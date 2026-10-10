El suelo se abrió en Panamá: La carretera de Mariato colapsa y deja al descubierto la furia del terremoto

Tramo de la carretera hacia Mariato, en la provincia de Veraguas, totalmente destruido tras el potente terremoto del 9 de octubre.

Guardar

El fuerte terremoto registrado este viernes 9 de octubre en Panamá dejó tras de sí un panorama de devastación estructural en múltiples regiones del país. Sin embargo, la imagen más impactante del desastre se concentró en la provincia de Veraguas, específicamente en la vía que conduce al distrito de Mariato.

Impresionantes fotografías y videos mostraron una carretera completamente destruida, atravesada por enormes grietas, severos hundimientos y grandes bloques de asfalto desprendidos como si se tratara de un frágil rompecabezas de cartón.

PUBLICIDAD

Inicialmente, la magnitud de la fractura en el pavimento fue tan inverosímil que miles de usuarios en redes sociales especularon que las imágenes habían sido generadas mediante Inteligencia Artificial. No obstante, la realidad superó cualquier ficción tecnológica: la vía sucumbió por completo ante la fuerza del movimiento telúrico, dejando al descubierto la vulnerabilidad del terreno ante sismos de gran escala.

La veracidad de la emergencia se confirmó cuando el propio alcalde de Mariato, Ángel Batista, grabó un video directamente sobre la carretera colapsada. En la grabación, transmitida a nivel nacional, la autoridad local mostró el abismo vial provocado por el temblor e hizo un llamado urgente al Gobierno central.

PUBLICIDAD

Batista enfatizó que, aunque la reconstrucción de la arteria vehicular requerirá un trabajo paulatino y de alta ingeniería para garantizar que la vía sea segura a largo plazo y evitar que las comunidades queden aisladas de forma prolongada, la prioridad absoluta e inmediata debe ser la atención a las familias damnificadas.

Imágenes impactantes de la destrucción total de la carretera de Mariato. A pesar de la pérdida material, el alcalde gradece que no hubo víctimas humanas y hace un enérgico llamado a las autoridades para que apoyen a la gente en este momento de crisis.

Las autoridades locales y los equipos de protección civil trabajan a contrarreloj para habilitar pasos provisionales y coordinar el envío de asistencia humanitaria a los sectores rurales golpeados. De momento, las autoridades no reportan víctimas mortales, pero sí al menos 26 personas lesionadas.

Destrozos en Playa Venao, Tonosí y la península de Azuero

La emergencia provocada por el sismo no se limitó a Veraguas. A medida que avanzaban las horas, los reportes oficiales confirmaron que el movimiento telúrico resintió la infraestructura del centro y sur del territorio panameño.

PUBLICIDAD

En la provincia de Los Santos, una de las zonas costeras más turísticas sufrió pérdidas considerables: en Playa Venao, un reconocido hostal sufrió el colapso parcial de sus instalaciones, obligando a turistas y trabajadores a evacuar de emergencia mientras la estructura sucumbía ante la sacudida.

En esa misma provincia, la localidad de Tonosí, muy cercana al epicentro sísmico, quedó incomunicada de forma temporal debido a los múltiples derrumbes y fisuras que obstaculizaron sus principales caminos de acceso.

Impactantes imágenes que muestran la devastación dejada por el fuerte terremoto. El video recopila escenas de carreteras partidas, edificios con daños estructurales severos y deslizamientos de tierra.

Asimismo, en Penonomé, provincia de Coclé, las réplicas y la sacudida inicial causaron graves afectaciones patrimoniales e infraestructurales. Se registró el colapso y desprendimiento de estructuras en la icónica Catedral de San Juan Bautista, así como daños de consideración en la sede de la Gobernación y edificaciones del sector hotelero.

PUBLICIDAD

Por su parte, hacia el Caribe panameño, en la zona de Miguel de la Borda (provincia de Colón), se informaron afectaciones específicas en puentes y tramos carreteros que conectan a las poblaciones de la costa abajo.

A lo largo del país, las grietas, deslizamientos de tierra y fragmentaciones de concreto evidencian un reto logístico masivo para el Gobierno panameño. Mientras la evaluación de daños continúa, la solidaridad comunitaria y la respuesta institucional se concentran en resguardar vidas antes de iniciar las complejas obras de reconstrucción vial.