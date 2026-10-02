Un alto funcionario de Emiratos Árabes Unidos definió el ataque de Flydubai como un “acto terrorista”

Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos (REUTERS/Amr Alfiky/Archivo)

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Anwar Gargash, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohammed bin Zayed, calificó el intento de estrellarse el vuelo FZ1073 de Flydubai como un acto de terrorismo y reclamó reconocimiento público para el piloto que frustró la maniobra, en la primera declaración de un alto funcionario emiratí que emplea esa categoría para describir lo ocurrido.

En una publicación en X, Gargash dedicó parte central de su mensaje al piloto indio Smit Machchhar, a quien describió como alguien que “encarnó, frente a un acto terrorista peligroso y una catástrofe potencial, el verdadero significado de la valentía y la responsabilidad”.

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El funcionario fue más allá de los hechos operativos y evaluó el comportamiento del aviador en términos morales: “Su profesionalismo y su sentido ético en las circunstancias más sombrías lo convierten en un héroe auténtico”, escribió. La declaración marcó la primera vez que un alto cargo de EAU calificó públicamente el episodio como terrorismo.

El mensaje del funcionario emiratí: "El piloto indio de Flydubai, Smit Machchhar, merece todo el reconocimiento, pues encarnó, frente a un acto terrorista peligroso y una catástrofe potencial, el verdadero significado de la valentía y la responsabilidad. Su profesionalismo y su sentido ético en las circunstancias más sombrías lo convierten en un héroe auténtico. Lejos de la simplificación fácil de lo sucedido o de adoptar y promover teorías conspirativas, la vigilancia y la precaución siguen siendo una necesidad frente a los riesgos del extremismo y el terrorismo".

Gargash también incluyó en su publicación una advertencia de tono más amplio. Instó a evitar “la simplificación fácil de lo sucedido o adoptar y promover teorías conspirativas”, y sostuvo que “la vigilancia y la precaución siguen siendo una necesidad frente a los riesgos del extremismo y el terrorismo”. El mensaje apuntó así en dos direcciones: reconocer la gravedad del incidente y, al mismo tiempo, contener lecturas apresuradas sobre sus causas o alcance.

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A handout image of Smit Machchhar, an Indian national and flydubai pilot who was stabbed by a colleague aboard a plane, and Indian Prime Minister Narendra Modi as they talk during a video call, released October 2, 2026. India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

La Fiscalía de Emiratos abrió una investigación

La declaración de Gargash se produjo en el mismo período en que la Fiscalía General de EAU conformó un equipo especializado de fiscales para determinar si el incidente tuvo motivación terrorista. El fiscal general, Hamad Said, ordenó recopilar pruebas para establecer las circunstancias del vuelo, identificar sus motivaciones y determinar si existió “planificación previa o vínculo con actividades terroristas”, según informó la agencia estatal WAM.

La Fiscalía señaló que su competencia se sustenta en que la aeronave opera bajo pabellón emiratí, lo que permite aplicar la legislación de EAU a los delitos cometidos a bordo fuera del territorio nacional.

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Israel cree que hubo un intento deliberado de hacer caer el avión

El incidente ocurrió en la cabina de mando cuando el copiloto agredió a Machchhar con un arma blanca en lo que las autoridades israelíes calificaron de intento premeditado de estrellar la aeronave. El piloto, pese a la agresión, logró abrir la puerta de la cabina, lo que permitió a los pasajeros ingresar y reducir al agresor. La tripulación recuperó el control del aparato y ejecutó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto saudí de Tabuk, donde varios miembros de la tripulación debieron ser hospitalizados.

Tras el desvío, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el piloto intentó hacer estrellarse el avión y calificó el episodio de “atentado”. Su ministro de Defensa, Israel Katz, lo definió como “intento de atentado terrorista yihadista”. Las declaraciones de los funcionarios israelíes precedieron a la apertura formal de la investigación emiratí.

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Un vuelo con destino a Israel realiza un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita tras sufrir un incidente que dejó a un pasajero herido.

EAU había clasificado el caso como “incidente de seguridad” un día antes

La Fiscalía inició su actuación un día después de que la Autoridad General de Aviación Civil de EAU —con la que los fiscales trabajan en coordinación— catalogara lo ocurrido como un “incidente de seguridad” y abriera pesquisas preliminares. Said instó a la ciudadanía a “evitar especulaciones” hasta que se conozcan los resultados oficiales, mientras que Flydubai pidió no adelantar conclusiones sobre las causas del altercado.