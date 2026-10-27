Mundo

Por qué la visión extraordinaria de un crustáceo podría abrir una puerta inesperada en el tratamiento de enfermedades inflamatorias

A diferencia de lo que ocurre en los humanos, ciertos pigmentos oculares de la gamba mantis recuperan su estado original ante un segundo estímulo luminoso, lo que mantendría el sistema visual activo de manera continua

Camarón mantis de color verde con ojos prominentes situado sobre un lecho de fragmentos de coral y arena bajo el agua.
El análisis de diecisiete opsinas detectó doce pigmentos verdes, tres proteínas del rango infrarrojo y dos variantes biestables azul-naranja (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un equipo de la Universidad de Lieja y la Universidad Humboldt de Berlín identificó que varios pigmentos visuales de la gamba mantis (Neogonodactylus oerstedii) actúan como interruptores reversibles de luz: se activan y desactivan al recibir colores específicos.

El hallazgo, publicado en Science Advances, surgió tras medir una por una las 17 opsinas presentes en la banda media de sus ojos. La investigación busca resolver por qué este crustáceo tiene cerca de 30 pigmentos visuales, frente a los tres pigmentos de cono que emplean los seres humanos para percibir el color.

PUBLICIDAD

Para los humanos, estas opsinas podrían convertirse en una herramienta para estudiar y regular señales celulares vinculadas con enfermedades cardiovasculares, neurológicas e inflamatorias.

La banda media concentra la visión del color

Crustáceo verde con motas blancas sobre fondo oscuro, con la letra A arriba, una indicación hacia los ojos y una barra de escala blanca
La banda media del ojo de la gamba mantis concentra las opsinas responsables de la visión del color (Gentileza, estudio: Sintonización espectral y señalización de rodopsinas diversas y sensibles al rojo lejano en los ojos de la gamba mantis, publicado en Science Advances)

La visión se basa en proteínas llamadas opsinas, que capturan la radiación luminosa y la convierten en una señal eléctrica que el cerebro puede interpretar. Al unirse al retinal, una molécula derivada de la vitamina A, forman los pigmentos visuales o rodopsinas presentes en los fotorreceptores de la retina.

En los insectos y crustáceos, el ojo está dividido en numerosas facetas: distintas zonas pueden especializarse en detectar luz ultravioleta, azul o verde. En la gamba mantis, los dos hemisferios del ojo están separados por una región central conocida como banda media, que se encarga de la visión del color.

PUBLICIDAD

El grupo internacional utilizó una plataforma de expresión in vitro —fuera de un organismo vivo— desarrollada por Marjorie Liénard, investigadora de GIGA-ULiège.

El trabajo incorporó también estudios electrofisiológicos, que permiten registrar las respuestas de las células a señales eléctricas, realizados en el laboratorio de Peter Hegemann, profesor de biofísica de la Universidad Humboldt de Berlín.

El análisis de las 17 opsinas mostró que 12 eran pigmentos verdes estándar, semejantes al pigmento verde humano. Otras tres correspondían a proteínas visuales infrarrojas, entre ellas dos proteínas rojo-azul que se ubican cerca del límite entre la luz visible y la infrarroja. Las restantes eran opsinas biestables azul-naranja.

Una visión que alcanza el rojo lejano

Ojo compuesto con omatidios dorados y verdes, marcas numéricas del uno al seis, tres sectores delimitados por líneas y una barra de escala
Una micrografía detalla la división anatómica del ojo compuesto de un crustáceo, con la banda media numerada y los hemisferios delimitados (Crédito: Gentileza, estudio: Sintonización espectral y señalización de rodopsinas diversas y sensibles al rojo lejano en los ojos de la gamba mantis, publicado en Science Advances)

Liénard señaló que se trata de la primera descripción de esos pigmentos en un animal que emplea el mismo cromóforo que los humanos, es decir, la molécula que absorbe la radiación luminosa dentro del pigmento visual.

Según la investigadora, la combinación de estas proteínas con los filtros de color del ojo permite una sensibilidad que alcanza los 687 nanómetros.

Alina Pushkarev, biólogo marino del laboratorio de Hegemann, explicó que los filtros presentes en el órgano visual complementan la función de las opsinas. Esa combinación permite que el sistema alcance longitudes de onda correspondientes a la luz roja lejana, próxima al infrarrojo.

Cuatro pigmentos exhibieron un comportamiento distinto al de la visión humana. Dos de ellos se activan con luz roja y se desactivan con luz azul y los otros dos se activan con luz azul y se apagan con luz naranja.

En las personas, la absorción de un fotón —una partícula de luz— cambia la forma del retinal hasta que este se separa de la opsina. Luego necesita regenerarse para volver a participar en la visión, ese proceso explica la permanencia temporal de manchas en el campo visual después de mirar una fuente luminosa intensa.

La reversibilidad permitiría que el sistema visual continúe activo

Un estomatópodo verde con manchas claras y ojos pedunculados se apoya sobre un fondo de arena, rocas y fragmentos de coral.
La interacción entre las opsinas y los filtros oculares permite registrar longitudes de onda de luz roja lejana de hasta 687 nanómetros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pigmentos biestables, en cambio, pueden reactivarse con un segundo fotón que devuelve el retinal a su estado anterior. “El sistema visual permanece operativo de forma continua”, explicó Camille Brouillon, biofísico de la Universidad Humboldt de Berlín, al describir la consecuencia de ese mecanismo.

El equipo también identificó el mecanismo molecular que provoca la modificación de sensibilidad entre el rojo y el azul. Los resultados plantean que la gamba mantis podría emplear combinaciones distintas de compuestos visuales de acuerdo con la iluminación del entorno.

Liénard comparó ese posible ajuste con “usar gafas de sol durante el día y una linterna al anochecer”. Bajo luz intensa, cuando los pigmentos sensibles al ultravioleta, azul y verde se saturan, las opsinas rojas continuarían operativas. Durante el amanecer y el anochecer, el animal podría utilizar sus 12 opsinas verdes y sus pigmentos azules biestables.

Aún falta demostrar cómo usa el crustáceo esa información para encontrar presas, evitar depredadores o defender su territorio. Los investigadores indicaron que harán falta experimentos de comportamiento, una tarea compleja por las características de estos depredadores.

Opsinas para regular señales celulares

Un camarón mantis verde sobre arena marina junto a un pequeño cangrejo y un arrecife de coral difuminado al fondo.
Cuatro pigmentos biestables de la gamba mantis cambian de estado con la absorción de luz sin esperar la regeneración de la célula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio plantea posibles usos en la optogenética, técnica que controla la actividad de las células con luz. Estas opsinas pertenecen a los receptores acoplados a proteínas G, conocidos como GPCR, que activan cadenas de señalización dentro de las células.

La señalización de las proteínas G está relacionada con enfermedades cardiovasculares, neurológicas e inflamatorias, y es objetivo de una proporción relevante de los medicamentos aprobados.

Las proteínas visuales que se activan con rojo y se desactivan con azul podrían funcionar como interruptores moleculares para regular esas vías de manera reversible.

La luz roja penetra con mayor profundidad en los tejidos y causa menos daño celular que la radiación azul o ultravioleta; sin embargo esas aplicaciones aún no se han desarrollado. El equipo trabaja para lograr una señalización más selectiva, buscar proteínas similares en especies próximas y determinar qué hace biestables a algunas.

Temas Relacionados

OjosNewsroom BUEAnimalOcéanoMantis

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Yair Golán ofreció trabajar con todos sus socios para formar un nuevo gobierno en Israel

El dirigente de Los Demócratas afirmó que buscará tender puentes pese a las diferencias, después de unas proyecciones que no otorgan a ninguno de los dos bloques una mayoría parlamentaria

Yair Golán ofreció trabajar con todos sus socios para formar un nuevo gobierno en Israel

Los partidos árabes logran la mayor representación de su historia en el Parlamento de Israel y se vuelven decisivos para desbancar a Netanyahu

Raam y la Lista Conjunta obtendrían entre 17 y 18 escaños, casi el doble que en 2022, según los sondeos a pie de urna. Ningún bloque alcanza la mayoría y el opositor Gadi Eisenkot descartó en campaña gobernar con formaciones árabes

Los partidos árabes logran la mayor representación de su historia en el Parlamento de Israel y se vuelven decisivos para desbancar a Netanyahu

Eisenkot celebró la victoria en Israel: “Los resultados preliminares arrojan una desconfianza total en Netanyahu”

El bloque opositor supera por dos o tres escaños a la coalición del primer ministro, pero ninguno llega a los 61 diputados y los partidos árabes, con su mejor resultado, quedan como árbitros de la próxima mayoría

Eisenkot celebró la victoria en Israel: “Los resultados preliminares arrojan una desconfianza total en Netanyahu”

El bloque de Eisenkot aventaja a Netanyahu en las elecciones de Israel pero ninguno logra mayoría

El Likud del primer ministro es el partido más votado, según los sondeos a pie de urna, aunque sus aliados suman menos escaños que la oposición. Con 17 o 18 diputados, las listas árabes pueden decidir quién gobierna o empujar al país a una repetición electoral

El bloque de Eisenkot aventaja a Netanyahu en las elecciones de Israel pero ninguno logra mayoría

Tras años de confusión, un análisis de ADN permitió identificar una nueva especie de chinche de encaje en Japón

Los ejemplares se agrupaban bajo una misma denominación científica en el archipiélago de Ogasawara. Un estudio genético de 52 muestras reveló diferencias suficientes para describir a la Omoplax sandoru como una variedad independiente

Tras años de confusión, un análisis de ADN permitió identificar una nueva especie de chinche de encaje en Japón
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

“No te podés negar porque ya le pagué a tu mamá”: detuvieron a una mujer acusada de explotar sexualmente a su hija adolescente

“No te podés negar porque ya le pagué a tu mamá”: detuvieron a una mujer acusada de explotar sexualmente a su hija adolescente

Enrique Gómez denunció la millonaria ‘nómina paralela de la paz’ en la JEP: “Un aumento de 1.084 contratistas en menos de siete años”

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 27 de octubre: preparativos para el Día de Muertos en CDMX provoca caos en Reforma

Pensiones del Bienestar: este es el día exacto de noviembre en que inician los pagos según el calendario oficial

Renuncia de Guadalupe Taddei deja en ridículo a Morena porque rompe su discurso de austeridad y honestidad, sostiene Ricardo Anaya

DEPORTES

Batacazo: Arsenal fue eliminado por un equipo de Cuarta División en los penales y quedó afuera de la Copa de la Liga

Batacazo: Arsenal fue eliminado por un equipo de Cuarta División en los penales y quedó afuera de la Copa de la Liga

Dónde se largaría el Rally Dakar 2027: el llamativo lugar apuntado

“Un OVNI detiene el juego”: la curiosa situación que paró más de ocho minutos un partido del Arsenal por la Copa de la Liga

Oficial: Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera

Francisco Cerúndolo se despidió de Viena y el torneo se quedó sin argentinos

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift y Travis Kelce habrían ordenado quemar la decoración de su boda valorada en 30 millones de dólares

Taylor Swift y Travis Kelce habrían ordenado quemar la decoración de su boda valorada en 30 millones de dólares

Entre la capa de Bela Lugosi y la sierra de “Saw”: un museo de Los Ángeles ordena en 400 piezas un siglo de cine de terror

Los memes que marcaron los 2000 están de vuelta: Firefox reúne a las leyendas de YouTube para un nuevo comercial

Viuda de Hugh Hefner denuncia abuso sexual, incesto y más detalles inquietantes de su matrimonio con el magnate de Playboy

Matthew Perry y el funeral que reunió al elenco de ‘Friends’: “Se quedaron a su alrededor, llorando”