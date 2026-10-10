Terremoto en Panamá deja unos 2.130 damnificados, 426 viviendas afectadas y nueve puentes con daños

El ministro de Vivienda, Jaime Jované, informó que el censo preliminar identifica unas 2.130 personas afectadas por daños en 426 residencias. Cortesía

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Unas 2.130 personas resultaron afectadas por los daños registrados en 426 viviendas tras el terremoto que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre, mientras que nueve puentes presentan afectaciones en las zonas más golpeadas por el movimiento sísmico.

Las cifras forman parte del balance preliminar presentado este sábado por el Gobierno, que mantiene las evaluaciones de infraestructura y las operaciones de asistencia a la población.

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El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, explicó que las 426 viviendas censadas presentan daños de distinta gravedad, desde afectaciones menores hasta estructuras que podrían requerir una reconstrucción completa.

La estimación de 2.130 personas afectadas corresponde a las familias incluidas en ese registro, que todavía puede aumentar conforme los equipos técnicos lleguen a otras comunidades.

Las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé concentran las mayores afectaciones habitacionales, según el Ministerio de Vivienda, que reforzó sus oficinas regionales con trabajadores sociales, ingenieros y personal especializado. Las inspecciones buscan determinar cuáles inmuebles pueden volver a ocuparse y cuáles deberán ser reparados o sustituidos por nuevas construcciones.

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El Gobierno de Panamá declaró estado de emergencia tras el terremoto y autorizó un monto de hasta $100 millones para atender a las familias afectadas, reparar infraestructuras y responder a las necesidades surgidas por el desastre. Captura de video

Jované indicó que las viviendas con daños menores deberán recibir una certificación de seguridad, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), antes de que sus ocupantes puedan regresar. También solicitó a las familias afectadas acercarse a las direcciones regionales del ministerio para incorporar sus casos al censo nacional.

La situación de la infraestructura vial representa otro de los principales desafíos. El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que nueve puentes presentan daños en los sectores afectados de la península de Azuero, entre ellos el ubicado sobre el río Torio, cuya estructura registra afectaciones de mayor consideración.

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El Ministerio de Obras Públicas trabaja para restablecer la circulación hacia Torio, Quebro, Arenas y Tonosí, inicialmente mediante pasos que permitan el tránsito de vehículos livianos. Andrade explicó que también se han registrado numerosos derrumbes que dificultan la conectividad, por lo que maquinaria y equipos especializados participan en la remoción de materiales y la rehabilitación de caminos.

El funcionario advirtió que todavía no ha concluido la identificación de todos los daños, por lo que podrían incorporarse nuevas afectaciones al balance. La prioridad es garantizar el acceso a las comunidades que permanecen con dificultades de comunicación y facilitar el traslado de alimentos, medicamentos y personal de emergencia.

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En materia de recursos, el Gobierno reiteró que la declaratoria de estado de emergencia contempla hasta $100 millones para atender las consecuencias del terremoto. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que Panamá cuenta con capacidad financiera para responder tanto a los daños materiales como a las necesidades inmediatas de las familias afectadas.

Las autoridades mantienen inspecciones de viviendas, puentes, hospitales y centros educativos para determinar las condiciones de seguridad y las necesidades de reconstrucción. (Cortesía: Telemundo).

Chapman aclaró que todavía no se ha definido cuánto dinero será necesario utilizar, debido a que los ministerios continúan levantando los inventarios de daños. Cada institución deberá presentar sus solicitudes al Ministerio de Economía y Finanzas, acompañadas de la documentación que justifique las intervenciones y los recursos requeridos.

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El titular de Economía también confirmó que organismos financieros internacionales y gobiernos extranjeros han ofrecido asistencia. Entre ellos mencionó al Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Centroamericano de Integración Económica y el Gobierno de Estados Unidos, además de ministros de Finanzas de otros países latinoamericanos.

Según Chapman, las alternativas incluyen donaciones no reembolsables y préstamos en condiciones financieras favorables, que solo serían utilizados si resultan necesarios. Explicó que la declaratoria de emergencia constituye un requisito para acceder a determinados mecanismos internacionales de asistencia, mientras se establece el costo real de la recuperación.

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El ministro aseguró que la actividad económica del país continuará funcionando pese a las afectaciones ocasionadas por el terremoto. También indicó que las instituciones responsables de salud, educación, vivienda y obras públicas deberán concluir sus evaluaciones para establecer las necesidades presupuestarias de cada sector.

En el ámbito educativo, el ministro Ventura Vega informó que 419 centros escolares presentan afectaciones y que el Gobierno evalúa si las clases podrán reanudarse el lunes 12 de octubre. La decisión podría adoptarse a escala nacional o por regiones, dependiendo de los resultados de las inspecciones y de las condiciones de seguridad de los planteles.

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Herrera, Los Santos y Coclé son las provincias con más daños provocados por el terremoto del 9 de octubre. REUTERS/Enea Lebrun

Vega recordó que las clases y las actividades administrativas fueron suspendidas inmediatamente después del terremoto, como medida de protección para estudiantes y funcionarios. El Ministerio de Educación anunciará su decisión entre la tarde del sábado y la mañana del domingo, mientras continúa recopilando información mediante el Centro de Operaciones de Emergencia.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, detalló que ocho helicópteros y cuatro aeronaves fueron puestos a disposición de las operaciones de emergencia para transportar personal especializado y asistencia humanitaria. También informó que 15 paramédicos y técnicos de urgencias médicas reforzaron los hospitales de Penonomé y Aguadulce.

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Ábrego señaló que 400 unidades del Servicio Nacional de Fronteras fueron movilizadas hacia Penonomé, con equipamiento especializado para apoyar las labores de recuperación y seguridad. Paralelamente, efectivos de la Policía Nacional fueron desplazados hacia Tonosí y Las Tablas, mientras unidades aeronavales trabajan en Mariato y Arenas de Quebro.

La cooperación internacional también comenzó a materializarse mediante dos aeronaves de Estados Unidos destinadas al traslado de ayuda humanitaria hacia las regiones afectadas. El dispositivo de seguridad incluye además vigilancia preventiva para evitar que personas aprovechen la emergencia para cometer delitos, según explicó el ministro.

En el sector turístico, la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria de León, informó que las principales afectaciones se concentran en zonas rurales del interior. En la capital, el impacto más significativo estuvo relacionado con las alteraciones de las operaciones aéreas en Tocumen, debido al desvío de vuelos hacia otros aeropuertos de la región.

Más de 150 réplicas se han registrado tras el sismo de 7.5 grados del 9 de octubre en Panamá crédito SGC

La funcionaria explicó que estas interrupciones provocaron congestión y reprogramaciones, especialmente en las operaciones de Copa Airlines. La Autoridad de Turismo y PROMTUR trabajan con las aerolíneas y el sector hotelero para facilitar alojamiento y asistencia a los pasajeros afectados por las modificaciones de sus itinerarios.

De León indicó que no se reportan daños estructurales en los principales hoteles de la ciudad de Panamá. Sin embargo, existen informes preliminares de afectaciones en el hotel Dos Continentes, en Coclé; el hotel Mykonos, en Santiago; y Playa Venao y El Sitio, en Pedasí, establecimientos que deberán someterse a evaluaciones.

La Autoridad de Turismo también mantiene comunicación con organizadores de congresos, convenciones y grandes eventos, para verificar las condiciones de las instalaciones y determinar si pueden continuar sus actividades. Paralelamente, PROMTUR trabaja en informar a aerolíneas, operadores y mercados internacionales sobre la situación del país.

Respecto a las personas que perdieron sus viviendas, las autoridades anunciaron gestiones para habilitar instalaciones deportivas abiertas como albergues temporales. Para ello se solicitará la colaboración de Pandeportes y se recibirán donaciones de carpas, con el propósito de ofrecer espacios de resguardo a las familias damnificadas.

El Gobierno también pidió que las personas no regresen a viviendas o apartamentos con posibles daños estructurales hasta contar con una inspección que confirme su seguridad. El Cuerpo de Bomberos informó que desplegó 20 equipos de trabajo con personal técnico y voluntarios para evaluar hospitales, residencias y edificios de altura.

La península de Azuero concentra las mayores afectaciones en infraestructura vial. Equipos técnicos trabajan en la rehabilitación de caminos y la evaluación de estructuras. REUTERS/Enea Lebrun

Las revisiones incluyen instalaciones hospitalarias donde las constantes réplicas obligaron a efectuar evacuaciones preventivas. Sinaproc explicó que el propio Centro de Operaciones de Emergencia tuvo que ser evacuado 14 veces durante la jornada del viernes, mientras sus funcionarios continuaban coordinando la respuesta nacional.

Las autoridades también se refirieron a las dificultades de movilidad registradas en la ciudad de Panamá. Andrade aclaró que las inspecciones no encontraron motivos para cerrar los puentes de las Américas y Centenario, y atribuyó parte de la congestión a informaciones falsas difundidas en redes sociales sobre supuestos daños en esas estructuras.

El ministro sostuvo que la circulación vehicular comenzó a normalizarse durante la tarde del viernes y que hacia las 7:00 p. m. el tránsito había recuperado sus condiciones habituales. La paralización del Metro y la salida simultánea de trabajadores también contribuyeron a la congestión de las principales vías.

El Ministerio de Obras Públicas dijo que este sábado 10 de octubre ya realizaron las labores de reparaciones para facilitar el acceso a las comunidades afectadas por el sismo de 7.5 grados. Tomada de Instagram

En cuanto al suministro de agua potable, el Gobierno informó que la mayoría de las plantas potabilizadoras había recuperado sus operaciones. La instalación de Chilibre funcionaba al 100%, mientras que las plantas Roberto Reyna y Rufina, en Herrera, no presentaban afectaciones de consideración. Persistían problemas puntuales asociados al suministro eléctrico y daños menores en otras instalaciones.

La conferencia también abordó la organización de las donaciones para las familias afectadas. Chapman indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas divulgará los mecanismos y las cuentas bancarias habilitadas para recibir aportes, incluidos los electrónicos, una vez se establezcan los procedimientos oficiales para canalizar esos recursos.

Por su parte, Sinaproc señaló que la decisión sobre el simulacro previsto para el lunes será comunicada oficialmente por el Gabinete de Gestión de Riesgo. Las autoridades insistieron en que la población debe mantenerse atenta a los canales institucionales, especialmente ante la circulación de rumores e información no verificada.

Mientras continúa el levantamiento de daños, el Gobierno mantiene activada la coordinación entre ministerios, organismos de seguridad y equipos de emergencia para atender a las comunidades afectadas. El balance de viviendas, puentes, escuelas y establecimientos públicos seguirá actualizándose conforme avancen las inspecciones y se determine el costo de la reconstrucción.

Como parte de las acciones de asistencia humanitaria, el Gobierno habilitó el Parque Omar, ubicado en la ciudad de Panamá, como centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por el terremoto.

En el resto del país, las gobernaciones de cada provincia funcionarán como puntos de recepción, donde la ciudadanía podrá entregar alimentos, agua, artículos de primera necesidad y otros insumos que serán distribuidos entre las comunidades damnificadas por el movimiento sísmico.