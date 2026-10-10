Panamá

Monumento a Simón Bolivar en el suelo, e iglesias antiguas de Panamá dañadas gravemente por terremoto

El impacto del terremoto en Panamá se ha visto hasta en monumentos y recintos históricos, que han colapsado y mostrar daños notables.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
Detalle de una estatua de Simón Bolívar que cayó al suelo en el parque 8 de Diciembre en la localidad de Tonosí. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
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Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
El terremoto de 7.6 ha sido el más fuerte en décadas en Panamá, por lo que generó múltiples daños en diferentes tipos de estructuras. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
La Catedral de San Juan Bautista ha sido una de las más afectadas en una de sus torres principales. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
Grietas profundas se visualizan en muchas paredes del recinto religioso. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
La catedral data del año 1581, por lo que los daños a su estructura muestran afectaciones al patrimonio cultural de Panamá. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
La catedral fue remodelada en 2013, con la intención de soportar fenómenos naturales. A pesar de esto, la fuerza del terremoto de este viernes 9 de octubre, logró dañar la estructura. (Infobae Centroamérica/EFE/ Bienvenido Velasco)
Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
La sede de gobernación de Penonomé también sufrió notables daños. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
El acceso a este tipo de recintos ha quedado prohibido mientras pasa la emergencia en Panamá. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
Afectaciones por terremoto en Panamá
Al menos una decena de iglesias sufrieron distintos daños en diversas zonas del país.
Afectaciones por terremoto en Panamá
En los interiores de los recintos, las estructuras del techo caían al suelo.
Afectaciones por terremoto en Panamá
Panamá aún enfrenta decenas de fuertes réplicas, lo que podría continuar generando colapso de estructuras antiguas.

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