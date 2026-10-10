Panamá

Terremoto en Panamá provocó 8.630 llamadas al 911

Los organismos de seguridad mantienen operativos de asistencia y vigilancia mientras continúan las evaluaciones de daños en las provincias afectadas.

Los helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval participan en el traslado de pacientes, alimentos y suministros hacia las comunidades afectadas por el terremoto. Cortesía
Los helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval participan en el traslado de pacientes, alimentos y suministros hacia las comunidades afectadas por el terremoto. Cortesía
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El terremoto que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre provocó 8.630 llamadas al Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME 911), mientras los organismos de seguridad desplegaron personal y recursos para atender a las comunidades afectadas. La emergencia también dejó daños en más de 27 cuarteles de la Policía Nacional, según informaron las autoridades.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), el Centro de Despacho de Emergencias movilizó 178 recursos y efectuó 99 coordinaciones interinstitucionales desde el momento del sismo. Las operaciones abarcaron distintas regiones del país y estuvieron dirigidas a responder a solicitudes de asistencia y facilitar la atención de emergencias.

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La institución recordó que la línea 911 debe utilizarse exclusivamente para reportar emergencias reales, con el propósito de evitar la saturación del sistema y permitir que ambulancias, personal médico y otros equipos puedan atender oportunamente a las personas que necesitan ayuda.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó que más de 27 instalaciones policiales resultaron afectadas por el terremoto. Explicó que se realizan evaluaciones de los cuarteles y verificaciones sobre las condiciones del personal, sin interrumpir las labores de vigilancia y protección ciudadana.

Los organismos de seguridad mantienen operativos de asistencia y vigilancia mientras continúan las evaluaciones de daños en las provincias afectadas. Cortesía
Los organismos de seguridad mantienen operativos de asistencia y vigilancia mientras continúan las evaluaciones de daños en las provincias afectadas. Cortesía

Fernández señaló que las unidades policiales fueron desplegadas en todo el territorio nacional mediante un operativo de respuesta. La institución mantiene presencia en centros comerciales, comunidades y puntos estratégicos, mientras la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito desarrolla labores de vigilancia vial.

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Durante un recorrido por Santiago de Veraguas, el funcionario explicó que las inspecciones continuarían hacia Los Santos y Chitré, donde se realizarían coordinaciones con las autoridades locales. El objetivo es comprobar las condiciones de las instalaciones policiales y reforzar el apoyo a las poblaciones afectadas.

En materia de tránsito, las autoridades reportaron 94 accidentes registrados después del terremoto. La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito mantiene dispositivos de prevención y vigilancia en diferentes carreteras, con el propósito de reducir los riesgos para conductores y peatones.

Por su parte, el director del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Luis Degracia, informó que realizó recorridos por Tonosí, la península de Azuero y Santiago, acompañado por el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith. Ambos funcionarios evaluaron las necesidades de las comunidades y conversaron con autoridades locales.

El terremoto provocó daños en al menos 426 viviendas de Panamá, principalmente en las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, donde continúan las evaluaciones estructurales. (Foto AP/Aris Mariota)
El terremoto provocó daños en al menos 426 viviendas de Panamá, principalmente en las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, donde continúan las evaluaciones estructurales. (Foto AP/Aris Mariota)

Degracia explicó que la respuesta comenzó inmediatamente después del terremoto, siguiendo las instrucciones del presidente de la República y del ministro de Seguridad Pública. Durante las visitas, los equipos trasladaron alimentos enlatados, agua y otros artículos de primera necesidad destinados a los residentes afectados.

El Senan también estableció un puente aéreo humanitario hacia la península de Azuero, mediante el cual se han efectuado más de diez asistencias, incluidos traslados aeromédicos de pacientes hacia centros hospitalarios de La Villa de Los Santos, Santiago y la ciudad de Panamá.

Como parte de estas operaciones, helicópteros del Programa de Aviación INL-SENAN despegaron hacia Las Tablas, en la provincia de Los Santos, con cargamentos de alimentos y suministros. Las aeronaves permiten acelerar la entrega de ayuda en comunidades que requieren atención.

En tierra, la Policía Nacional mantiene operativos de verificación y monitoreo en Veraguas y Los Santos, en coordinación con los organismos de protección civil. En el distrito de Mariato, los equipos trabajan para facilitar la habilitación de vías en Malena y Torio, afectadas por las consecuencias del sismo.

Más de 2.100 personas resultaron afectadas por los daños registrados en 426 viviendas, según el balance presentado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Captura de video de Telemetro
Más de 2.100 personas resultaron afectadas por los daños registrados en 426 viviendas, según el balance presentado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Captura de video de Telemetro

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) también participa en las operaciones, con 400 efectivos desplegados en zonas afectadas de Los Santos, Herrera y Coclé. Su personal desarrolla tareas de asistencia y apoyo logístico para facilitar la llegada de recursos a las comunidades.

Estas acciones forman parte del Plan Firmeza, mediante el cual el Ministerio de Seguridad Pública coordina la respuesta de sus distintos estamentos. Las autoridades mantienen activos los operativos de atención médica, transporte de suministros y seguridad, mientras continúan las evaluaciones de los daños ocasionados por el terremoto.

Tanto Degracia como Fernández solicitaron a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones de los organismos competentes. Los funcionarios indicaron que los recorridos y las labores de asistencia continuarán conforme se identifiquen nuevas necesidades en las áreas afectadas por el movimiento sísmico.

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