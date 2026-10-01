De Nueva York a Asia: presidente de Panamá realizará otra gira internacional en medio del debate minero

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, viajará a Singapur y Vietnam entre el 4 y el 8 de octubre, pocos días después de regresar de Nueva York. REUTERS/DAVID DEE DELGADO

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El anuncio de una nueva gira internacional del presidente José Raúl Mulino se produjo un día después de recibir el informe sobre el futuro de Cobre Panamá, uno de los asuntos económicos y políticos más sensibles del país.

Mientras analiza las recomendaciones sobre el complejo minero, el mandatario se prepara para viajar a Singapur y Vietnam, en lo que será su salida internacional número 31 desde que asumió el cargo en julio de 2024.

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La Comisión Interministerial recomendó evaluar una nueva relación con Cobre Panamá y First Quantum Minerals que permita una eventual puesta en marcha, destinada a generar recursos para financiar un cierre ordenado sin costo para el Estado.

El proceso podría prolongarse durante décadas e incluiría rehabilitación ambiental, manejo de relaves y vigilancia permanente del sitio, además de establecer una fecha definitiva para la terminación de las operaciones.

La propuesta ha generado cuestionamientos porque el denominado cierre ordenado contempla la posibilidad de que exista nuevamente actividad en el complejo minero.

José Raúl Mulino participó la semana pasada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, antes de confirmarse su nueva salida al extranjero. Cortesía

Diversos sectores han interpretado el planteamiento como una reapertura disfrazada, pese a que el Gobierno sostiene que cualquier alternativa deberá respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 406 y provocó el cierre de la mina en 2023.

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Mulino ha señalado que el informe no constituye todavía una decisión sobre el futuro del proyecto ni establece una fecha para reanudar operaciones. El presidente anunció que estudiará las recomendaciones junto con su Gabinete y sus asesores legales antes de comunicar una determinación, mientras el debate sobre el alcance del cierre ordenado vuelve a colocar la minería entre los principales asuntos de la agenda nacional.

En ese contexto, Presidencia informó que Mulino partirá hacia Asia para cumplir una agenda oficial entre el 4 y el 8 de octubre. La salida ocurrirá pocos días después de su regreso de Nueva York, donde la semana pasada participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas y sostuvo reuniones con autoridades, organismos internacionales y representantes del sector empresarial.

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La visita a Nueva York representó el viaje internacional número 30 del mandatario en poco más de dos años de administración. Con la gira que incluirá Singapur y Vietnam, la cifra aumentará a 31, consolidando una intensa agenda exterior que Mulino ha defendido como parte de su estrategia de diplomacia presidencial y de búsqueda de oportunidades económicas para Panamá.

Cobre Panamá permanece sin explotación comercial desde 2023 y su futuro vuelve a ocupar el centro del debate nacional tras la presentación de una propuesta para desarrollar un cierre ordenado. Bloomberg

Durante 2026, el jefe del Ejecutivo ha realizado viajes a distintos países de América y Europa para participar en encuentros oficiales, foros y reuniones bilaterales. Entre sus destinos han figurado Suiza, Costa Rica, Chile, México, Canadá, Argentina, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, mientras la frecuencia de sus salidas ha provocado cuestionamientos políticos sobre sus costos y los resultados obtenidos.

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Mulino ha rechazado esas críticas y sostiene que sus desplazamientos no responden a actividades turísticas, sino a una estrategia para posicionar internacionalmente a Panamá. El mandatario ha argumentado que el contacto directo entre jefes de Estado permite fortalecer relaciones diplomáticas, abrir oportunidades comerciales y atraer inversiones, especialmente en sectores vinculados con logística, infraestructura y servicios.

La estrategia panameña contrasta con decisiones adoptadas por otros mandatarios de la región que han limitado determinadas salidas internacionales para priorizar asuntos internos. El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, no asistió a la reciente Asamblea General de la ONU, mientras la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, tampoco viajó a Nueva York para participar en el encuentro anual.

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La próxima misión comenzará en Singapur, donde Mulino sostendrá reuniones con el presidente Tharman Shanmugaratnam y el primer ministro Lawrence Wong. Durante la visita está prevista la firma de seis instrumentos relacionados con créditos de carbono, semiconductores y servicios aéreos, además de cooperación en logística marítima, marina mercante y fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El presidente panameño sostendrá en Singapur Vietnam reuniones con autoridades y representantes de los sectores empresarial y marítimo, antes de regresar al país el 8 de octubre. Archivo

Posteriormente, la delegación viajará a Vietnam, donde el mandatario mantendrá encuentros con el presidente Tô Lâm y otras autoridades políticas y legislativas. También participará en reuniones con representantes de empresas navieras y encabezará el Foro Empresarial Panamá-Vietnam, que busca promover al país como plataforma logística para el acceso de productos vietnamitas a los mercados de América Latina.

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Mulino estará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, además del canciller Javier Martínez-Acha y varios ministros y altos funcionarios del Gobierno. Su regreso está previsto para el 8 de octubre, cuando continuará pendiente una decisión de especial impacto político y económico: definir el camino que seguirá Panamá frente al futuro de Cobre Panamá.