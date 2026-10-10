Más de 60 pacientes reciben atención en carpas tras severos daños en el hospital de Penonomé, Panamá

Personal sanitario evalúa y atiende a los convalecientes en carpas habilitadas en las afueras del Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé, tras los daños en la estructura causados por el sismo.

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Cerca de 70 pacientes reciben atención médica en carpas y estructuras modulares en la ciudad de Penonomé, luego de que un terremoto de magnitud 7,5 provocó severos daños en la infraestructura del Hospital Aquilino Tejeira.

El evento telúrico, registrado a las 12:56 p. m. de ayer viernes 9 de octubre con epicentro en el distrito de Tonosí, causó importantes afectaciones en viviendas, edificios públicos e instalaciones sanitarias en distintas provincias de Panamá.

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Frente al deterioro de la sede hospitalaria, el Ministerio de Salud (Minsa) ordenó el traslado e instalación urgente de unidades modulares provenientes de sectores como Panamá Este para reforzar la capacidad de respuesta asistencial en la provincia de Coclé.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, acudió a la zona siniestrada para coordinar la logística de abastecimiento de insumos y supervisar las operaciones de evacuación. Durante la inspección, la autoridad explicó que los pabellones provisionales albergaban a las personas convalecientes mientras culminaba la habilitación de las estructuras modulares equipadas con sistemas de aire acondicionado.

A pesar de las severas afectaciones en la vieja sede del Hospital Aquilino Tejeira, las autoridades confirmaron que las construcciones de los nuevos hospitales no sufrieron daños en su estructura.

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El titular del Minsa precisó que el nuevo edificio hospitalario que se edifica en las afueras de Penonomé no presentó fisuras ni fallas estructurales, por lo que su construcción avanza hacia la fase final. De la misma manera, las inspecciones técnicas realizadas en la obra del nuevo Hospital del Niño en la capital del país arrojaron resultados favorables al constatar que la edificación se mantiene en óptimas condiciones.

Cerca de 70 pacientes del Hospital Aquilino Tejeira en Penonomé, provincia de Coclé, están siendo atendidos en carpas y unidades modulares debido a graves afectaciones en la estructura del centro médico. Autoridades de salud explican el plan de contingencia y la evaluación de daños.

El impacto del movimiento telúrico también afectó la red de atención primaria en comunidades rurales de la provincia. Reportes sanitarios señalaron daños en los centros de salud de El Valle de Antón y El Tambo, en el distrito de La Pintada.

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El plan de trabajo trazado por la cartera de Salud contempla recorridos continuos de supervisión por parte de los funcionarios nacionales hacia las localidades de Chitré, Las Tablas, Soná y Santiago. El objetivo central de estos desplazamientos radica en verificar el estado operativo de los puestos médicos y acelerar el envío de insumos esenciales. Hasta el momento, los organismos de socorro no han reportado víctimas fatales asociadas de forma directa al sismo.

La Caja de Seguro Social inspecciona hospitales y reactivó los servicios de hemodiálisis

En paralelo a los esfuerzos desplegados por las autoridades del Minsa, la Caja de Seguro Social (CSS) puso en marcha un protocolo de verificación en sus instalaciones de la red pública.

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El director general de la institución, Dino Mon, encabezó este sábado una visita técnica de supervisión al Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en la ciudad de Chitré. Durante la jornada, la máxima autoridad de la entidad examinó de forma minuciosa la firmeza de la infraestructura en la sala de urgencias, el bloque quirúrgico y las unidades de diálisis para autorizar la reanudación segura de la atención a los pacientes.

Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social, encabeza los recorridos de supervisión de pacientes tras el terremoto (Cortesía: @CSSPanama).

Respecto a la continuidad de los tratamientos de sustitución renal, la Coordinación Nacional de Terapias de Sustitución Renal formalizó el reinicio de operaciones en la mayoría de las salas del país a partir del sábado 10 de octubre de 2026. La apertura de cada módulo requirió una certificación previa de las condiciones del edificio, así como la verificación del funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua y máquinas de ósmosis, elementos clave que no pueden trasladarse con facilidad.

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Según el informe oficial, la unidad de hemodiálisis de Soná fue la más afectada por el sismo y requerirá intervenciones de reparación durante la jornada dominical previa a decidir su eventual apertura. Las autoridades sanitarias mantendrán un monitoreo constante sobre la infraestructura hospitalaria ante la eventual ocurrencia de réplicas sísmicas.