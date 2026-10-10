Monumento a Simón Bolivar en el suelo, e iglesias antiguas de Panamá dañadas gravemente por terremoto

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Coclé, Herrera, Veraguas y Los Santos concentran las evaluaciones de infraestructura, mientras el gobierno panameño confirma heridos leves y mantiene la vigilancia marítima La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó el despliegue de equipos de emergencia para inspeccionar escuelas, centros de salud y otras infraestructuras.

Panamá busca cobrar 15% a hospedajes turísticos en apartamentos y viviendas, se contraten o no por plataformas digitales La iniciativa legislativa excluye los arrendamientos residenciales permanentes y establece que el pago del tributo no autoriza actividades prohibidas en propiedades horizontales.

Tocumen ya tiene luz verde para iniciar la búsqueda de un operador privado para dos aeropuertos en Panamá Cuatro operadores internacionales han manifestado interés en el proyecto, que contempla un contrato de diez años para impulsar nuevas rutas y actividades comerciales