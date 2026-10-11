Panamá

La federación panameña cancela el segundo amistoso femenino ante Nueva Zelanda tras emergencia sísmica

El duelo previsto para el martes a las 20:30 no se disputará, luego de que las autoridades evaluaran la emergencia y priorizaran la protección de jugadoras, cuerpos técnicos, público y personal organizador

La Federación Panameña de Fútbol resolvió suspender los compromisos para proteger a las delegaciones y al público. (Foto cortesía Federación Panameña de Fútbol)
La Federación Panameña de Fútbol resolvió suspender los compromisos para proteger a las delegaciones y al público. (Foto cortesía Federación Panameña de Fútbol)
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La emergencia que sacudió a Panamá también alcanzó al calendario deportivo. El segundo amistoso entre las selecciones femeninas de Panamá y Nueva Zelanda, previsto para el 13 de octubre, fue cancelado debido a las consecuencias del terremoto registrado el viernes en el país centroamericano.

La decisión se suma a la suspensión del primer partido de la serie, que debía disputarse el sábado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Ese encuentro fue cancelado como medida preventiva ante los movimientos sísmicos que afectaron distintas zonas del país y obligaron a las autoridades a priorizar la atención de la emergencia.

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Según informó EFE, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) confirmó que el encuentro del martes, programado para las para las 8:30 de la noche, tampoco se llevará a cabo tras evaluar la situación con las instituciones involucradas en la organización.

El sismo alcanzó una magnitud de 7.5 con epicentro localizado a 12 kilómetros de Tonosí, en el suroeste panameño. (Foto cortesía Federación Panameña de Fútbol)
El sismo alcanzó una magnitud de 7.5 con epicentro localizado a 12 kilómetros de Tonosí, en el suroeste panameño. (Foto cortesía Federación Panameña de Fútbol)

La federación priorizó la seguridad de las delegaciones

La FPF indicó que la cancelación se resolvió después de conversaciones y una revisión conjunta de las condiciones en el país. La entidad señaló que la medida apunta a proteger a las futbolistas, los cuerpos técnicos, los aficionados y el personal que debía participar en la realización del partido.

Con la suspensión definitiva de la serie, la delegación de Nueva Zelanda adelantará su regreso a su país. La federación panameña también informó que las personas que compraron entradas para el segundo amistoso podrán solicitar el reembolso correspondiente.

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El encuentro formaba parte de la preparación internacional de ambas selecciones femeninas. Sin embargo, la situación provocada por el sismo modificó la agenda deportiva y llevó a las autoridades a dejar sin efecto los dos compromisos previstos en Ciudad de Panamá.

El terremoto registrado en Panamá obligó a cancelar el segundo partido amistoso entre la selección femenina local y Nueva Zelanda. (Foto cortesía Federación Panameña de Fútbol)
El terremoto registrado en Panamá obligó a cancelar el segundo partido amistoso entre la selección femenina local y Nueva Zelanda. (Foto cortesía Federación Panameña de Fútbol)

El sismo obligó a suspender clases y afectó servicios

El terremoto ocurrió el viernes a las 12:56 hora local y tuvo su epicentro a 12 kilómetros de Tonosí, en el suroeste de Panamá. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó inicialmente una magnitud de 7.7, mientras que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ajustó posteriormente la medición a 7.5.

El movimiento se sintió en varias regiones del país y generó daños en viviendas, escuelas y carreteras del interior. El reporte oficial más reciente consignó 27 personas heridas, ninguna de gravedad, y afectaciones de distinto nivel en 700 edificaciones afectadas donde residen 2,130 personas.

Las autoridades también suspendieron las clases como parte de las medidas adoptadas tras el sismo. La interrupción alcanzó a centros educativos de distintas zonas, mientras continuaban las inspecciones para determinar el estado de los edificios y las condiciones de seguridad para el retorno de los estudiantes.

La emergencia provocó además cortes de energía en diversos sectores. Los servicios fueron restablecidos de forma gradual, aunque las autoridades mantuvieron monitoreos en las áreas afectadas y pidieron a la población seguir las indicaciones oficiales ante la posibilidad de nuevas réplicas.

(Cortesía: Metro de Panamá)
(Cortesía: Metro de Panamá)

Las dos líneas del Metro retomaron sus operaciones

El sistema de Metro de Panamá reanudó las operaciones de sus dos líneas luego de dos días de suspensión. La paralización formó parte de las acciones preventivas aplicadas después del terremoto, mientras se revisaban estaciones, vías y equipos.

La recuperación del servicio permitió restablecer uno de los principales medios de transporte de la capital. Aun así, la cancelación de los amistosos refleja que la situación continúa bajo evaluación y que las actividades públicas dependen de las condiciones de seguridad en cada zona del país.

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