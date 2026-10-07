Banco Mundial mejora previsión para Panamá y calcula expansión de 4.2% en 2026

El Banco Mundial proyecta que la economía de Panamá crecerá 4.2% en 2026, frente al avance promedio de 2.2% esperado para América Latina y el Caribe. (Foto: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá)

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Panamá cerraría 2026 con un crecimiento económico de 4.2%, casi el doble del promedio previsto para América Latina y el Caribe, según las nuevas estimaciones del Banco Mundial. La proyección representa además una ligera mejora frente al 4.1% calculado por el organismo al comenzar el año.

La actualización aparece en el informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe. El organismo calcula que la región crecerá apenas 2.2% durante 2026, ligeramente por debajo del 2.4% registrado en 2025, evidenciando las diferencias entre las economías latinoamericanas.

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Panamá aparece precisamente entre los países que mantienen un desempeño superior al promedio regional. El Banco Mundial destaca también a República Dominicana, El Salvador y Paraguay, y atribuye esos resultados a políticas sostenibles, mayores niveles de inversión y una creciente confianza de los mercados.

La previsión panameña resulta incluso conservadora frente al comportamiento reciente de la economía. El Producto Interno Bruto creció 5.5% durante el primer semestre de 2026, comparado con igual periodo del año anterior, mientras solo en el segundo trimestre la expansión alcanzó 6.4% interanual.

La economía panameña creció 5.5% durante el primer semestre de 2026, un resultado superior a la previsión anual de varios organismos internacionales. Imagen ilustrativa

El resultado acumulado hasta junio también mostró una aceleración frente a años anteriores. Durante el primer semestre de 2025 la economía había aumentado 4.4%, mientras en igual periodo de 2024 avanzó 2.2%. El desempeño reciente coloca así el crecimiento observado por encima de varias proyecciones para todo 2026.

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El Banco Mundial había iniciado el año con una expectativa ligeramente menor. En enero proyectaba que el PIB de Panamá aumentaría 4.1% durante 2026, impulsado principalmente por los servicios financieros, empresariales y logísticos, mientras la inversión extranjera directa continuaría financiando los déficits de cuenta corriente.

Nueve meses después, el organismo elevó esa previsión a 4.2% y anticipa que Panamá conservará tasas superiores al 4% durante los próximos años. Para 2027 y 2028 espera un crecimiento cercano a 4.1%, respaldado por el dinamismo de los principales sectores de servicios de la economía.

Las previsiones de otros organismos presentan diferencias. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que Panamá crecerá 4.4% durante 2026 y 4.6% en 2027, mientras el Fondo Monetario Internacional mantiene una estimación más moderada de 3.8% para este año.

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El comercio registró un importante dinamismo durante la primera mitad del año, mientras los ingresos por peajes del Canal aumentaron 13.6% y las reexportaciones de la Zona Libre de Colón avanzaron 26.9%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El banco de inversión UBS presenta un escenario más optimista. En un análisis divulgado recientemente estimó que el crecimiento real de Panamá podría superar 5% al cierre de 2026, apoyado por el consumo de los hogares, la construcción y el turismo, además de los mayores ingresos asociados al Canal de Panamá.

Precisamente, los datos del primer semestre muestran una expansión apoyada en varios sectores. El comercio aumentó 11.6%, mientras transporte, almacenamiento y correo crecieron con fuerza durante el segundo trimestre. Los ingresos por peajes del Canal también subieron 13.6% y las reexportaciones de la Zona Libre de Colón avanzaron 26.9%.

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El Banco Mundial señala que Panamá creció 4.4% durante 2025, apoyado principalmente por las actividades vinculadas al Canal, comercio, logística, turismo y servicios financieros. Ese impulso continuó durante la primera mitad de 2026 y permitió mantener al país entre las economías de mayor crecimiento regional.

La fortaleza económica convive, sin embargo, con desafíos fiscales. El organismo calcula que el déficit fiscal disminuirá de 3.7% del PIB en 2025 a 3.5% en 2026, después de alcanzar 6.2% en 2024. También espera que la deuda pública inicie una trayectoria descendente gradual durante los próximos años.

El Banco Mundial también prevé una reducción gradual del déficit fiscal, después del fuerte desequilibrio registrado por las finanzas públicas en 2024. EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

El informe identifica además riesgos que podrían afectar el desempeño panameño. Entre ellos aparecen la volatilidad del entorno internacional y los efectos del fenómeno de El Niño, especialmente por su impacto sobre la disponibilidad de agua, la agricultura y los ingresos relacionados con la operación del Canal de Panamá.

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La inflación, entretanto, permanecería contenida. El Banco Mundial estima un aumento de los precios de alrededor de 2% durante 2026, dentro de un escenario en el que Panamá conserva ventajas relacionadas con su ubicación, conectividad y posición como centro regional de comercio, logística y servicios.

La actualización confirma así que Panamá continuará creciendo considerablemente por encima del promedio latinoamericano, aunque el desafío será transformar esa expansión en mayor productividad, reducción de desigualdades y empleos de calidad. Para el Banco Mundial, fortalecer instituciones, inversión y capital humano será determinante para sostener ese desempeño.