Panamá

El terremoto de magnitud 7,2 detiene el fútbol panameño y activa protocolos de revisión en los estadios

La Liga Panameña de Fútbol suspendió su jornada 12 como medida de precaución, mientras Pandeportes y el SINAPROC inspeccionan la integridad estructural de los principales recintos deportivos del país

La suspensión preventiva de las competencias buscó salvaguardar la integridad de los atletas y el público. (Imagen de cortesía)
La suspensión preventiva de las competencias buscó salvaguardar la integridad de los atletas y el público. (Imagen de cortesía)
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La Liga Panameña de Fútbol (LPF) reprogramó los partidos previstos para este viernes 9 de octubre por la Jornada 12 de la primera división, la Liga PROM y la Liga Juvenil, a raíz de los recientes movimientos sísmicos registrados en Panamá.

La organización informó que la decisión tiene carácter preventivo y busca resguardar a los futbolistas, sus familias, los cuerpos técnicos y el resto de las personas vinculadas con las competencias.

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La medida alcanza a tres torneos organizados por la LPF

La suspensión afecta los compromisos programados para la fecha en la Liga Panameña de Fútbol, la Liga PROM y la Liga Juvenil. La entidad no detalló la cantidad de partidos alcanzados ni los escenarios que iban a recibir los encuentros.

En su comunicado oficial, la LPF expresó su solidaridad con las personas y familias afectadas por los sismos. “Esperamos que todos se encuentren a salvo y puedan afrontar esta situación con tranquilidad”, señaló la organización.

La Liga Panameña de Fútbol anunciará las nuevas fechas

La institución indicó que próximamente comunicará la reprogramación de los encuentros correspondientes a la Jornada 12.

La LPF agradeció la comprensión de los clubes, jugadores, entrenadores, aficionados y demás integrantes de la comunidad futbolística ante la modificación del calendario.

La Liga Panameña de Fútbol reprogramó los partidos del 9 de octubre de 2026 tras un terremoto de magnitud 7,2. (Imagen de cortesía)
La Liga Panameña de Fútbol reprogramó los partidos del 9 de octubre de 2026 tras un terremoto de magnitud 7,2. (Imagen de cortesía)

Anteriormente las autoridades confirmaron que no había estadios con daños estructurales, pero el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) suspendieron las actividades físicas e iniciaron revisiones técnicas en los principales recintos deportivos. Las inspecciones incluyen las tribunas, las torres de iluminación y la integridad general de las estructuras.

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La suspensión afecta partidos programados en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, incluido el duelo entre San Francisco FC y CD Universitario, además de los encuentros de las categorías PROM y Juvenil. La Federación Panameña de Baloncesto también paralizó sus actividades, mientras la LPF informó que anunciará próximamente las nuevas fechas.

El sismo activó los protocolos ante una posible amenaza de tsunami

El movimiento telúrico generó la movilización de los organismos de socorro y la activación de los protocolos de emergencia ante una posible amenaza de tsunami en la costa del Pacífico. Las autoridades deberán completar las inspecciones técnicas para determinar las condiciones estructurales de los edificios afectados y definir las medidas de resguardo.

La suspensión preventiva de las competencias buscó salvaguardar la integridad de los atletas y el público. EFE/ Bienvenido Velasco
La suspensión preventiva de las competencias buscó salvaguardar la integridad de los atletas y el público. EFE/ Bienvenido Velasco

Por otra pate, en imágenes evidencian los daños que sufrió la estación Mayor Alberto Martinelli, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, luego del fuerte sismo que se registró este viernes en Panamá.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) activó el Centro de Operaciones de Emergencia nacional y las instancias provinciales tras el sismo de magnitud 7.2 registrado en la región de Azuero, de acuerdo con la información suministrada por la entidad.

Las autoridades iniciaron la coordinación con las juntas técnicas para evaluar los daños, atender los reportes y asistir a las personas lesionadas o afectadas por el movimiento telúrico.

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