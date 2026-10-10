Monumento a Simón Bolivar en el suelo, e iglesias antiguas de Panamá dañadas gravemente por terremoto

Detalle de una estatua de Simón Bolívar que cayó al suelo en el parque 8 de Diciembre en la localidad de Tonosí. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
09 Oct, 2026 09:28 p. m. EST
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El terremoto de 7.6 ha sido el más fuerte en décadas en Panamá, por lo que generó múltiples daños en diferentes tipos de estructuras. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
La Catedral de San Juan Bautista ha sido una de las más afectadas en una de sus torres principales. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
Grietas profundas se visualizan en muchas paredes del recinto religioso. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
La catedral data del año 1581, por lo que los daños a su estructura muestran afectaciones al patrimonio cultural de Panamá. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
La catedral fue remodelada en 2013, con la intención de soportar fenómenos naturales. A pesar de esto, la fuerza del terremoto de este viernes 9 de octubre, logró dañar la estructura. (Infobae Centroamérica/EFE/ Bienvenido Velasco)
La sede de gobernación de Penonomé también sufrió notables daños. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
El acceso a este tipo de recintos ha quedado prohibido mientras pasa la emergencia en Panamá. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
Al menos una decena de iglesias sufrieron distintos daños en diversas zonas del país.
En los interiores de los recintos, las estructuras del techo caían al suelo.
Panamá aún enfrenta decenas de fuertes réplicas, lo que podría continuar generando colapso de estructuras antiguas.