durante un allanamiento en una residencia del sector de La Riviera, en Don Bosco.

El hombre figuraba entre los más buscados por el delito de pandillerismo y era requerido por las autoridades desde julio de 2017.

PUBLICIDAD

La detención fue ejecutada por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con el Bloque de Búsqueda y el Ministerio Público.

Según los informes policiales, Quintero permanecía oculto para evitar su captura y su localización fue posible mediante labores de investigación y colaboración ciudadana, después de más de nueve años de búsqueda.

Unidades de la Policía Nacional participaron en las diligencias que permitieron localizar a uno de los más buscados por su presunta vinculación con la pandilla Los Galácticos de San Pedro. Tomada de la PN
Unidades de la Policía Nacional participaron en las diligencias que permitieron localizar a uno de los más buscados por su presunta vinculación con la pandilla Los Galácticos de San Pedro. Tomada de la PN

El sospechoso era requerido desde el 12 de julio de 2017, cuando las autoridades desarrollaron la operación antipandillas Constelación, una investigación que permitió identificar integrantes de Los Galácticos de San Pedro.

La estructura fue vinculada con LYM de San Pedro, aunque no se han divulgado detalles recientes que permitan atribuir individualmente a Quintero otros delitos específicos.

PUBLICIDAD

Alias “Aris” también integraba una lista de 33 personas buscadas por pandillerismo y crimen organizado, dentro de una estrategia gubernamental que contemplaba recompensas de 20.000 dólares.

Su aprehensión representa un avance en la localización de sospechosos que permanecieron prófugos durante varios años, pese a investigaciones y operativos contra estas organizaciones.

La captura ocurre mientras Don Bosco vuelve a aparecer en investigaciones relacionadas con estructuras pandilleriles. El 22 de octubre, la Policía Nacional aprehendió en ese corregimiento a otro hombre presuntamente vinculado con Golfo 81, también conocida como SS Sin Sentimientos, una organización investigada por homicidios y delitos relacionados con drogas.

Cinco hombres de espaldas con gorros, capuchas y armas de fuego sujetas a la cintura dentro de un callejón con grafitis.
La operación Porvenir, desarrollada en abril de 2025, permitió la aprehensión de 12 personas presuntamente vinculadas con la pandilla Golfo 81 o Sin Sentimientos, investigada por homicidios y delitos relacionados con drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta segunda estructura fue objeto de la operación Porvenir, ejecutada el 29 de abril de 2025 en Panamá y Panamá Oeste. Las autoridades realizaron 34 allanamientos y aprehendieron a 12 personas, entre ellas alias “Willy”, señalado como presunto líder del grupo, localizado durante una diligencia en Concepción La Vieja.

Durante aquellos procedimientos, los investigadores encontraron armas de fuego, municiones, un chaleco antibalas, dinero en efectivo y otros indicios. La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita relacionó a los investigados con actividades de narcotráfico y hechos violentos, mientras los procesos judiciales continuaron para establecer responsabilidades individuales.

Las investigaciones también derivaron en una condena de 80 meses de prisión contra un hombre vinculado con la operación Porvenir, después de aceptar su responsabilidad por pandillerismo. Este antecedente demuestra que las actuaciones contra Golfo 81 no se limitaron a las capturas iniciales y continuaron mediante procesos penales posteriores.

La investigación contra Los Galácticos también produjo resultados judiciales durante 2026. En enero, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó condenas contra 33 integrantes de esa organización: tres recibieron penas de 14 años y otros 30, de diez años de prisión, por su participación en actividades de pandillerismo.

Fotografía en tono sepia de tres personas encapuchadas con rostros ocultos, dos sostienen fusiles y uno una pistola, de pie frente a una pared con graffiti.
El Ministerio de Seguridad informó en agosto de 2026 que Panamá registraba 121 pandillas activas, después de la desactivación de 59 estructuras durante la actual administración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las investigaciones, Los Galácticos operaban en San Pedro, Juan Díaz, Altos del Hipódromo y sectores cercanos. Sus integrantes fueron relacionados con tráfico de drogas, robos, extorsiones y tentativas de homicidio. Algunos también habrían brindado apoyo logístico a redes del narcotráfico que introducían cargamentos por Chepo y los manglares de Juan Díaz.

El problema supera estas organizaciones. En agosto de 2026, el Ministerio de Seguridad informó que Panamá mantenía 121 pandillas activas, frente a las 180 identificadas al inicio de la actual administración. El ministro Frank Ábrego indicó que 59 estructuras habían sido desactivadas y más de 400 personas encarceladas por su vinculación con estos grupos.

Las autoridades también identifican ocho grandes estructuras criminales que agrupan organizaciones menores, algunas relacionadas con el narcotráfico internacional. Entre ellas figuran Bagdad y Calor Calor, cuya influencia se extiende mediante alianzas y grupos asociados. La fragmentación de estas redes y las disputas territoriales siguen siendo factores de preocupación para la seguridad pública.

Durante 2026, las operaciones contra las pandillas han continuado en distintos puntos del país, especialmente en zonas urbanas y costeras utilizadas para el movimiento de drogas. La captura de alias “Aris” vuelve a colocar bajo atención las investigaciones de larga duración y la persecución de cabecillas vinculados con estructuras criminales.

Temas Relacionados

PanamáInfobaePandillerismoViolenciaHomicidioDelincuenciaNarcotráficoDroga

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia audiencias en Panamá

Tratará sobre la libertad religiosa en Nicaragua, los derechos sexuales y reproductivos en Honduras, y la situación de personas privadas de libertad bajo el estado de excepción en El Salvador

Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia audiencias en Panamá

World of Coffee Panama 2026 fue el primer evento que la industria cafetera mundial celebra en la región latinoamericana

Encuentro de cafetaleros cerró con éxito y destacó al país como referente mundial del café de especialidad

World of Coffee Panama 2026 fue el primer evento que la industria cafetera mundial celebra en la región latinoamericana

En Panamá detienen a cinco hombres por robarle a una mujer y cometerle actos libidinosos

En horas de la madrugada los agresores despojaron a la víctima de sus pertenencias y de $262 en efectivo

En Panamá detienen a cinco hombres por robarle a una mujer y cometerle actos libidinosos

Tuneladora Panamá llega a Albrook tras excavar aproximadamente 65 metros por debajo del cauce del Canal de Panamá

Forma parte de los trabajos de la Línea 3 del Metro de Panamá, que busca mejorar la movilidad entre el sector oeste y la capital

Tuneladora Panamá llega a Albrook tras excavar aproximadamente 65 metros por debajo del cauce del Canal de Panamá

Médicos de Costa Rica regresan al país tras atender a 78 pacientes afectados por terremoto en Panamá

La misión humanitaria de la CCSS concluyó sus labores en dos hospitales panameños, donde brindó asistencia a recién nacidos y adultos durante la emergencia provocada por el sismo del 9 de octubre.

Médicos de Costa Rica regresan al país tras atender a 78 pacientes afectados por terremoto en Panamá

TECNO

Trump prohibirá el término "inteligencia artificial" porque lo considera inexacto

Trump prohibirá el término "inteligencia artificial" porque lo considera inexacto

Cuánto espacio ocupará GTA 6 en PS5: revelan que será casi lo mismo de tres juegos

Apple renovaría su computadora portátil más barata en 2027 con una segunda generación de MacBook Neo

Tesla comienza a fabricar robots Optimus: qué tareas podrían hacer en fábricas y cuándo llegarían al mercado

Cuántos Balones de Oro tiene Harry Kane, cómo se llama su esposa y más preguntas de Google del capitán inglés

ENTRETENIMIENTO

De Brad Pitt a Tom Cruise: todos los ganadores del título de Hombre Más Sexy del Mundo

De Brad Pitt a Tom Cruise: todos los ganadores del título de Hombre Más Sexy del Mundo

La historia real detrás de "Stop The Wedding!", la canción viral en TikTok que nació de una boda que nunca debió ocurrir

Giro en el juicio contra Russell Brand: el juez modifica uno de los siete cargos en su contra

Noah Wyle reveló la inesperada reacción de sus hijos al enterarse de que es el hombre más sexy de 2026

Tras años lejos de Hollywood, Amanda Bynes reaparece con pistas de su regreso a a la música

MUNDO

Mbappé, el perdón y la hipocresía en el fútbol: cuando a un genocida no se le puede decir “dictador”

Mbappé, el perdón y la hipocresía en el fútbol: cuando a un genocida no se le puede decir “dictador”

Descubrieron una nueva especie de nenúfar gigante

9 disfraces fáciles para Halloween: qué necesitás y cómo se hacen

Halloween: cuál es su origen y cuándo se celebra

Batalla por Yemen: los ataques de las Fuerzas Armadas en Taiz contra unidades de los rebeldes hutíes