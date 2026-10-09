La Caja de Seguro Social de Panamá mantendrá las urgencias abiertas las 24 horas después del terremoto

El director de la entidad confirmó la atención de casos leves por crisis de ansiedad y caídas registradas durante las evacuaciones.

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La Caja de Seguro Social (CSS) informó que sus policlínicas y hospitales mantendrán la atención de urgencias durante las 24 horas luego del terremoto que afectó distintas zonas de Panamá, con daños reportados principalmente en Tonosí y otras localidades del interior del país.

El director de la CSS, Dino Mon, explicó en entrevistas con Telemetro que la institución atendió hasta el momento a personas con crisis de ansiedad y a adultos mayores que sufrieron caídas al intentar evacuar durante el sismo. “Nada grave, nada de temas mayores”, aseguró sobre los casos registrados en las instalaciones de la entidad.

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Mon indicó que las policlínicas con servicios de urgencias y quirófanos recibieron la instrucción de ampliar su funcionamiento, al igual que los hospitales de la red. La medida incluye laboratorios, estudios especiales y equipos rotativos para responder ante eventuales réplicas o nuevas emergencias.

La principal restricción anunciada por la institución afecta los tratamientos de hemodiálisis y otras terapias de sustitución renal en todo el país. El funcionario explicó que la reducción del suministro de agua en la capital y problemas en sistemas de respaldo de algunos hospitales del interior obligaron a detener esos servicios.

“Todo este tratamiento requiere grandes cantidades de agua y además agua tratada de calidad”, señaló Mon. La CSS espera reiniciar las terapias el domingo, una vez que concluya la revisión de las plantas de agua y se garantice la seguridad operativa de los centros médicos.

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Las autoridades suspendieron los servicios de hemodiálisis debido a la reducción en el suministro de agua tratada en las plantas.

También se habilitaron carpas en los hospitales para trasladar de forma preventiva a pacientes hospitalizados si ocurren nuevas réplicas. Mon indicó que estos espacios permitirán evacuar áreas internas y mantener la atención de las personas que requieran cuidados médicos.

Las inspecciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) continuaban en varias instalaciones. Entre ellas, el Hospital Rafael Estévez, en Aguadulce; el Hospital de Zona; una policlínica de Penonomé y la sede de la CSS en Tonosí.

De acuerdo con el director, Tonosí concentró las afectaciones más importantes debido a su cercanía con el epicentro. También mencionó daños en la Caja de Atención Primaria de Salud (CAPS) de Los Pozos. “La única entidad importante que registra afectaciones de carácter mayor es Tonosí”, afirmó.

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Mon adelantó que realizará un recorrido por las provincias centrales, Veraguas y Tonosí para evaluar las instalaciones y definir las acciones necesarias para restablecer el funcionamiento total de los servicios. La atención de urgencias se mantendrá abierta durante todo el fin de semana para asegurados y personas sin cobertura.

El terremoto fue el más fuerte sentido en Ciudad de Panamá en los últimos 20 años

El terremoto que sacudió varias regiones de Panamá este viernes fue el más fuerte sentido en la ciudad de Panamá durante los últimos 20 años, afirmó el director general del Cuerpo de Bomberos, Víctor Raúl Álvarez Villalobos, en entrevista con Meridiano Blu, de BLU Radio.

El video muestra las condiciones en las cuales se encuentra un supermercado de Panamá tras el fuerte sismo registrado este 9 de octubre de 2026. / (La Prensa Panamá)

El epicentro se ubicó en Tonosí, en la provincia de Los Santos, y el movimiento se percibió con mayor intensidad en la península de Azuero, Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos.

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El Cuerpo de Bomberos trabajaba desde 2014 en ejercicios de preparación y evacuación. El mismo viernes había realizado una práctica interna en sus estaciones como parte de los preparativos para un simulacro nacional previsto para el martes siguiente, lo que permitió probar los protocolos de respuesta y evacuar las instalaciones.

Las autoridades reportaban daños materiales, pero todavía no tenían información confirmada sobre víctimas mortales. En Penonomé, algunos hoteles y supermercados presentaban afectaciones en sus estructuras, mientras los equipos de emergencia recorrían las zonas para evaluar los daños y comprobar la seguridad de las edificaciones.

Álvarez recomendó desalojar las construcciones, permanecer en espacios abiertos, evitar los tendidos eléctricos y permitir el trabajo de los organismos de socorro. Hospitales, centros educativos y otras edificaciones fueron evacuados, mientras los equipos revisaban instalaciones con alta concentración de personas en Ciudad de Panamá, incluidos hospitales, escuelas y edificios gubernamentales.

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