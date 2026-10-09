Panamá

Suspensión temporal de actividades comerciales en la Zona Libre de Colón tras el reciente sismo en Panamá

Tras el sismo que sacudió diversas regiones de Panamá, la Zona Libre de Colón emitió un comunicado oficial ordenando la suspensión inmediata de las actividades comerciales y el desalojo preventivo de sus instalaciones ante la amenaza de posibles réplicas

El Gobierno Nacional y la Zona Libre de Colón exhortan a las empresas a evacuar de forma ordenada ante el riesgo de réplicas. REUTERS/Enea Lebrun
El Gobierno Nacional y la Zona Libre de Colón exhortan a las empresas a evacuar de forma ordenada ante el riesgo de réplicas. REUTERS/Enea Lebrun
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Ante el sismo que afectó recientemente a diversas regiones del país, la administración de la Zona Libre de Colón emitió un comunicado oficial dirigido a todas las empresas usuarias, colaboradores y visitantes que se encuentran en sus instalaciones.

En dicho documento, la institución solicita de manera formal y preventiva la suspensión temporal de todas las actividades comerciales dentro del recinto. La medida responde al compromiso prioritario de salvaguardar la vida y la integridad física de cada una de las personas que laboran o transitan en esta estratégica plataforma logística.

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Asimismo, el comunicado hace un llamado urgente a realizar un desalojo de las instalaciones de forma ordenada, sistemática y en completa calma. Con el objetivo de evitar situaciones de pánico o accidentes durante la evacuación, se exhorta a la comunidad comercial a acatar de manera estricta las indicaciones impartidas por el personal de seguridad y las autoridades competentes en materia de protección civil.

Se enfatiza que las personas deben permanecer reunidas en las zonas de evacuación seguras previamente establecidas hasta que los equipos técnicos evalúen las infraestructuras y confirmen oficialmente que existen las condiciones de seguridad idóneas para retomar las operaciones cotidianas. La reanudación de las jornadas laborales quedará condicionada al monitoreo constante de posibles réplicas y a las revisiones estructurales correspondientes.

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Comunicado oficial emitido por la administración de la Zona Libre de Colón anunciando la suspensión de actividades tras el sismo.
Comunicado oficial emitido por la administración de la Zona Libre de Colón anunciando la suspensión de actividades tras el sismo.

Importancia estratégica de la Zona Libre de Colón y la economía local

La relevancia de esta suspensión preventiva radica en la magnitud e impacto económico que tiene Colón para Panamá y la región. En la costa caribeña panameña, el comercio se posiciona como el verdadero motor y pilar de la economía nacional e internacional. Dentro de este engranaje, la Zona Libre de Colón destaca como el centro de zona franca y reexportación más grande de todo el continente americano, conectando rutas globales de suministro.

Este importante polo de desarrollo concentra operaciones de gran escala dedicadas a la importación, el almacenamiento masivo, el embalaje especializado y la distribución al por mayor de mercancías de alto consumo e impacto industrial.

Entre los sectores comerciales de mayor volumen que operan en esta área destacan los productos:

  • Electrónicos
  • Insumos farmacéuticos y médicos,
  • Bebidas y licores
  • Industria textil y de confección de ropa
  • Maquinaria pesada destinada a abastecer los mercados de Latinoamérica y el Caribe.

Afectación en estructuras en la Zona Libre de Colón tras fuerte movimiento sísmico en diversos puntos del país.

El sismo y las consecuentes medidas preventivas también extienden su impacto a los distintos sectores comerciales y logísticos adyacentes que operan en la provincia de Colón:

  • Comercio general e importación/exportación: Las actividades comerciales minoristas y mayoristas situadas en el centro de la ciudad de Colón han hecho una pausa operativa.
  • Servicios portuarios y cadena logística: La costa caribeña concentra un robusto nodo de transporte marítimo, ferroviario y de carga terrestre. Terminales de clase mundial, como el Puerto de Cristóbal, junto con el constante cruce de buques porta-contenedores, requieren inspecciones técnicas minuciosas en sus muelles, grúas y patios de contenedores para garantizar que la carga internacional continúe movilizándose sin riesgos operativos.
  • Sector turístico y recepción de cruceros: La dinamización económica traída por el turismo internacional, que arriba periódicamente a través de instalaciones clave como el Complejo Colón 2000 y el Muelle 6, se mantiene bajo constante revisión de los protocolos de seguridad marítima y terrestre.

En conclusión, el comunicado de la Zona Libre de Colón reafirma que, ante emergencias naturales, la protección de la vida humana y la preparación ante réplicas están por encima de la dinámica comercial. La normalización de las actividades en el puerto y la zona franca se dará de forma paulatina a medida que las autoridades garanticen la seguridad total del área

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