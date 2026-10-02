El nuevo presidente de la CSS pone el foco en garantizar los recursos para pagar las jubilaciones

La Caja de Seguro Social enfrenta el desafío de fortalecer sus ingresos y ampliar su base de cotizantes mientras implementa cambios en el sistema de seguridad social. Tomada de la CSS

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Amílcar Córdoba asumió la presidencia de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) colocando el pago de las jubilaciones y la atención de salud entre las prioridades de su gestión.

El nuevo presidente considera que la institución debe garantizar los recursos para cumplir con ambas responsabilidades, mientras avanza en una transformación que también deberá alcanzar sus servicios y plataformas tecnológicas.

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“Nosotros tenemos una obligación por ley que nos lleva a garantizarle a la población panameña que la Caja va a contar con los recursos para hacerle frente a todas las obligaciones que dimanan de los procesos de jubilación”, señaló Córdoba. Esa responsabilidad, agregó, comprende las pensiones por vejez, enfermedad y accidente.

El dirigente empresarial también puso la atención sobre el otro gran componente de la CSS: la prestación de servicios médicos. Córdoba sostuvo que la institución debe disponer de los recursos necesarios para responder a las necesidades de salud de los asegurados y sus dependientes, al tiempo que mejora la calidad de los servicios que reciben.

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Su llegada ocurre en plena implementación de los cambios introducidos al sistema de seguridad social durante 2025, después de años de discusión sobre el financiamiento de las pensiones.

Amílcar Córdoba, nuevo presidente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, señaló que garantizar los recursos para las jubilaciones y la atención médica estará entre las prioridades de su gestión. Captura de video

La nueva Junta tendrá que acompañar la aplicación de esas modificaciones mientras la CSS intenta fortalecer sus ingresos y ampliar su base de cotizantes.

Uno de los frentes abiertos está relacionado con asegurados que en 2005 pasaron del sistema de Beneficio Definido al Subsistema Mixto y que ahora reclaman una alternativa para regresar.

El grupo sostiene que las pensiones proyectadas bajo el esquema escogido hace dos décadas son menores de lo esperado y ha solicitado una respuesta de la institución.

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El reclamo vuelve a colocar sobre la mesa las consecuencias de las decisiones adoptadas durante anteriores reformas al sistema de pensiones. Los afectados argumentan que realizaron el cambio con la información disponible entonces y buscan una solución que les permita mejorar las condiciones bajo las cuales accederán a su jubilación.

Trabajadores que se trasladaron al Subsistema Mixto tras los cambios de 2005 reclaman una alternativa para regresar al esquema de Beneficio Definido. Archivo

Paralelamente, la CSS busca aumentar sus ingresos mediante la incorporación de trabajadores que permanecen fuera de su base regular de cotizantes. Uno de los grupos hacia los que apunta esa estrategia son los independientes, cuya afiliación puede representar una fuente adicional de aportes para un sistema que necesita ampliar su cobertura.

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Córdoba también ha señalado la necesidad de aumentar el número de cotizantes mediante una mayor generación de empleo formal en el país.

Para la CSS, cada nuevo trabajador incorporado representa aportes para financiar prestaciones, mientras el envejecimiento de la población incrementa progresivamente las obligaciones asociadas a las pensiones.

Pero el nuevo presidente dejó claro que el desafío de la institución no se limita al componente financiero. Entre las obligaciones de la Junta mencionó impulsar la actualización y mejora continua de los servicios, además de profundizar la transformación tecnológica de la CSS para responder a las exigencias establecidas en la legislación.

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“En ese marco de responsabilidad, nuestra Junta tiene una obligación cimera”, afirmó Córdoba al referirse a la transformación que deberá experimentar la institución. El proceso, explicó, incluye modernizar procedimientos y herramientas para que los cambios también sean percibidos por asegurados, jubilados y beneficiarios en su relación cotidiana con la Caja.

La incorporación de trabajadores independientes forma parte de los esfuerzos para ampliar el número de personas que aportan al sistema de seguridad social. crédito VisualesIA

La vicepresidencia de la Junta Directiva quedó en manos de Eusebia Calderón de Copete, representante de los Profesionales y Técnicos de la Salud. Calderón sostuvo que durante los últimos meses se logró identificar junto con la administración los problemas que más afectan a la CSS y establecer una ruta para enfrentarlos.

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La nueva vicepresidenta aseguró que existe un plan de mejora que deberá continuar bajo el liderazgo de Córdoba, quien ya participaba de cerca en los trabajos de la Junta. El objetivo, indicó, es mantener las acciones encaminadas para mejorar la atención que reciben los pacientes y la población asegurada.

Córdoba, representante del sector empleador, asumió formalmente después de jurar cumplir la Constitución y la legislación que regula a la Caja de Seguro Social. Desde la presidencia tendrá incidencia en un organismo encargado de fiscalizar la administración, aprobar presupuestos y participar en decisiones determinantes para las finanzas y los servicios de la institución.

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Su gestión comienza así con varios asuntos simultáneos: garantizar recursos para jubilaciones y salud, atender los reclamos derivados de anteriores reformas, incorporar más cotizantes y avanzar en la modernización institucional. Son desafíos que Córdoba deberá abordar mientras la CSS ejecuta uno de los procesos de transformación más importantes de los últimos años.