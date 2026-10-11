Damnificados por el terremoto en Panamá bloquean una carretera mientras el Gobierno asegura que distribuye ayuda

La desesperación por la demora en la entrega de ayuda humanitaria llevó a residentes de Torio a protestar, mientras otras comunidades de Herrera y Los Santos también solicitan atención urgente. Tomada de Instagram

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La desesperación por la falta de alimentos, agua y asistencia humanitaria comienza a provocar protestas en comunidades rurales de Panamá afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 del viernes 9 de octubre.

En Torio, distrito de Mariato, provincia de Veraguas, moradores cerraron la principal vía de acceso para reclamar ayuda de las autoridades, después de permanecer aislados por los daños en la carretera.

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Los residentes aseguran que los suministros no han llegado a sus hogares, pese a los operativos anunciados por el Gobierno desde el sábado.

La situación de Torio refleja las dificultades que enfrentan poblaciones alejadas de las cabeceras provinciales, donde los daños en carreteras y puentes han complicado tanto la movilidad como el traslado de mercancías.

El terremoto de magnitud 7,5 dejó viviendas destruidas y daños considerables en comunidades rurales de Panamá, donde numerosas familias solicitan asistencia humanitaria. Tomada de Instagram

Los moradores afectados sostienen en redes sociales que la asistencia se concentra en los principales poblados y centros de distribución, mientras comunidades más pequeñas continúan esperando alimentos, agua potable y materiales para proteger sus viviendas.

Los reclamos también se extienden a Macaracas y Tonosí, en Los Santos, así como a Los Pozos y Pesé, en Herrera, donde residentes han solicitado una intervención más rápida de las instituciones.

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A través de las redes sociales, habitantes de estos sectores aseguran que hasta la mañana del domingo 11 de octubre no habían recibido visitas de funcionarios ni entregas de ayuda en algunos poblados apartados.

En Pesé, provincia de Herrera, las imágenes difundidas por residentes muestran viviendas con grietas, paredes desprendidas y otros daños considerables, mientras continúan las evaluaciones de las estructuras. Moradores de algunas localidades sostienen que más de la mitad de las casas de sus comunidades presentan afectaciones importantes.

Los daños en la red vial se convirtieron en uno de los principales obstáculos para distribuir ayuda humanitaria hacia los poblados más alejados de las cabeceras provinciales. Captura de video de la Estrella de Panamá

El balance preliminar más reciente divulgado por el Centro de Operaciones de Emergencias y el Sistema Nacional de Protección Civil elevó a 840 las viviendas afectadas en todo el país, además de 419 centros educativos con daños.

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El informe, presentado la noche del sábado 10 de octubre, también contabilizó más de 1.200 personas directamente impactadas por el terremoto. Las autoridades mantienen las evaluaciones, por lo que las cifras pueden aumentar a medida que los equipos lleguen a las zonas rurales.

En Veraguas, el Ministerio de Obras Públicas identificó entre cuatro y cinco kilómetros de carreteras con deterioro considerable en el área de Torio, según informó el ministro José Luis Andrade durante una inspección realizada este domingo.

La institución coordina el ingreso de maquinaria y personal para rehabilitar los tramos afectados. La Policía Nacional también reportó operaciones en Torio y Malena, destinadas a facilitar el traslado de equipo pesado y mejorar las condiciones de acceso.

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Los deslizamientos de tierra y la caída de árboles afectaron carreteras rurales de Panamá, dificultando el acceso de los equipos de emergencia a las comunidades damnificadas. Tomada de Instagram

La situación vial también es complicada en Los Santos, donde el Ministerio de Obras Públicas inspeccionó cinco puentes y varios tramos carreteros afectados por el terremoto. Una evaluación preliminar determinó el cierre del puente sobre el río Oria, en Oria Arriba, distrito de Pedasí, debido a daños estructurales.

El paso de vehículos quedó prohibido hasta nuevo aviso, mientras se coordinan las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes utilizan esa ruta.

Para ingresar a Tonosí, el MOP estableció como alternativa el recorrido Macaracas–Llano de Piedra–Tonosí, exclusivamente para vehículos livianos. La restricción complica el traslado de grandes volúmenes de mercancías hacia uno de los distritos más afectados.

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En el puente sobre el río Tonosí se detectaron daños en la losa que requieren reparación, mientras que otras dos estructuras del corregimiento de Cañas presentan deterioro en sus losas y hundimientos en los accesos.

Las inspecciones también abarcan el puente sobre el río Quema, en Bajo de Güera, donde la evaluación oficial no identificó afectaciones graves, aunque otros tramos de la red vial continúan bajo seguimiento. En el corregimiento de Flores se atendió un derrumbe de tierra, mientras que en Búcaro se identificaron hundimientos.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reconoció que las afectaciones en las carreteras han retrasado el traslado de suministros y aseguró que los operativos de asistencia continúan. Composición de fotos

También se reportaron obstrucciones parciales y deslizamientos en sectores de Macaracas, lo que obliga a los conductores a utilizar rutas alternas y circular con precaución.

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reconoció que los daños en las carreteras han retrasado el traslado de alimentos hacia las comunidades más apartadas, pero aseguró que las entregas comenzaron a realizarse desde el sábado.

El mandatario explicó que algunos caminos quedaron prácticamente intransitables y que el transporte terrestre resulta indispensable para movilizar suministros en grandes cantidades, mientras las aeronaves permiten alcanzar temporalmente los lugares con mayores problemas de acceso.

Durante una visita a Chitré, Mulino señaló que helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval transportaron agua y alimentos secos hacia Tonosí, donde familias afectadas permanecían reunidas en una cancha y bajo carpas.

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El presidente sostuvo que la ayuda continuará llegando conforme se habiliten las carreteras. También destacó que hasta ese momento no se habían registrado víctimas mortales, aunque reconoció los importantes daños materiales provocados por el terremoto.

Helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval y del Comando Sur de Estados Unidos participaron en el traslado de 57.440 libras de ayuda humanitaria, equivalentes a unas 26 toneladas, hacia las comunidades afectadas por el terremoto en Panamá. Cortesía

El operativo humanitario incluye la preparación y distribución de más de 6.000 bolsas de alimentos por parte del Instituto de Mercadeo Agropecuario, destinadas a familias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos. Los paquetes contienen arroz, aceite, granos, productos enlatados, pasta y otros alimentos básicos.

Estados Unidos también puso helicópteros militares a disposición de Panamá y anunció $5 millones de asistencia inicial, con el propósito de reforzar el transporte de suministros hacia las áreas afectadas.

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Mientras persisten los reclamos de las comunidades rurales, el Ministerio de Seguridad Pública informó que un total de 57.440 libras de ayuda humanitaria, equivalentes a unas 26 toneladas, fueron trasladadas mediante un puente aéreo hacia las zonas afectadas por el terremoto.

Las operaciones, coordinadas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), se desarrollaron entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, con el transporte de alimentos, agua embotellada y otros artículos de primera necesidad.

Del total movilizado, 47.940 libras de suministros fueron transportadas durante el sábado y otras 9.500 libras el domingo, según el balance oficial.

El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá informó que el puente aéreo movilizó alimentos, agua embotellada y artículos de primera necesidad entre el 10 y el 11 de octubre, mientras habitantes de poblaciones apartadas continuaban solicitando asistencia. Cortesía

La magnitud de la emergencia también se refleja en los 1.783 casos relacionados con el terremoto atendidos por el Centro de Operación Nacional del Ministerio de Seguridad Pública, de los cuales 128 correspondieron a afectaciones en infraestructuras. Estas solicitudes formaron parte de un total de 4.936 reportes recibidos a través de la línea 104, que permanece habilitada para canalizar alertas ciudadanas y coordinar la intervención de los organismos de seguridad.

Las labores de asistencia también incluyen el traslado de suministros desde Panamá Pacífico, el centro de acopio de los Bingos Nacionales y el Parque Omar, con destino a las zonas afectadas.

El Servicio Nacional de Migración informó que sus unidades participan en la distribución de agua, alimentos y artículos de higiene, además de la instalación de carpas de apoyo en los hospitales Joaquín Pablo Franco, en Los Santos, y Nelson Collado, en Herrera. Pese al volumen de mercancías movilizadas, las cifras oficiales no detallan cuánta asistencia ha recibido cada comunidad rural que denuncia demoras en las entregas.