Protestas estudiantiles y choques con la Policía en Francia: hay 400 escuelas secundarias sin clases

Las escuelas secundarias están cerradas y hubo choques con la Policía

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Las movilizaciones de alumnos de secundaria en Francia volvieron a derivar este viernes en enfrentamientos entre jóvenes y fuerzas de seguridad, con incendios de contenedores, bloqueos en los accesos a los centros y alrededor de 400 liceos cerrados, de acuerdo con datos oficiales.

El conflicto comenzó la semana pasada en la región de París y se extendió a distintas zonas del país. Los estudiantes, en su mayoría de entre 15 y 18 años, cuestionan las extensas jornadas escolares, la falta de docentes suplentes y las condiciones edilicias de algunos establecimientos.

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En la ciudad de Rennes, en el oeste francés, la policía desplegó un camión lanza-agua para extinguir incendios provocados en contenedores de basura y dispersar a grupos de jóvenes cerca del liceo Chateaubriand. La información fue recogida por AFP.

Agentes antidisturbios franceses se posicionan mientras estudiantes de secundaria franceses participan en una protesta cerca del instituto Lycée Faidherbe, en Lille (REUTERS/Noemie Olive)

Estudiantes de secundaria franceses bloquean el acceso al instituto Helene Boucher en París (REUTERS/Lucien Libert)

Los estudiantes reclaman por horarios y condiciones de estudio

En el liceo Turgot, en el centro de París, decenas de alumnos bloquearon el ingreso con pancartas que reclamaban ser escuchados y denunciaban la actuación policial. Algunos participantes llevaban el rostro cubierto, aunque la protesta se desarrollaba inicialmente sin incidentes en ese punto.

Simon, un estudiante de 15 años, cuestionó la carga horaria de las clases. “El horario está demasiado cargado. A menudo tenemos clase de ocho de la mañana a seis de la tarde. Además trabajamos dos horas al día en casa”, afirmó.

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Otra alumna, Anna, también de 15 años, señaló problemas de temperatura en las aulas. Explicó que durante la ola de calor se alcanzaron los 37 ℃ (98,6 ℉) y que en invierno los edificios resultan fríos. Además, criticó el gasto destinado a implementar la prohibición de teléfonos celulares en los liceos.

Las demandas incluyen asimismo la ausencia recurrente de profesores y la falta de reemplazos. El reclamo ocurre mientras el Ejecutivo busca reducir el gasto público para mejorar la situación de la deuda estatal.

Estudiantes de secundaria franceses bloquean el acceso al instituto Lycée Paul Éluard mientras protestan para exigir la contratación de profesores sustitutos, más recursos y mejores condiciones de aprendizaje, en Saint-Denis, cerca de París (REUTERS/Abdul Saboor)

Vista de materiales de obras viales ardiendo en una calle en medio de enfrentamientos durante una protesta de estudiantes de secundaria cerca del instituto Lycée Berthelot, en Aubervilliers, cerca de París (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El Gobierno condena la violencia y pide intervención de las familias

El ministro de Educación, Édouard Geffray, mantuvo una reunión con sindicatos del sector y asociaciones estudiantiles. Estas organizaciones habían convocado a una gran movilización para el próximo martes, pese al llamado oficial a desactivar las protestas.

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Geffray reconoció que existen reclamos legítimos, pero sostuvo que una parte del movimiento fue tomada por grupos violentos. También pidió a los padres que impidan la participación de sus hijos en las manifestaciones, al advertir sobre los riesgos de los disturbios.

Las autoridades informaron que más de 300 policías y gendarmes resultaron heridos, junto con 65 trabajadores del sistema educativo, entre ellos 40 directores de liceos. Además, reportaron 170 alumnos heridos desde el inicio de las protestas.

El Ministerio de Educación calculó que 400 de los 3.700 liceos del país permanecerían cerrados este viernes. Más tarde, sus servicios registraron acciones o alteraciones en 564 establecimientos.

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La pancarta dice "¿Juventud dorada? No, arruinada" en una concentración frente al instituto Lycee Deodat-de-Severac (REUTERS/Nacho Doce)

Gendarmes franceses caminan entre gases lacrimógenos durante enfrentamientos en una protesta de estudiantes de secundaria cerca del liceo Berthelot, en Aubervilliers, cerca de París (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Marsella recurrió a clases remotas tras las interrupciones del transporte

En Marsella, la segunda ciudad más poblada del país, numerosos centros organizaron clases a distancia después de que las protestas del jueves afectaran los servicios de autobuses, tranvías y otros medios de transporte público.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, solicitó a los fiscales que responsabilicen a los padres por los daños causados por menores durante las manifestaciones y que reclamen el pago de las reparaciones correspondientes.

Darmanin aseguró que la policía detuvo a cerca de 2.000 personas desde el comienzo de las movilizaciones y precisó que el 90 % eran menores de edad.

A siete meses de las elecciones presidenciales, la oficina del primer ministro, Sébastien Lecornu, acusó al partido de izquierda radical La Francia Insumisa de impulsar las protestas. El coordinador de esa fuerza, Manuel Bompard, rechazó la acusación y señaló que el jefe de Gobierno incurrió en teorías conspirativas.

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