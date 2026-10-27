Mundo

Líderes de Finlandia y Noruega dialogaron con Putin sobre la guerra en Ucrania

Stubb y Støre calificaron la conversación como "franca y sustancial", mientras Dinamarca cuestionó la falta de coordinación con el resto de Europa

Alexander Stubb y Jonas Gahr Støre dialogaron con Vladímir Putin durante noventa minutos sobre la guerra en Ucrania. (EP)
Alexander Stubb y Jonas Gahr Støre dialogaron con Vladímir Putin durante noventa minutos sobre la guerra en Ucrania. (EP)
Guardar

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, mantuvieron este martes una conversación telefónica con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en el marco de los esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania.

El diálogo, de 90 minutos de duración, fue descrito por ambos dirigentes nórdicos como “franco y sustancial”. Stubb descartó que la gestión representara una mediación de paz: “No somos mediadores de paz, trabajamos al 100 % para Ucrania. Jamás habríamos mantenido la conversación telefónica sin la luz verde de Ucrania”, declaró en una rueda de prensa celebrada horas después del llamado, en el marco de la cumbre del Consejo Nórdico que se realiza en Helsinki.

PUBLICIDAD

El mandatario finlandés precisó que tanto él como Støre actúan en favor de Ucrania, pero también de los intereses propios de sus países, los dos únicos miembros nórdicos de la OTAN con frontera directa con Rusia. Según relató, el contacto con Putin fue preparado de antemano junto con representantes ucranianos y estadounidenses.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, se reúne con Jonas Gahr Støre y Alexander Stubb, el 20 de octubre de 2026 en Oslo. (Reuters)
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, se reúne con Jonas Gahr Støre y Alexander Stubb, el 20 de octubre de 2026 en Oslo. (Reuters)

La iniciativa surgió el 20 de octubre en Oslo, durante un encuentro en el que participaron el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y el enviado de Washington, Steve Witkoff, quienes consideraron oportuno abrir un canal directo con el Kremlin. Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, se sumó a esa cita de forma remota, y Witkoff viajó luego a San Petersburgo para reunirse con el líder ruso.

PUBLICIDAD

Stubb explicó que, pese a no contar con un mandato europeo para avanzar con el llamado, decidieron hacerlo porque tenían “la fuerte sensación de que las conversaciones de paz estaban fracasando”. Calificó el intercambio con Putin como “profesional y directo”, mientras que Støre apuntó que la charla puso en evidencia “grandes diferencias de opinión” en torno a la situación ucraniana.

Según un comunicado difundido por el Kremlin, Putin sostuvo que la “política de confrontación” de la Unión Europea y la OTAN es la responsable de prolongar las hostilidades. El mismo texto precisó que los tres líderes acordaron sostener contacto telefónico directo de manera regular.

El canciller de Ucrania, Andrí Sibiga, celebró la gestión y la definió como “el procedimiento correcto”, al tiempo que remarcó la necesidad de incorporar “nuevas dinámicas” ante la falta de indicios de que Moscú esté dispuesto a negociar seriamente. Detalló que Zelensky encargó a sus pares nórdicos trasladar dos mensajes al Kremlin: la disposición de Kiev a aceptar cualquier modalidad de alto el fuego, parcial o total, y el interés en concretar un encuentro a nivel de líderes. Mientras esa instancia no se concrete, indicó, Ucrania está dispuesta a sostener reuniones técnicas en Abu Dabi.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, junto a líderes nórdicos, el 27 de octubre de 2026 durante la reunión del Consejo Nórdico en Helsinki (Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/REUTERS).
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, junto a líderes nórdicos, el 27 de octubre de 2026 durante la reunión del Consejo Nórdico en Helsinki (Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/REUTERS).

En esa línea, Stubb afirmó ante la cumbre del Consejo Nórdico que el encuentro de Oslo despejó el camino para reanudar conversaciones trilaterales con Rusia, previstas para el mes próximo en Abu Dabi bajo mediación estadounidense y con la participación de representantes europeos.

Ambos dirigentes aclararon que hablaban únicamente en nombre de sus propios gobiernos, sin representar al resto del continente. Ese señalamiento no impidió las críticas de otros países de la región, entre ellas la de la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, quien expresó su malestar durante la misma reunión de líderes. “Me muestro muy escéptica ante esta iniciativa de Noruega y Finlandia. No se ha coordinado con ninguno de nosotros”, declaró, y agregó: “Sinceramente, no sé qué esperan conseguir esos dos países con esto”.

Støre respondió a ese cuestionamiento al sostener que el acceso a Moscú no debía quedar reservado a Washington. “En los tiempos que corren, no puede ser que solo la administración estadounidense tenga un canal para dialogar con los dirigentes rusos. Los países europeos también deben poder hacerlo”, señaló ante la prensa. Stubb, por su parte, rechazó haber actuado sin informar a sus pares europeos y afirmó que, antes del llamado, su gobierno ya había comunicado el propósito a “aliados clave, incluidos todos los Estados nórdicos”.

El presidente finlandés indicó que la idea de reabrir ese diálogo se evaluaba desde hacía tiempo, aunque fue el deterioro del vínculo entre Washington y Kiev lo que terminó de inclinar la decisión. Ese vínculo se había debilitado después de que, este mismo mes, Trump anunciara un acuerdo con Rusia para comprar diésel, dentro de sus esfuerzos por abaratar el petróleo, cuyo precio había subido a raíz de la guerra con Irán, a lo que se sumó la posterior decisión de levantar las sanciones contra Moscú.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Vladimir PutinNoruegaGuerra Rusia UcraniaFinlandia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Yair Golán ofreció trabajar con todos sus socios para formar un nuevo gobierno en Israel

El dirigente de Los Demócratas afirmó que buscará tender puentes pese a las diferencias, después de unas proyecciones que no otorgan a ninguno de los dos bloques una mayoría parlamentaria

Yair Golán ofreció trabajar con todos sus socios para formar un nuevo gobierno en Israel

Los partidos árabes logran la mayor representación de su historia en el Parlamento de Israel y se vuelven decisivos para desbancar a Netanyahu

Raam y la Lista Conjunta obtendrían entre 17 y 18 escaños, casi el doble que en 2022, según los sondeos a pie de urna. Ningún bloque alcanza la mayoría y el opositor Gadi Eisenkot descartó en campaña gobernar con formaciones árabes

Los partidos árabes logran la mayor representación de su historia en el Parlamento de Israel y se vuelven decisivos para desbancar a Netanyahu

Eisenkot celebró la victoria en Israel: “Los resultados preliminares arrojan una desconfianza total en Netanyahu”

El bloque opositor supera por dos o tres escaños a la coalición del primer ministro, pero ninguno llega a los 61 diputados y los partidos árabes, con su mejor resultado, quedan como árbitros de la próxima mayoría

Eisenkot celebró la victoria en Israel: “Los resultados preliminares arrojan una desconfianza total en Netanyahu”

El bloque de Eisenkot aventaja a Netanyahu en las elecciones de Israel pero ninguno logra mayoría

El Likud del primer ministro es el partido más votado, según los sondeos a pie de urna, aunque sus aliados suman menos escaños que la oposición. Con 17 o 18 diputados, las listas árabes pueden decidir quién gobierna o empujar al país a una repetición electoral

El bloque de Eisenkot aventaja a Netanyahu en las elecciones de Israel pero ninguno logra mayoría

Tras años de confusión, un análisis de ADN permitió identificar una nueva especie de chinche de encaje en Japón

Los ejemplares se agrupaban bajo una misma denominación científica en el archipiélago de Ogasawara. Un estudio genético de 52 muestras reveló diferencias suficientes para describir a la Omoplax sandoru como una variedad independiente

Tras años de confusión, un análisis de ADN permitió identificar una nueva especie de chinche de encaje en Japón
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

“No te podés negar porque ya le pagué a tu mamá”: detuvieron a una mujer acusada de explotar sexualmente a su hija adolescente

“No te podés negar porque ya le pagué a tu mamá”: detuvieron a una mujer acusada de explotar sexualmente a su hija adolescente

Enrique Gómez denunció la millonaria ‘nómina paralela de la paz’ en la JEP: “Un aumento de 1.084 contratistas en menos de siete años”

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 27 de octubre: preparativos para el Día de Muertos en CDMX provoca caos en Reforma

Pensiones del Bienestar: este es el día exacto de noviembre en que inician los pagos según el calendario oficial

Renuncia de Guadalupe Taddei deja en ridículo a Morena porque rompe su discurso de austeridad y honestidad, sostiene Ricardo Anaya

DEPORTES

Batacazo: Arsenal fue eliminado por un equipo de Cuarta División en los penales y quedó afuera de la Copa de la Liga

Batacazo: Arsenal fue eliminado por un equipo de Cuarta División en los penales y quedó afuera de la Copa de la Liga

Dónde se largaría el Rally Dakar 2027: el llamativo lugar apuntado

“Un OVNI detiene el juego”: la curiosa situación que paró más de ocho minutos un partido del Arsenal por la Copa de la Liga

Oficial: Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera

Francisco Cerúndolo se despidió de Viena y el torneo se quedó sin argentinos

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift y Travis Kelce habrían ordenado quemar la decoración de su boda valorada en 30 millones de dólares

Taylor Swift y Travis Kelce habrían ordenado quemar la decoración de su boda valorada en 30 millones de dólares

Entre la capa de Bela Lugosi y la sierra de “Saw”: un museo de Los Ángeles ordena en 400 piezas un siglo de cine de terror

Los memes que marcaron los 2000 están de vuelta: Firefox reúne a las leyendas de YouTube para un nuevo comercial

Viuda de Hugh Hefner denuncia abuso sexual, incesto y más detalles inquietantes de su matrimonio con el magnate de Playboy

Matthew Perry y el funeral que reunió al elenco de ‘Friends’: “Se quedaron a su alrededor, llorando”