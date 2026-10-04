Miles de panameños se preparan para participar del tercer simulacro nacional de evacuación

El Sinaproc trabaja para que los procedimientos ensayados hasta el momento se trasladen después a los hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá afina los últimos detalles antes de su mayor ejercicio de respuesta ante emergencias.

El próximo lunes 12 de octubre se llevará a cabo el Tercer Simulacro Nacional de Evacuación, con la meta de que miles de familias aprendan a actuar sin depender de que una institución las rescate.

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Así lo planteó el director de la Academia de Protección Civil del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Reyes Jiménez, quien participó en las últimas reuniones de coordinación del operativo.

“La teoría de los simulacros es llevar a una población a que hay que evacuar. No esperar que una institución ya me evacuó o que haga, sino que la misma comunidad aprenda a tener una cultura de la protección civil”, explicó el funcionario.

El simulacro busca instalar una cultura de autoprotección más allá del día del ejercicio

Archivo. Vista general de los destrozos a una carretera por las lluvias e inundaciones en la provincia de Chiriquí (Panamá). EFE/ Marcelino Rosario

El objetivo central del operativo no se agota en la jornada del 12 de octubre.

Jiménez insistió en que la prioridad es que comunidades, familias e instituciones sepan de antemano cómo reaccionar ante una emergencia real, sin esperar instrucciones externas en el momento.

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Para eso, el Sinaproc trabaja para que los procedimientosensayados hasta el momento se trasladen después a los hogares. La meta es que cada familia desarrolle su propio plan de respuesta ante una situación de emergencia, más allá del ejercicio puntual.

Un ejercicio de este tipo permite que la población practique protocolos de evacuación en un escenario controlado y detecte fallas antes de que ocurra una emergencia real.

Esa es, según el director de la Academia de Protección Civil, la función esencial de cualquier simulacro nacional.

Miembros del Sistema Nacional de Protección Civil coordinan a un grupo de personas durante un simulacro de sismo en la ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reuniones de coordinación convocaron a representantes de múltiples sectores para revisar los procedimientos de evacuación y los mecanismos que organizarán a la población durante el ejercicio.

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Entre las entidades con responsabilidades asignadas figuran el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval y la Policía Nacional.

El sector privado también se sumó al proceso. Entidades bancarias y otras empresas se incorporaron a la preparación, junto con organizaciones de la sociedad civil y centros educativos de todo el territorio nacional.

Jiménez recordó además que cada institución participante debe conocer a fondo las condiciones de sus propias instalaciones. Esa evaluación interna es, según explicó, la base para que la evacuación del 12 de octubre se ajuste a los protocolos previamente establecidos.

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El Ministerio de Educación (Meduca) trabaja a través de sus 16 regiones educativas en la preparación de los centros escolares.

Autoridades revisan los procedimientos de evacuación y los mecanismos para organizar a la población durante el ejercicio.

El objetivo es fortalecer los planes de evacuación en las escuelas de todo el país antes de la fecha del simulacro.

Uno de los puntos abordados en las últimas reuniones fue la identificación y organización de la población que participará en el ejercicio. Los organizadores tomaron en cuenta específicamente a las personas con discapacidad, los adultos mayores y otros grupos que puedan necesitar asistencia adicional durante una evacuación.

El director de la Academia también detalló que se afinan aspectos operativos como los códigos QR y los puntos de encuentro que deberán usar las instituciones y organizaciones participantes.

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Esos mecanismos buscan ordenar el desplazamiento de la población durante el ejercicio y facilitar el seguimiento de cada grupo.

Con estos preparativos, Panamá se encamina hacia su tercer ejercicio nacional de este tipo, con la participación conjunta de instituciones públicas, empresas privadas, comunidades y centros educativos de todo el país.