Panamá

Metro de Panamá prevé reanudar el servicio este domingo si concluyen las pruebas de seguridad

La operadora anunció marchas en blanco antes de habilitar el traslado de pasajeros, en medio de las revisiones por el terremoto de magnitud 7.5 y sus réplicas

El Metro de Panamá realiza pruebas operativas sin pasajeros en las Líneas 1 y 2 para evaluar la reapertura del servicio comercial. (Cortesía: Metro de Panamá)
El Metro de Panamá realiza pruebas operativas sin pasajeros en las Líneas 1 y 2 para evaluar la reapertura del servicio comercial. (Cortesía: Metro de Panamá)
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El Metro de Panamá podría reanudar este domingo 11 de octubre el servicio comercial de las Líneas 1 y 2, siempre que las pruebas operativas y las verificaciones de seguridad confirmen que existen condiciones para volver a transportar pasajeros.

Según un comunicado de la empresa, publicado este sábado 10 de octubre, los trenes circularán sin usuarios durante las denominadas “marchas en blanco”. La medida busca revisar de forma consecutiva el funcionamiento de los sistemas y las condiciones de operación antes de habilitar el servicio.

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El documento precisa que, si las revisiones resultan satisfactorias, el sistema retomará sus operaciones en el horario habitual, de 7:00 a. m. a 10:00 p. m. La confirmación definitiva quedará sujeta al resultado de las pruebas técnicas.

El sistema ferroviario prevé operar en su horario habitual de siete a diez de la noche si las revisiones técnicas resultan satisfactorias. (Cortesía: Metro de Panamá)
El sistema ferroviario prevé operar en su horario habitual de siete a diez de la noche si las revisiones técnicas resultan satisfactorias. (Cortesía: Metro de Panamá)

Las líneas permanecieron cerradas por las réplicas del terremoto

La suspensión del transporte ferroviario comenzó el viernes 9 de octubre, después del terremoto que sacudió a Panamá y de las réplicas posteriores. El Metro mantuvo cerradas sus dos líneas durante el sábado mientras técnicos de la entidad y empresas contratistas revisaban estaciones, viaductos, túneles, vías y equipos.

La interrupción afectó a uno de los principales medios de movilidad de la capital panameña. El sistema moviliza a más de 425,000 pasajeros diarios.

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Las evaluaciones se concentraron en la seguridad de la Línea 1, que combina tramos subterráneos y elevados entre Albrook y San Isidro, y de la Línea 2, que opera sobre viaductos entre San Miguelito y Nuevo Tocumen.

El anuncio del Metro no implica una reapertura automática. La empresa condicionó el regreso del servicio comercial a la comprobación de los requisitos de seguridad tras las marchas en blanco.

La suspensión de las dos líneas comenzó el viernes nueve de octubre tras el terremoto registrado en el país. (Cortesía: Metro de Panamá)
La suspensión de las dos líneas comenzó el viernes nueve de octubre tras el terremoto registrado en el país. (Cortesía: Metro de Panamá)

Sismo en Panamá dejó más de 1,100 viviendas afectadas

Hasta el momento, el sismo que afectó a Panamá dejó más de 1,100 viviendas dañadas, 419 centros educativos con afectaciones y perjuicios en hospitales, caminos, puentes e instalaciones públicas, de acuerdo con el balance preliminar del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Las provincias con mayores daños fueron Los Santos, Veraguas, Herrera y Coclé. En Los Santos, 182 familias, equivalentes a 721 personas, resultaron afectadas. Cinco comunidades quedaron incomunicadas por daños en carreteras, puentes y deslizamientos, mientras que la vía entre Pedasí y Tonosí permanecía inhabilitada.

Según Sinaproc, unas 300 personas fueron evacuadas de Isla Caña por el aumento del nivel del mar. Además, el acueducto rural de Tonosí quedó fuera de servicio y el distrito registró interrupciones eléctricas.

El Sistema Nacional de Protección Civil reportó más de mil cien viviendas con daños y cuatrocientas diecinueve escuelas afectadas. (REUTERS/Enea Lebrun)
El Sistema Nacional de Protección Civil reportó más de mil cien viviendas con daños y cuatrocientas diecinueve escuelas afectadas. (REUTERS/Enea Lebrun)

En Veraguas, se contabilizaron 202 viviendas afectadas, nueve puentes dañados y 38 escuelas con perjuicios. Dos albergues habilitados en Mariato recibían a unas 255 personas. Coclé informó daños en 149 residencias, seis hoteles, dos hospitales y 12 escuelas.

Herrera registró 206 casas afectadas, 32 deslizamientos y una comunidad aislada en Las Minas. En Panamá Oeste hubo 21 viviendas con daños parciales, mientras que Bocas del Toro informó ocho residencias afectadas y 28 personas impactadas.

Sinaproc indicó que no había personas desaparecidas. Las autoridades instalaron seis hospitales de campaña, habilitaron albergues y reactivaron plantas potabilizadoras. El organismo aclaró que las cifras corresponden a una evaluación preliminar y pueden variar con el avance de las inspecciones..

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