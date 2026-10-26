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Lucharon más de media hora contra un pez de casi 3 metros en Polonia y todo indica que es el mismo gigante que había sido pescado hace un año

Oliver Schäfer, un aficionado alemán de 34 años, protagonizó la captura más extensa registrada en la pesca deportiva del continente durante un torneo que reunió a 150 participantes

Dos hombres en el agua sostienen la cola de un pez gato de gran tamaño recostado sobre una lona negra junto a la orilla
La pieza fue extraída del embalse de Rybnik, en el sur de Polonia, durante una competencia de depredadores (kevin_cremers27)
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Un pez siluro de 2,92 metros de longitud sacudió el torneo de pesca de depredadores celebrado en Rybnik, una localidad del voivodato de Silesia, en el sur de Polonia. Oliver Schäfer, un aficionado alemán de 34 años oriundo de Renania del Norte-Westfalia, extrajo del embalse local al ejemplar más largo del que exista constancia en la pesca deportiva europea, acompañado por su compañero neerlandés de caña, Kevin Cremers.

De acuerdo con el diario BILD, la competencia reunió a 70 equipos con cerca de 150 participantes de todo el continente los días 10 y 11 de octubre. La dupla viajó expresamente para el evento, equipada con una caña especial para grandes depredadores de fondo y un señuelo de goma. Sin embargo, nada los preparó para lo que aguardaba al otro extremo de la línea.

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Más de 30 minutos de lucha contra el pez gigante

Un hombre en el agua sujeta la cabeza de un pez gato de gran tamaño frente a una orilla con vegetación y una pequeña embarcación
El alemán Oliver Schäfer captura al ejemplar más largo documentado en los torneos del continente (@olli_s_fishing)

Schäfer intuyó de inmediato que no enfrentaba una presa común, aunque no dimensionó a su rival hasta que el animal rompió la superficie por primera vez. Durante más de media hora, el pescador tiró con todas sus fuerzas mientras Cremers mantenía la embarcación en rumbo contra el viento, maniobra clave para evitar que la bestia arrastrara el bote.

Ya en la orilla, el jurado procedió a la medición oficial: 2,92 metros. Tras la verificación, el pez fue devuelto al embalse, tal como exigen las normas del certamen. Según el relato de Schäfer al medio alemán, los animales se trasladan hasta tierra firme sobre una lona especial para proteger su mucosa.

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Pese a la monumental captura, la pareja no se llevó el primer puesto. El sistema de puntuación acumula resultados totales, y conforme a la lista oficial de la asociación PZW Katowice, terminaron segundos con 28.930 puntos.

Un gigante conocido que regresa cada temporada

El coloso de Rybnik no es un desconocido entre los competidores. Varios medios coinciden en que se trata del mismo animal que los polacos Krzysztof Pyra y Adrian Gontarz sacaron en la edición de octubre de 2025, cuando también arrojó exactamente 2,92 metros. El medio alemán Berliner Zeitung indica que, desde entonces, la criatura no creció en longitud, pero sí ganó corpulencia.

Dos personas dentro del agua sostienen un pez siluro de gran longitud frente a una orilla con árboles y un bote
El reglamento del certamen suma los resultados de cada pareja y la clasificación de la asociación PZW Katowice otorgó 28.930 puntos a los pescadores (@olli_s_fishing)

La federación internacional IGFA registra las marcas por peso, aunque no mantiene un listado oficial por tamaño. El diario Welt recuerda que en 2023 el italiano Alessandro Biancardi sacó del río Po un espécimen de 2,85 metros, la cifra más alta conocida hasta ese momento. Con el hallazgo polaco, la ciudad silesiana se consolidó en los círculos deportivos como el sitio donde se documentó la pieza más extensa de esta especie.

Tras el logro, Schäfer aseguró que su sueño de atrapar un ejemplar de tres metros sigue intacto: apenas le falta un palmo.

El pez del año 2026 se expande al ritmo del calentamiento global

El siluro europeo es el mayor pez dulceacuícola autóctono del continente, según la Oficina Federal para la Conservación de la Naturaleza de Alemania. Puede alcanzar los 3 metros y los 150 kilos. Su cuerpo carece de escamas, posee una cabeza ancha y seis barbillones con los que se orienta en corrientes turbias. Se alimenta principalmente de otras especies acuáticas, aunque los individuos de mayor porte devoran ocasionalmente pequeñas aves o mamíferos.

Un hombre arrodillado en una embarcación sostiene una caña de pescar con carrete frente a un lago y árboles al fondo
Las normas de la prueba obligan a liberar a todos los animales después del control y los trasladan sobre una lona hasta tierra firme para preservar la mucosa de los ejemplares (@olli_s_fishing)

Para 2026, la asociación de pescadores alemana, la Oficina Federal y la Sociedad de Ictiología lo eligieron como pez del año, una distinción que coincide con el crecimiento sostenido de sus poblaciones. El biólogo Jürgen Geist explicó a la revista Focus que la distribución y la densidad de la especie aumentan de forma clara, favorecidas por el incremento térmico de los cursos fluviales. En contraste, variedades de agua fría como la trucha común figuran entre las perdedoras del cambio climático.

El caso de Rybnik ilustra bien esa dinámica. El reservorio funciona como depósito de refrigeración de una central térmica de carbón, y el líquido caliente retorna a la cuenca. A mayor temperatura, los organismos se alimentan con más intensidad, lo que permite que carpas, luciopercas y grandes depredadores de fondo prosperen a un ritmo superior, según explicó el propio Schäfer.

La especie, que originalmente habitaba las cuencas del Danubio y el Rin, se expandió a numerosos cuerpos hídricos europeos gracias a repoblaciones iniciadas en el siglo XIX y a infraestructuras como el canal Meno-Danubio.

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