Panamá

Panamá se corona campeón centroamericano de sóftbol

Por abultamiento de carreras derrotó a Honduras por marcador de 11 a 3

Un jugador con la camiseta de Panamá sostiene un bate frente a una tribuna llena de espectadores.
Un jugador del equipo de Panamá sostiene un bate durante un encuentro de sófbol disputado ante los espectadores situados en las gradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Panamá se consagró campeón del Campeonato Centroamericano de bola rápida Sub-23 tras vencer a Honduras por marcador de 11 a 3 en la final disputada en Managua, Nicaragua, entre el 1 y el 4 de octubre.

El equipo canalero selló el título con una victoria por abultamiento de carreras, la regla que determina el final anticipado de un partido cuando la diferencia en el marcador es contundente.

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La diferencia de carreras activó el llamado “mercy” o nocaut, una regla que cierra el encuentro antes de completar las entradas reglamentarias cuando la ventaja es demasiado amplia.

El cuerpo de lanzadores panameño limitó a la ofensiva hondureña a apenas unas pocas anotaciones durante todo el partido decisivo.

El camino hacia el título no fue sencillo desde el inicio. Panamá remontó una pizarra adversa en el cuarto episodio del juego final, tramo en el que neutralizó la ofensiva rival y estableció la ventaja que ya no soltaría.

Equipo de sóftbol de Panamá que se adjudicó la justa deportiva realizada en Managua, Nicaragua. (Cortesía)
Equipo de sóftbol de Panamá que se adjudicó la justa deportiva realizada en Managua, Nicaragua. (Cortesía)

La alineación panameña mostró poder al bate durante todo el torneo. Dayan Villarreal, Ángel Vásquez y Edgar Díaz conectaron sendos cuadrangulares que consolidaron la fuerza ofensiva del equipo a lo largo de la competencia.

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Ese rendimiento se combinó con un trabajo sólido desde el montículo. Según informes periodísticos, Panamá impuso su hegemonía en la división con un rally decisivo que le permitió tomar el control en todos los partidos del campeonato, sin necesidad de remontadas de último momento salvo en la final.

Honduras se quedó con el segundo lugar tras la derrota en la final. Para el equipo hondureño, la medalla de plata representó un logro histórico y un reconocimiento amplio por su crecimiento competitivo en la disciplina.

Nicaragua, país anfitrión del torneo, cerró en la tercera posición. Costa Rica, El Salvador y Guatemala completaron la tabla de posiciones en los lugares siguientes.

La categoría Sub-23 cumple una función estratégica dentro de la estructura de desarrollo del sóftbol de bola rápida en la región. Funciona como puente entre los procesos formativos juveniles y la alta competencia adulta.

Un guante de cuero marrón, un bate de madera y una pelota amarilla sobre el césped de un campo de juego con un marcador al fondo.
Un guante de cuero, un bate de madera y una pelota reposan sobre el césped de un campo antes de un entrenamiento de sóftbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En países como Panamá, los jugadores transitan desde competiciones escolares hacia selecciones Sub-18 y Sub-20. La categoría Sub-23 se convierte entonces en el primer espacio donde esos atletas enfrentan de manera sistemática a rivales internacionales con mayor experiencia acumulada.

Esta franja de edad suele coincidir con el ingreso a la educación superior o al mercado laboral. Por eso, la categoría también pone a prueba la capacidad de los programas deportivos nacionales para retener talento frente a presiones económicas y sociales.

En Centroamérica, las categorías Sub-23 han ganado protagonismo en otros deportes colectivos además del softbol. La Asociación de Federaciones Centroamericanas de Voleibol (Afecavol), por ejemplo, organiza campeonatos regionales Sub-23 masculinos con un formato competitivo similar, que incluye fases de grupos y rondas finales.

Estos calendarios regulares permiten a las federaciones planificar ciclos de preparación de entre dos y cuatro años. Así evalúan de forma periódica el progreso de sus generaciones de relevo, más allá de las diferencias técnicas entre disciplinas.

Tablero verde en una cerca de malla con las inscripciones Panamá 11 y Honduras 3, además de datos de entradas, carreras, hits y errores.
Un marcador instalado en la cerca de un campo deportivo indica la ventaja de Panamá sobre Honduras por 11 a 3 en el séptimo episodio de un partido de sóftbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sóftbol de bola rápida convive en la región con otras modalidades, como el sóftbol de lanzamiento lento y el béisbol, que históricamente concentraron buena parte del interés popular en países como Panamá y Nicaragua.

Su particularidad radica en el dinamismo, el peso estratégico de los lanzadores y la necesidad de respuestas ofensivas rápidas.

La Federación Panameña de Sóftbol (Fepasof) ha sido un actor decisivo en la promoción de esta modalidad. El organismo impulsa selecciones en diversas categorías y participa en torneos regionales que elevaron progresivamente el nivel de exigencia competitiva.

El título conseguido en Managua 2026, difundido por los medios de comunicación, se inscribe en esa estrategia de proyección del softbol panameño como disciplina de prestigio y orgullo nacional.

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