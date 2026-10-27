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Los bombardeos de Jordania en Siria tensaron la relación bilateral por la falta de coordinación militar

Damasco denunció una vulneración de su espacio aéreo, mientras Amán aseguró que la ofensiva contra posiciones del Estado Islámico fue acordada y respondió al ataque contra una iglesia en Karak

La aviación jordana atacó posiciones del Estado Islámico tras el atentado contra una iglesia ortodoxa en la gobernación de Karak (EJÉRCITO DE JORDANIA EN X)
La aviación jordana atacó posiciones del Estado Islámico tras el atentado contra una iglesia ortodoxa en la gobernación de Karak (EJÉRCITO DE JORDANIA EN X)
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Los bombardeos de Jordania en Siria tensaron la relación bilateral por la falta de coordinación militar, después de que Damasco denunció una violación de su espacio aéreo y Amán sostuvo que atacó posiciones vinculadas al Estado Islámico como respuesta al atentado contra una iglesia ortodoxa griega en el reino.

La aviación jordana lanzó los ataques durante la noche del lunes contra cuatro puntos del sur de Siria, en las provincias de Deraa y Suwayda. El Gobierno sirio confirmó la muerte de siete personas, entre ellas tres niños, una mujer y dos hombres de 80 y 60 años, mientras que las autoridades de Jordania afirmaron que la operación causó más de 20 bajas entre los combatientes del grupo yihadista y destruyó un almacén de armas.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores sirio rechazó la incursión aérea y sostuvo que se produjo sin aviso ni coordinación previa con Damasco. En su comunicado, calificó la operación de “totalmente inaceptable” y señaló que constituyó una vulneración de la soberanía nacional.

Un funcionario de la Cancillería siria definió los ataques como una “agresión traicionera” y aseguró que las autoridades trabajaron para establecer las circunstancias de la operación. El ministerio indicó que abordaría las consecuencias de los bombardeos mientras preservaba “la seguridad y la soberanía de Siria”.

Las Fuerzas Armadas jordanas, en cambio, declararon que sus aviones destruyeron varios emplazamientos de organizaciones terroristas en el sureste sirio. También afirmaron que la ofensiva se realizó en coordinación con Damasco, una versión que la parte siria rechazó de forma expresa.

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La operación siguió al ataque del viernes contra una iglesia ortodoxa griega en la gobernación jordana de Karak. Hombres armados abrieron fuego durante un funeral, mataron a nueve personas e hirieron a cerca de 40 antes de escapar. El Estado Islámico reivindicó posteriormente la acción.

El ataque contra una iglesia ortodoxa griega en Karak, que dejó nueve muertos durante un funeral, motivó los bombardeos jordanos contra posiciones vinculadas al Estado Islámico en el sur de Siria (Reuters)
El ataque contra una iglesia ortodoxa griega en Karak, que dejó nueve muertos durante un funeral, motivó los bombardeos jordanos contra posiciones vinculadas al Estado Islámico en el sur de Siria (Reuters)

Las fuerzas de seguridad jordanas detuvieron en la madrugada del lunes a dos hermanos y a su cuñado tras un tiroteo relacionado con la investigación. El director de Seguridad Pública, el mayor general Obaidullah al-Maaytah, identificó a los arrestados como Hazza Zaidan Mohammed, Meshal Zaidan Mohammed y Ahmad Sami Hussein.

El rey Abdalá II ordenó a los organismos de seguridad responder con “puño de hierro” después del atentado. Por su parte, el ministro del Interior, Mazin al-Farrayeh, anunció una investigación sobre las circunstancias que llevaron a jóvenes hacia el extremismo y precisó que el expediente todavía seguía abierto.

“Las investigaciones siguen en curso. Hasta hoy, no existen indicios de vínculos entre ellos y otras células”, declaró Al-Farrayeh sobre los tres detenidos.

El portavoz del Gobierno jordano y ministro de Comunicaciones Gubernamentales, Mohamed al-Momani, afirmó que los ataques alcanzaron bases del Estado Islámico y que los primeros resultados mostraron “fuertes pérdidas en las filas” de la organización. Según su versión, la ofensiva también destruyó un depósito relevante de armas.

Momani lamentó las bajas civiles registradas en territorio sirio y sostuvo que las fuerzas jordanas adoptaron todas las precauciones posibles para evitar daños contra personas inocentes. “El ataque aéreo tuvo como objetivo el edificio de hormigón y la fuerza de la explosión afectó a quienes se encontraban en la tienda”, indicó una fuente informada sobre uno de los ataques.

Esa versión se refirió a una mujer y tres menores que murieron en una tienda de campaña próxima a un inmueble abandonado en la localidad de Al-Taff, en la zona de Lajat, al noreste de Deraa. La fuente señaló que la mujer era madre de un integrante del Estado Islámico y que los niños eran sobrinos de ese hombre.

La Defensa Civil siria recuperó los cuerpos de cinco miembros de una misma familia en ese lugar, incluidos la mujer y los tres niños. Otros tres familiares resultaron heridos. En las granjas de Al-Shayah, cerca de Nasib, un bombardeo contra una granja mató a Riad Karrad, de 80 años, cuyo cuerpo fue trasladado al Hospital Nacional de Deraa.

El Estado Islámico reivindicó el ataque contra la iglesia de Karak (Reuters)
El Estado Islámico reivindicó el ataque contra la iglesia de Karak (Reuters)

En Muzayrib, en el área de Ein al-Basal, al oeste de la provincia, una incursión alcanzó una vivienda sin dejar víctimas, según los equipos de emergencia. En Shuhayb, al norte de Suwayda, otro ataque contra una casa mató a Mutlaq Abu al-Khail, de 60 años. Los rescatistas continuaron las labores para recuperar su cuerpo de entre los escombros.

Tras la ofensiva, las autoridades sirias cerraron el paso fronterizo de Nasib, el único corredor destinado al tránsito de pasajeros y mercancías entre ambos países. La medida impidió el ingreso de camiones jordanos a Siria.

Momani expresó que Jordania mantenía respeto por el Estado sirio y su población, y afirmó que la cooperación contra el terrorismo, el contrabando de armas y el tráfico de drogas continuó durante años. También comunicó la creación de un comité conjunto urgente para seguir las repercusiones de la operación y reforzar la coordinación contra el Estado Islámico.

(Con información de EFE)

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