Panamá

En Panamá un exdiputado fue herido de bala mientras se dirigía a una junta comunal en Colón

Al menos ocho balas impactaron en el automóvil, mientras que el exmiembro de la Asamblea Nacional recibió un disparo en el abdomen

Un automóvil gris con orificios de bala en el costado y cristales rotos permanece en una calle frente a edificios de varios pisos.
Un automóvil gris estacionado en una calle de Colón presenta múltiples impactos de bala en su carrocería y ventanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un disparo en el abdomen dejó herido al exdiputado colonense Pedro Torres, de 37 años, tras un ataque armado registrado pasadas las 4 de la tarde del lunes en la Junta Comunal de Salamanca, en la provincia de Colón, donde su esposa se desempeña como representante.

Las autoridades informaron que Torres viajaba a bordo de su vehículo cuando fue interceptado por los agresores. El automóvil quedó con al menos ocho impactos de bala.

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Trasladado de urgencia a la Policlínica de San Juan, el exdiputado permanece fuera de peligro bajo evaluación médica.

Fuentes policiales señalaron que el ataque tuvo como blanco directo al exdiputado y que ya identificaron a un sospechoso, mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional continúan con las pesquisas.

En otro hecho de violencia en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, un ataque a tiros la noche del lunes frente a un local comercial de Altos de las Praderas acabó con la vida de Francisco Peñalba Vega, supervisor de la Agencia Chorrerana de Seguridad, S.A. (ACHOSSA).

Una mano sostiene una pistola semiautomática negra que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. Se observa parte de una manga oscura.
Una mano empuña una pistola semiautomática de color negro que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peñalba Vega falleció poco después de ingresar al cuarto de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano. Su compañero, Marvin Palacio, resultó herido y fue derivado primero a ese centro asistencial y luego al Hospital Santo Tomás, en la ciudad capital.

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De acuerdo con las primeras pesquisas reseñadas por los medios de comunicación, los atacantes se movilizaban en motocicleta e intentaban despojar de sus armas a los agentes, que se encontraban dentro de un vehículo de la empresa. Uno de los presuntos asaltantes recibió un disparo y también fue llevado al Hospital Nicolás A. Solano.

La violencia también llegó al corregimiento de Don Bosco, donde Joel Alexander Agrazal Brown, de 29 años, murió a tiros mientras estaba sentado afuera de su vivienda, en la calle 15 de Bello Horizonte.

Según las primeras versiones, una camioneta blanca pasó por la vía y sus ocupantes dispararon contra él; dos balazos impactaron en su tórax. Trasladado a la policlínica J.J. Vallarino, en Juan Díaz, los médicos de turno confirmaron su muerte.

Unidades de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Fiscalía de Homicidios y Femicidios llegaron al lugar para recabar indicios sobre el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

Un hombre con camisa a cuadros sostiene una taza en el pórtico de una casa mientras un automóvil blanco transita por una calle de tierra.
Un hombre observa el paso de un automóvil blanco frente a su vivienda situada en un barrio residencial de Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales, hasta el 30 de septiembre se contabilizaban tres homicidios por arma de fuego en ese corregimiento, entre ellos el ocurrido el 7 de marzo, cuando un hombre murió baleado y otro resultó herido durante una persecución en la Calle Octava, en Teremar.

Mientras, en la comunidad de Santa Lucía, distrito de Remedios, provincia de Chiriquí, un ataque con arma blanca acabó con la vida de Einar Jované, taxista de 31 años,

Según el diario Crítica, el cuerpo del taxista presentaba al menos siete puñaladas en el cuello, la cara y el lado derecho del tórax.

Las autoridades recibieron el aviso tras un llamado de emergencia que alertaba sobre una persona apuñalada junto a un taxi, aparentemente sin vida.

Vecinos del sector no escucharon nada hasta notar que el vehículo permanecía estacionado en sentido contrario, con las luces encendidas, momento en que se acercaron para verificar lo ocurrido.

Un taxi amarillo con el parabrisas roto rodeado por cintas amarillas de la policía en un terreno baldío.
Un taxi amarillo permanece rodeado por cintas de la policía que delimitan la escena de un crimen en un terreno baldío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro caso, un policía resultó herido tras dispararse accidentalmente, mientras realizaba sus labores en la provincia de Colón.Principio del formulario

Critica indica que el disparo le alcanzó al uniformado en uno de sus pies fracturándole dos dedos, lo que obligó a que fuera trasladado a un hospital privado de Colón.

Agrega el diario que hasta el momento, no se ha informado oficialmente cómo se produjo el disparo, pero preliminarmente se habla que se encontraba atendiendo una situación en el Valle de San Judas cuando se accionó su arma.

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