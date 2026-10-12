Panamá acumula más de 350 réplicas tras el terremoto

El Instituto de Geociencias de Panamá registró más de 350 movimientos telúricos tras el terremoto inicial de magnitud 7.5. (REUTERS/Enea Lebrun)

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Entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes se registraron 96 réplicas del terremoto que afectó a Panamá el viernes 9 de octubre, de acuerdo con el balance presentado por la subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Malitzie Rivera, en Telemetro Reporta. El Instituto de Geociencias reportaba más de 350 movimientos desde el sismo de magnitud 7.5.

Rivera indicó que una de las réplicas se percibió en Ciudad de Panamá y señaló que los registros del Instituto de Geociencias reflejan una disminución en la magnitud de los movimientos. La funcionaria diferenció ese indicador de la intensidad, que corresponde a cómo las personas sienten el sismo en cada lugar.

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El balance de Sinaproc incluye más de 1,200 viviendas evaluadas y trabajos con el Ministerio de Obras Públicas para rehabilitar parcialmente las vías con mayores afectaciones. Rivera explicó que algunos caminos permiten el ingreso de cargas pequeñas, aunque los daños todavía impiden el tránsito de vehículos pesados o con alto tonelaje.

La subdirectora señaló que la asistencia llega en camiones hasta los puntos a los que todavía se puede acceder. Desde allí, los suministros se reparten en vehículos más pequeños, con base en las recomendaciones de los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas, para evitar sobrecargas en las rutas afectadas.

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Las réplicas y los daños condicionan la llegada de ayuda

El Sistema Nacional de Protección Civil evaluó más de 1,200 viviendas con afectaciones producidas por el sismo. (REUTERS/Enea Lebrun)

Por vía aérea, las instituciones han trasladado más de 28.6 toneladas de carga (63,000 libras) hacia distintos sectores del país, principalmente en Los Santos, Herrera y Veraguas. Rivera dijo que ya había una planificación para definir los destinos de los envíos previstos para este lunes.

La operación cuenta con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos, que aporta ingenieros y aeronaves, además de la logística del Servicio Nacional Aeronaval. Por tierra, según el reporte de Sinaproc, se han transportado más de 250 toneladas de ayuda hacia las zonas que pueden ser atendidas por esa vía.

Las condiciones meteorológicas impidieron parte de las operaciones planificadas durante el domingo. Rivera explicó que algunos vuelos hacia comunidades afectadas no pudieron realizarse entre el mediodía y la tarde debido al clima, mientras que el aumento del caudal de los ríos también restringió el acceso acuático en determinados sectores.

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La funcionaria sostuvo que todavía hay comunidades a las que no se ha podido llegar. Añadió que, en otros casos, la información sobre el nivel de afectación continúa incompleta, pese a que ya habían pasado más de 48 horas desde el terremoto.

Rivera señaló que durante la noche del domingo llegaron nuevos videos y reportes desde la comarca Ngäbe-Buglé. Agradeció el apoyo de comunidades, medios de comunicación, gobiernos locales y personas que han ayudado a trasladar información desde zonas con problemas de conectividad.

Sinaproc pidió que los reportes incluyan el nombre de la comunidad, el número de personas afectadas y las necesidades identificadas. Rivera también solicitó que se especifique si hay personas con discapacidad, pacientes que requieren medicamentos especializados o familias que necesitan artículos como pañales y bolsas recolectoras.

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Las autoridades enviaron más de 28,6 toneladas de carga aérea y 250 toneladas de ayuda terrestre con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos. (REUTERS/Enea Lebrun)

La entidad requiere, además, información sobre la accesibilidad de cada comunidad por tierra, mar o aire. Rivera explicó que los reportes deben considerar las condiciones climáticas, ya que la situación puede variar entre las zonas costeras, insulares y urbanas.

Las personas pueden remitir información al teléfono 520-4427, así como a través de los canales oficiales de WhatsApp y las redes sociales de Sinaproc. La subdirectora pidió que los mensajes incluyan datos completos, porque algunas solicitudes de ayuda no precisan la ubicación ni las necesidades de las familias.

Viviendas, hospitales y cuarteles entre las estructuras afectadas

Rivera afirmó que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Gobierno Nacional evalúan alternativas para las personas que perdieron sus casas. La funcionaria explicó que los daños en los caminos dificultan tanto el traslado de ayuda hacia las comunidades como la evacuación de familias hacia lugares más seguros.

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La subdirectora sostuvo que hay personas que requieren un espacio con techo y paredes que las protejan de las lluvias. También mencionó que hay pacientes hospitalarios y personal de salud que permanecen a la intemperie, mientras las instituciones buscan soluciones para atender esas situaciones.

El capitán del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Ángel Delgado, explicó en otra entrevista con Telemetro Reporta que la entidad se incorporó desde el primer día a las coordinaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

Delgado señaló que la participación de Bomberos se concentra en búsqueda y rescate, inspecciones y apoyo a las instituciones que deben retomar sus servicios. La institución trasladó personal especializado hacia las zonas afectadas para reforzar los equipos ubicados en puntos específicos.

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Los bomberos realizan inspecciones visibles para identificar daños en edificaciones y determinar si pueden ser habitadas. Delgado aclaró que la institución revisa sistemas eléctricos y de gas, pero esas evaluaciones no incluyen pruebas de hermeticidad.

“El Cuerpo de Bomberos no puede hacer la prueba de hermeticidad”, afirmó el capitán.

El Cuerpo de Bomberos completó cerca de 482 revisiones de seguridad en el Metro de Panamá, centros médicos y edificios urbanos. (Foto: DANIEL DE CARTERET / AFP)

Delgado indicó que las pruebas de hermeticidad deben ser coordinadas por las administraciones de propiedad horizontal con las empresas que habitualmente prestan el servicio. También señaló que las compañías con ingenieros civiles o personal de infraestructura pueden efectuar revisiones de sus propias instalaciones.

Delgado informó que los cuarteles de La Villa, Macaracas y Soná resultaron afectados por el terremoto. En el caso de Soná, indicó que aproximadamente la mitad de la estructura sufrió daños, por lo que la Dirección General activó planes de contingencia y trasladó recursos desde zonas menos afectadas.

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El Cuerpo de Bomberos mantuvo la respuesta a emergencias regulares mientras desplegaba equipos por el sismo. Durante las últimas 72 horas, atendió 52 situaciones por enjambres de abejas africanizadas y cerca de ocho incendios estructurales en el interior del país y en Ciudad de Panamá.

Según Delgado, se sumaron 881 unidades adicionales al servicio activo. El capitán estimó que entre 1,400 y 1,600 bomberos fueron activados a escala nacional para atender las operaciones relacionadas con el terremoto y las emergencias habituales.

Inspecciones en edificios, hospitales y servicios esenciales

Delgado informó que las regionales de Herrera, Los Santos y Coclé no mantendrán durante 48 horas la atención ordinaria de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios, incluidos algunos trámites de certificación eléctrica. En Veraguas, la atención continuará desde el cuartel central de bomberos.

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El capitán recomendó a los residentes de edificios mantener comunicación con las administraciones de las propiedades horizontales y observar si aparecieron fisuras u otras condiciones que no estaban presentes antes del sismo. Esos hallazgos deben ser reportados para que se realicen las evaluaciones correspondientes.

Los organismos de socorro aconsejaron a la ciudadanía preparar una mochila de supervivencia para 72 horas ante el riesgo continuo de réplicas. (REUTERS/Enea Lebrun)

Bomberos apoya a Sinaproc en las revisiones estructurales y recibe respaldo de especialistas de instituciones panameñas, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad de Panamá. Delgado no precisó la identidad de otra entidad que, según mencionó, también se había sumado a esas inspecciones.

Hasta el momento de la entrevista, el capitán señaló que no se habían encontrado daños de gran magnitud en las estructuras revisadas. Sin embargo, advirtió que las réplicas pueden afectar construcciones debilitadas y mencionó casos en el interior donde edificios que resistieron el primer movimiento colapsaron posteriormente.

El Cuerpo de Bomberos realizó una inspección en el Metro de Panamá y priorizó la revisión de hospitales y otras infraestructuras que prestan servicios esenciales. Delgado mencionó el trabajo conjunto con el área de infraestructura de la Caja de Seguro Social para abarcar la mayor cantidad posible de instalaciones.

La institución ha efectuado alrededor de 482 inspecciones en edificios e instalaciones. Delgado indicó que, si una estructura no presenta daños visibles y ya fue evaluada, la administración puede coordinar con la empresa proveedora del servicio para revisar la restitución del gas.

Ante una posible fuga de gas, el capitán recomendó cerrar la llave de gas del apartamento y comunicar el caso al Cuerpo de Bomberos. También pidió a la población mantener preparada una mochila para 72 horas con ropa, documentos personales, medicamentos y alimentos, mientras continúan las réplicas y las evaluaciones en las zonas afectadas.