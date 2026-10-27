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Rusia y Ucrania sostienen el alto el fuego impulsado por Washington en una localidad devastada

La medida busca permitir el ingreso de ayuda humanitaria y la evacuación de residentes en la ciudad ocupada por Rusia desde 2022, donde escasean los alimentos y los medicamentos

Imagen satelital de un edificio destruido en Oleshky, región de Jersón, en territorio ucraniano bajo control ruso. 12 de septiembre de 2026. (Reuters)
Imagen satelital de un edificio destruido en Oleshky, región de Jersón, en territorio ucraniano bajo control ruso. 12 de septiembre de 2026. (Reuters)
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Un alto el fuego se mantenía este martes en la localidad ucraniana de Oleshky, ocupada por Rusia desde hace más de cuatro años. El acuerdo fue impulsado por Estados Unidos, a través de la primera dama Melania Trump y con la participación del papa León XIV.

La tregua busca aliviar una situación límite, ya que los pocos miles de residentes que permanecen en Oleshky carecen en gran medida de agua corriente, electricidad, gas y calefacción central, y sobreviven con raciones mínimas de comida mientras arriesgan la vida en caminos minados para conseguir alimento.

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La medida entró en vigor a las 03.00, hora local (01.00 GMT), con el propósito de permitir el ingreso de asistencia humanitaria y facilitar la salida de quienes decidan abandonar la zona. Tanto Moscú como Kiev confirmaron que la respetaban. El comisionado ucraniano para los derechos humanos, Dmytro Lubinets, señaló que hacia las 17.30 (15.30 GMT) ninguna de las partes había denunciado incumplimientos, y precisó que el cese del fuego regiría hasta las 22.59 del domingo. Un colaborador suyo añadió que la disposición alcanzaba a toda la región de Jersón, en el sur del país, donde se ubica la localidad.

Al anunciar la iniciativa el viernes pasado, Melania explicó que funcionarios civiles de ambos países visitarían a los habitantes en sus viviendas para “determinar el nivel de asistencia que requieren”. Agregó que quienes decidieran evacuar recibirían “apoyo coordinado y transporte hacia el destino que elijan”, y anticipó que algunos querrían dirigirse a Rusia y otros a Ucrania. A través de la red social X, precisó además que la tregua se extendió más allá de la localidad para garantizar un paso seguro al traslado de la ayuda humanitaria.

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David Arakhamia, legislador y jefe de la facción parlamentaria del presidente Volodímir Zelensky, calificó el episodio como “la mayor desescalada desde 2022”. El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, sostuvo que podría servir como gesto de confianza para futuras negociaciones.

Manifestantes participan en una concentración para reclamar la apertura de un corredor humanitario que permita evacuar a civiles de Oleshky, en la región de Jersón, Kiev. 6 de octubre de 2026 (Reuters)
Manifestantes participan en una concentración para reclamar la apertura de un corredor humanitario que permita evacuar a civiles de Oleshky, en la región de Jersón, Kiev. 6 de octubre de 2026 (Reuters)

Oleshky está ubicada sobre la orilla del río Dniéper, en el sur de Ucrania. Las fuerzas rusas la capturaron en febrero de 2022, durante los primeros días de la invasión a gran escala, y la localidad sufrió daños severos e inundaciones tras la destrucción de la represa de Kajovka en 2023. Su población, de unos 24.000 habitantes antes del conflicto, se redujo a cifras que, según cálculos ucranianos y estadounidenses, van de varios miles a cerca de 2.000 personas, entre ellas hasta 50 menores.

Antiguos vecinos relataron que algunos subsisten con una taza diaria de arroz o trigo sarraceno, a veces acompañada de un tomate, un pepino o hierbas silvestres, mientras otros cazan palomas para alimentarse. Uno de ellos describió que quienes todavía quedan allí son, en su mayoría, personas mayores o enfermas, con enormes dificultades para trasladarse a otro lugar.

Olga, una exresidente cuyo apellido se mantuvo en reserva por seguridad, afirmó: “La posibilidad de evacuar Oleshky es una noticia excelente para mí y para las personas que siguen atrapadas allí”. El ejército ucraniano divulgó imágenes captadas por drones donde se aprecian edificios de departamentos vacíos, algunos quemados por el fuego o parcialmente destruidos por los combates.

Las autoridades de ambos bandos anunciaron la apertura de corredores de evacuación, aunque advirtieron que la tarea exigirá primero retirar explosivos de las rutas, un trabajo que podría demandar varios días. Vladimir Saldo, funcionario designado por Moscú en Jersón, indicó a medios rusos que quienes partan podrán dirigirse a Crimea o a Rostov, en el suroeste de Rusia, aunque antes deberá despejarse el trayecto de salida, sembrado de artefactos. Kiev y el Kremlin se atribuyen mutuamente la responsabilidad por la crisis.

En la ciudad de Jersón, bajo control ucraniano y ubicada frente a Oleshky al otro lado del río, los habitantes describieron una jornada calma. Hennadii, de 90 años, comentó: “Ahora tenemos un alto el fuego, así nos lo han dicho, y nadie está disparando”. Oleksandra, de 37, se mostró más reservada: “Ya hemos tenido días tranquilos anteriormente; así que no parece haber nada fuera de lo común”.

Los ataques con misiles balísticos rusos dañaron un campus universitario y el Puente Sur en la capital ucraniana. (EP)
Los ataques con misiles balísticos rusos dañaron un campus universitario y el Puente Sur en la capital ucraniana. (EP)

El cese de hostilidades no se extiende al resto de Ucrania. En la noche del lunes, misiles balísticos rusos impactaron en Kiev y causaron al menos una víctima fatal. Los ataques dañaron un campus universitario y el Puente Sur de la capital, alcanzado por cuatro proyectiles Iskander, según una fuente militar del país. Zelensky definió el hecho como “una grave escalada” contra la logística nacional y mencionó agresiones contra plantas energéticas e infraestructura en otras diez regiones. En Lugansk, el gobernador prorruso reportó cuatro muertos por ataques ucranianos, mientras que en Zaporiyia un ataque contra un autobús dejó una muerte y 30 heridos.

Nataliia Bondar, contable de 52 años que vive en Kiev, se mostró escéptica sobre una eventual negociación entre Washington y el presidente ruso, Vladímir Putin: “Me parece que viven en su propio mundo y no comprenden la verdadera naturaleza de este hombre. Con él no se debe negociar”.

Las conversaciones tripartitas entre Kiev, Moscú y Washington se reanudarían en Abu Dabi a comienzos de noviembre, tras meses de estancamiento a partir de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. El Kremlin exige que Ucrania ceda el 20 % restante de Donetsk como condición para detener los combates, aunque el avance de sus tropas en el frente se ralentizó este año.

En paralelo, el presidente de Finlandia y el primer ministro de Noruega mantuvieron el martes una llamada sorpresiva con Putin, a la que calificaron de “franca y sustancial”, en un nuevo intento por avanzar hacia el fin de la guerra.

(Con información de AFP y Reuters)

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