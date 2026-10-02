Mundo

Protestas estudiantiles y choques con la Policía en Francia: hay 400 escuelas secundarias sin clases

Bloqueos en accesos, incendios de contenedores y la actuación de las fuerzas de seguridad marcaron una nueva jornada de reclamos por las condiciones de enseñanza

Las escuelas secundarias están cerradas y hubo choques con la Policía
Guardar

Las movilizaciones de alumnos de secundaria en Francia volvieron a derivar este viernes en enfrentamientos entre jóvenes y fuerzas de seguridad, con incendios de contenedores, bloqueos en los accesos a los centros y alrededor de 400 liceos cerrados, de acuerdo con datos oficiales.

El conflicto comenzó la semana pasada en la región de París y se extendió a distintas zonas del país. Los estudiantes, en su mayoría de entre 15 y 18 años, cuestionan las extensas jornadas escolares, la falta de docentes suplentes y las condiciones edilicias de algunos establecimientos.

PUBLICIDAD

En la ciudad de Rennes, en el oeste francés, la policía desplegó un camión lanza-agua para extinguir incendios provocados en contenedores de basura y dispersar a grupos de jóvenes cerca del liceo Chateaubriand. La información fue recogida por AFP.

Agentes antidisturbios franceses se posicionan mientras estudiantes de secundaria franceses participan en una protesta cerca del instituto Lycée Faidherbe, en Lille (REUTERS/Noemie Olive)
Agentes antidisturbios franceses se posicionan mientras estudiantes de secundaria franceses participan en una protesta cerca del instituto Lycée Faidherbe, en Lille (REUTERS/Noemie Olive)
Estudiantes de secundaria franceses bloquean el acceso al instituto Helene Boucher en París (REUTERS/Lucien Libert)
Estudiantes de secundaria franceses bloquean el acceso al instituto Helene Boucher en París (REUTERS/Lucien Libert)

Los estudiantes reclaman por horarios y condiciones de estudio

En el liceo Turgot, en el centro de París, decenas de alumnos bloquearon el ingreso con pancartas que reclamaban ser escuchados y denunciaban la actuación policial. Algunos participantes llevaban el rostro cubierto, aunque la protesta se desarrollaba inicialmente sin incidentes en ese punto.

Simon, un estudiante de 15 años, cuestionó la carga horaria de las clases. “El horario está demasiado cargado. A menudo tenemos clase de ocho de la mañana a seis de la tarde. Además trabajamos dos horas al día en casa”, afirmó.

PUBLICIDAD

Otra alumna, Anna, también de 15 años, señaló problemas de temperatura en las aulas. Explicó que durante la ola de calor se alcanzaron los 37 ℃ (98,6 ℉) y que en invierno los edificios resultan fríos. Además, criticó el gasto destinado a implementar la prohibición de teléfonos celulares en los liceos.

Las demandas incluyen asimismo la ausencia recurrente de profesores y la falta de reemplazos. El reclamo ocurre mientras el Ejecutivo busca reducir el gasto público para mejorar la situación de la deuda estatal.

Estudiantes de secundaria franceses bloquean el acceso al instituto Lycée Paul Éluard mientras protestan para exigir la contratación de profesores sustitutos, más recursos y mejores condiciones de aprendizaje, en Saint-Denis, cerca de París (REUTERS/Abdul Saboor)
Estudiantes de secundaria franceses bloquean el acceso al instituto Lycée Paul Éluard mientras protestan para exigir la contratación de profesores sustitutos, más recursos y mejores condiciones de aprendizaje, en Saint-Denis, cerca de París (REUTERS/Abdul Saboor)
Vista de materiales de obras viales ardiendo en una calle en medio de enfrentamientos durante una protesta de estudiantes de secundaria cerca del instituto Lycée Berthelot, en Aubervilliers, cerca de París (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Vista de materiales de obras viales ardiendo en una calle en medio de enfrentamientos durante una protesta de estudiantes de secundaria cerca del instituto Lycée Berthelot, en Aubervilliers, cerca de París (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El Gobierno condena la violencia y pide intervención de las familias

El ministro de Educación, Édouard Geffray, mantuvo una reunión con sindicatos del sector y asociaciones estudiantiles. Estas organizaciones habían convocado a una gran movilización para el próximo martes, pese al llamado oficial a desactivar las protestas.

Geffray reconoció que existen reclamos legítimos, pero sostuvo que una parte del movimiento fue tomada por grupos violentos. También pidió a los padres que impidan la participación de sus hijos en las manifestaciones, al advertir sobre los riesgos de los disturbios.

Las autoridades informaron que más de 300 policías y gendarmes resultaron heridos, junto con 65 trabajadores del sistema educativo, entre ellos 40 directores de liceos. Además, reportaron 170 alumnos heridos desde el inicio de las protestas.

El Ministerio de Educación calculó que 400 de los 3.700 liceos del país permanecerían cerrados este viernes. Más tarde, sus servicios registraron acciones o alteraciones en 564 establecimientos.

La pancarta dice "¿Juventud dorada? No, arruinada" en una concentración frente al instituto Lycee Deodat-de-Severac (REUTERS/Nacho Doce)
La pancarta dice "¿Juventud dorada? No, arruinada" en una concentración frente al instituto Lycee Deodat-de-Severac (REUTERS/Nacho Doce)
Gendarmes franceses caminan entre gases lacrimógenos durante enfrentamientos en una protesta de estudiantes de secundaria cerca del liceo Berthelot, en Aubervilliers, cerca de París (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Gendarmes franceses caminan entre gases lacrimógenos durante enfrentamientos en una protesta de estudiantes de secundaria cerca del liceo Berthelot, en Aubervilliers, cerca de París (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Marsella recurrió a clases remotas tras las interrupciones del transporte

En Marsella, la segunda ciudad más poblada del país, numerosos centros organizaron clases a distancia después de que las protestas del jueves afectaran los servicios de autobuses, tranvías y otros medios de transporte público.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, solicitó a los fiscales que responsabilicen a los padres por los daños causados por menores durante las manifestaciones y que reclamen el pago de las reparaciones correspondientes.

Darmanin aseguró que la policía detuvo a cerca de 2.000 personas desde el comienzo de las movilizaciones y precisó que el 90 % eran menores de edad.

A siete meses de las elecciones presidenciales, la oficina del primer ministro, Sébastien Lecornu, acusó al partido de izquierda radical La Francia Insumisa de impulsar las protestas. El coordinador de esa fuerza, Manuel Bompard, rechazó la acusación y señaló que el jefe de Gobierno incurrió en teorías conspirativas.

Temas Relacionados

FranciaProtestasSecundariaManifestaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El piloto indio de Flydubai relató cómo sobrevivió al ataque en la cabina: “No podía dejar que todos murieran”

“Tenía muchas heridas. Había caído al suelo”, le contó Smit Machchhar al primer ministro indio, Narendra Modi, durante sus primeras declaraciones públicas, en una videollamada difundida este viernes por canales de televisión locales. Con la cabeza vendada y tubos en la nariz, el piloto se quebró al recordar el incidente: “Luchaba por mi vida”

El piloto indio de Flydubai relató cómo sobrevivió al ataque en la cabina: “No podía dejar que todos murieran”

EEUU refuerza su presencia militar en Medio Oriente con miles de soldados mientras Trump evalúa una nueva ofensiva contra Irán

El despliegue incluye el grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt, que partió esta semana desde San Diego junto con tres destructores, y un grupo anfibio de preparación. Según un funcionario militar citado por Financial Times, los buques podrían llegar a la región a fines de noviembre

EEUU refuerza su presencia militar en Medio Oriente con miles de soldados mientras Trump evalúa una nueva ofensiva contra Irán

Rusia lanzó un nuevo bombardeo contra Kiev y volvió a atacar un puente clave de Ucrania: al menos un muerto y dos heridos

Las fuerzas rusas continuaron este viernes con sus hostilidades contra el puente Pivdeni, la segunda ofensiva en menos de 24 horas. El alcalde de la capital reportó daños en elementos de soporte de la estructura

Rusia lanzó un nuevo bombardeo contra Kiev y volvió a atacar un puente clave de Ucrania: al menos un muerto y dos heridos

Ucrania anunció un nuevo récord de bajas en el Ejército de Rusia con 46.230 muertos y heridos en septiembre

El comunicado castrense por parte del Estado Mayor ucraniano se convirtió en el registro mensual más alto comunicado por Kiev desde el comienzo del año

Ucrania anunció un nuevo récord de bajas en el Ejército de Rusia con 46.230 muertos y heridos en septiembre

Amnistía Internacional condenó la “brutalidad” del sistema judicial iraní tras la condena a 74 latigazos contra una cantante

“Irán debe renunciar a todo proyecto de ejecución de las penas de flagelación”, sostuvo la organización. El dictamen, que rechazó los recursos presentados por Parastoo Ahmadi y otros ocho procesados, ratificó la sanción impuesta en primera instancia el 20 de junio y quedó firme para su ejecución

Amnistía Internacional condenó la “brutalidad” del sistema judicial iraní tras la condena a 74 latigazos contra una cantante
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Yoseline Hoffman asegura que volvió a “encontrarse después del silencio”: la verdad detrás de su premier libro

Yoseline Hoffman asegura que volvió a “encontrarse después del silencio”: la verdad detrás de su premier libro

Jhonsson Pulpo es condenado a 35 años de cárcel por matar a la “reina de la papa” en Trujillo

Un narco de Lugano, un millonario y un kilo de oro: la trama que terminó en una caja fuerte en Tigre

Temblor hoy 2 de octubre de 2026 en México: Sismo de 4.7 sacude Manzanillo

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

DEPORTES

El misterioso papel de Briatore que generó expectativa en la esperada conferencia tras el accidente de Colapinto: la sorpresa que se llevaron los periodistas

El misterioso papel de Briatore que generó expectativa en la esperada conferencia tras el accidente de Colapinto: la sorpresa que se llevaron los periodistas

Un diario alemán publicó la lista de los técnicos de selección con mayor salario: el puesto de Scaloni y un argentino en el Top 3

Una figura de Portugal salió a apoyar el trabajo del entrenador tras el escándalo con Cristiano Ronaldo y expuso la grieta en la selección

Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Franco Colapinto terminó 22° la segunda práctica del GP de Baréin en Malasia de F1: la penalización de 15 puestos que recibió

ENTRETENIMIENTO

De la terapia parental a los tribunales, los conflictos que marcaron a Halle Berry y su exesposo Olivier Martinez

De la terapia parental a los tribunales, los conflictos que marcaron a Halle Berry y su exesposo Olivier Martinez

Un juez concede una orden temporal contra Halle Berry por presunto maltrato a su hijo; así respondió la actriz

Premios Grammy mantienen la nueva categoría de Pop Asiático a pesar de las críticas: "Confiamos en que es la decisión correcta"

La actriz Halle Berry fue acusada de ahorcar a su hijo de 12 años y su exmarido exigió la custodia completa

Guitarricadelafuente gana el premio a actor revelación en este prestigioso festival y ya se posiciona como candidato al Oscar